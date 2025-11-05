Nicușor Dan a reacționat după decesul lui Emeric Ienei. Omagiul președintelui pentru antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după vestea tragică că marele Emeric Ienei s-a stins din viață. Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, s-a stins la vârsta de 88 de ani.
„Nea Imi” a fost unul dintre cei mai respectați oameni din fotbalul românesc. A avut succese uriașe atât la echipe de club, cât și la națională. Apogeul carierei sale a fost trofeul câștigat în 1986, la Sevilla, în fața Barcelonei, cu Steaua.
Fostul mare antrenor va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare. Cei ce doresc să îl conducă pe ultimul drum o pot face atunci. La ceremonie vor participa și gloriile Stelei, care s-au declarat devastate de vestea că Emeric Ienei a trecut în neființă.
Președintele Nicușor Dan nu a rămas indiferent. Șeful statului român a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre mărețiile pe care Emeric Ienei le-a realizat în carieră și despre bucuriile pe care le-a adus poporului român.
„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!
Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre.
De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionat Mondial de fotbal.
Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.
Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a fost mesajul lui Nicușor Dan.