News

Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: ”Un om echilibrat”

Nicușor Dan a declarat că l-a votat pe Ion Iliescu în 2000. Acum, în calitate de președinte, nu a fost prezent la funeraliile fostului șef de stat.
Mădălina Cristea
08.08.2025 | 13:26
Nicusor Dan a recunoscut ca la votat pe Ion Iliescu Nu a fost insa la inmormantarea lui Unomechilibrat
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. A lipsit însă de la înmormântarea fostului șef de stat. Ce făcea în tot acest timp. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta

Într-un interviu acordat în 2023, pe vremea când era primar al Capitalei, Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2000. Era perioada în care Vadim Tudor intrase în turul II.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan l-a votat pe Ion Iliescu. A lipsit însă de la înmormântarea lui

La acel moment, Nicușor Dan era tânăr cercetător întors de la Paris și fondator al unui ONG. Președintele a declarat că și-a îndemnat cunoscuții să voteze cu Iliescu, considerând că era răul mai mic. Întrebat dacă ar mai face la fel și în ziua de azi, actualul președinte al României a răspuns că da.

„Da (l-a votat pe Iliescu n.r.), mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC – Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, a declarat Nicușor Dan în urmă cu doi ani.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a mai vorbit despre Ion Iliescu și într-un interviu pe care l-a acordat în aprilie 2025 pentru News.ro. Era candidat pentru alegerile prezidențiale și a fost întrebat ce ar împrumuta de la foștii președinți ai României. Despre Ion Iliescu, Nicușor Dan a spus că este „un om echilibrat”.  „Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”, a declarat în urmă patru luni fostul edil.

Ce făcea Nicușor Dan în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu

Acum, istoria recentă a politicii din România a devenit subiect care arde în spațiul public, după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu. Nicușor Dan este unul dintre politicienii care nu și-a făcut apariția nici la funeraliile fostului șef de stat și nici la înmormântare.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Deși s-a aflat în incinta Palatului Cotroceni, nu a fost văzut la sicriul lui Ion Iliescu. Președintele a transmis doar un mesaj scurt prin Administrația Prezidențială, în care a evitat emoția. A punctat rolul istoric al lui Iliescu în tranziția postdecembristă, dar a vorbit mai mult despre nevoia de a clarifica dosarele vechi în care a fost implicat Iliescu.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele.

ADVERTISEMENT
Ce valoare vor avea bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Sumele acordate de...
Fanatik
Ce valoare vor avea bursele elevilor în anul școlar 2025-2026. Sumele acordate de stat
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au...
Fanatik
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de lire sterline
Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui...
Fanatik
Ioan Becali nu l-a menajat pe Nicușor Dan după absența la funeraliile lui Ion Iliescu: “Bă, să nu te duci la catafalc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Rapid se mută în casă nouă! Investiția de 7.500.000 de euro a lui...
iamsport.ro
Rapid se mută în casă nouă! Investiția de 7.500.000 de euro a lui Dan Șucu
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!