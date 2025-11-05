Nicușor Dan a reacționat după decesul lui Emeric Ienei. Omagiul președintelui pentru antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România

ADVERTISEMENT

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după vestea tragică că marele Emeric Ienei s-a stins din viață. Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins la vârsta de 88 de ani.

Emeric Ienei s-a stins din viață. Fotbalul românesc, în doliu

„Nea Imi” a fost unul dintre cei mai respectați oameni din fotbalul românesc. A avut succese uriașe atât la echipe de club, cât și la națională. Apogeul carierei sale a fost trofeul câștigat în 1986, la Sevilla, în fața Barcelonei, cu Steaua.

Cei ce doresc să îl conducă pe ultimul drum o pot face atunci. La ceremonie vor participa și gloriile Stelei, care s-au declarat devastate de vestea că Emeric Ienei a trecut în neființă.

Mesajul transmis de Nicușor Dan după decesul lui Emeric Ienei

nu a rămas indiferent. Șeful statului român a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre mărețiile pe care Emeric Ienei le-a realizat în carieră și despre bucuriile pe care le-a adus poporului român.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!

Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre.

De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionat Mondial de fotbal.

Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.

Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.