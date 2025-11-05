Sport

Nicușor Dan a reacționat după decesul lui Emeric Ienei. Omagiul președintelui pentru antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România

Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Emeric Ienei. Președintele României a adus un omagiu legendei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 21:18
Nicusor Dan a reactionat dupa decesul lui Emeric Ienei Omagiul presedintelui pentru antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni in Romania
ULTIMA ORĂ
Președintele Nicușor Dan își exprimă regretul după moartea marelui Emeric Ienei, o legendă a fotbalului românesc
ADVERTISEMENT

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după vestea tragică că marele Emeric Ienei s-a stins din viață. Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins la vârsta de 88 de ani.

Emeric Ienei s-a stins din viață. Fotbalul românesc, în doliu

„Nea Imi” a fost unul dintre cei mai respectați oameni din fotbalul românesc. A avut succese uriașe atât la echipe de club, cât și la națională. Apogeul carierei sale a fost trofeul câștigat în 1986, la Sevilla, în fața Barcelonei, cu Steaua.

ADVERTISEMENT

Fostul mare antrenor va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare. Cei ce doresc să îl conducă pe ultimul drum o pot face atunci. La ceremonie vor participa și gloriile Stelei, care s-au declarat devastate de vestea că Emeric Ienei a trecut în neființă.

Mesajul transmis de Nicușor Dan după decesul lui Emeric Ienei

Președintele Nicușor Dan nu a rămas indiferent. Șeful statului român a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre mărețiile pe care Emeric Ienei le-a realizat în carieră și despre bucuriile pe care le-a adus poporului român.

ADVERTISEMENT
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Digi24.ro
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!

ADVERTISEMENT
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de...
Digisport.ro
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani

Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre.

De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionat Mondial de fotbal.

ADVERTISEMENT

Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.

Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.

Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost...
Fanatik
Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost aproape în ultimii ani a publicat fotografia: „Deosebit”
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din...
Fanatik
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic adevărat”. Replica genială a superstarului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atacantul Generației de Aur a comis-o sub privire lui Valentin Ceaușescu și fost...
iamsport.ro
Atacantul Generației de Aur a comis-o sub privire lui Valentin Ceaușescu și fost la un pas să fie suspendat pe viață: 'Îmi era frică de ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!