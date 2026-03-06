News

„Nicuşor Dan a fost împins de-ai noştri să greşească!” Dezvăluiri tari ale lui Mitică Dragomir. Exclusiv

Dumitru Dragomir critică presiunea exercitată asupra președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ar fi fost împins spre o decizie greșită prin vizita în Statele Unite.
Daniel Spătaru
06.03.2026 | 15:07
Dumitru Dragomir consideră că Nicuşor Dan nu trebuia să meargă la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump Foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat evenimentele politice ale momentului în plan intern şi internaţional şi a lăudat atitudinea preşedintelui Nicuşor Dan faţă de războiul din Iran. Pe de altă parte, Oracolul de la Bălceşti consideră că şeful statului a fost forţat să greşească în legătură cu ultima sa vizită pe care a făcut-o peste Ocean.

„Ciolacu a mărit pensiile şi salariile şi toată lumea îl înjura. Bolojan taie şi unii îl aplaudă”

Dumitru Dragomir a făcut o caracterizare a liderilor politici şi a declarat că apreciază retorica liderului PSD, Sorin Grindeanu. „Am văzut un interviu destul de consistent al lui Grindeanu. Un politican de seamă e ăla care dă bine din gură.

Păi ce-ai vrea? Ca Ciolacu care a mărit pensiile, salariile, şi toată lumea îl înjura? Iar Bolojan acum taie ca din moşia lui şi sunt unii care îl aplaudă.  E linişte. Îl doare la bască de faptul că îl înjură unii pe reţelele de socializare”, a spus fostul şef al LPF, la „Profeţiile lui Mitică”.

El apreciază şi eforturile depuse de liderul AUR, George Simion, care a ridicat partidul la procente nemaiîntâlnite în sondajele de opinie. „Simion a jucat excepţional. El şi alţi patru-cinci de lângă el au dus partidul la 48%. Este un pericol pentru toate partidele”, consideră Dragomir.

Mitică Dragomir despre Nicuşor Dan: „Dacă nu se ducea la Trump era cel mai tare președinte”

„Oracolul” i-a acordat un spaţiu special preşedintelui Nicuşor Dan, lăudându-i poziţionarea vizavi de conflcitul izbucnit în Orientul Mijlociu. „Nicuşor joacă foarte bine. Şi faptul că n-a dat nicio declaraţie până acum legat de război… Bravo băi, Nicuşoare! Mergi pe blat, că asta este epoca mersului pe blat. A liniştit poporul: ‘Noi nu suntem în pericol”. Atât, de ce trebuie să vorbeşti mult? Ca să greșești?”, a mai spus el.

Tot legat de activitatea recentă a şefului statului, Mitică Dragomir este de părere că vizita acestuia în Statele Unite a fost o greşeală, dar una pe care preşedintele a fost forţat să o facă. „Dacă nu se ducea la Trump era cel mai tare președinte. A fost împins să se ducă. A fost împins de-ai noștri să greșească, de-aici din ţară. Pentru că el trebuia să se orienteze. Macron se duce? Nu. Meloni se duce? Nu. Merz se duce? Nu. Atunci eu ce caut?”, spune Dragomir că ar fi trebuit să se întrebe Nicuşor Dan.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
