Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: ”Un om echilibrat”

Într-un interviu acordat în 2023, pe vremea când era primar al Capitalei, Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2000. Era perioada în care Vadim Tudor intrase în turul II.
La acel moment, Nicușor Dan era tânăr cercetător întors de la Paris și fondator al unui ONG. Președintele a declarat că și-a îndemnat cunoscuții să voteze cu Iliescu, considerând că era răul mai mic. Întrebat dacă ar mai face la fel și în ziua de azi, actualul președinte al României a răspuns că da.
„Da (l-a votat pe Iliescu n.r.), mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC – Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, a declarat Nicușor Dan în urmă cu doi ani.
Nicușor Dan a mai vorbit despre Ion Iliescu și într-un interviu pe care l-a acordat în aprilie 2025 pentru News.ro. Era candidat pentru alegerile prezidențiale și a fost întrebat ce ar împrumuta de la foștii președinți ai României. Despre Ion Iliescu, Nicușor Dan a spus că este „un om echilibrat”. „Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”, a declarat în urmă patru luni fostul edil.
Acum, istoria recentă a politicii din România a devenit subiect care arde în spațiul public, după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu. Nicușor Dan este unul dintre politicienii care nu și-a făcut apariția nici la funeraliile fostului șef de stat și nici la înmormântare.
Deși s-a aflat în incinta Palatului Cotroceni, nu a fost văzut la sicriul lui Ion Iliescu. Președintele a transmis doar un mesaj scurt prin Administrația Prezidențială, în care a evitat emoția. A punctat rolul istoric al lui Iliescu în tranziția postdecembristă, dar a vorbit mai mult despre nevoia de a clarifica dosarele vechi în care a fost implicat Iliescu.
„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele.