Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu. Nu a fost însă la înmormântarea lui: ”Un om echilibrat”

Într-un interviu acordat în 2023, pe vremea când era primar al Capitalei, Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2000. Era perioada în care Vadim Tudor intrase în turul II.

Nicușor Dan l-a votat pe Ion Iliescu. A lipsit însă de la înmormântarea lui

La acel moment, și fondator al unui ONG. Președintele a declarat că și-a îndemnat cunoscuții să voteze cu Iliescu, considerând că era răul mai mic. Întrebat dacă ar mai face la fel și în ziua de azi, actualul președinte al României a răspuns că da.

„Da (l-a votat pe Iliescu n.r.), mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG care se numea ATAC – Asociaţia Tineri pentru Acţiune Civică. Şi, atunci, prin această asociaţie, care era o voce mică în spaţiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, a declarat Nicușor Dan în urmă cu doi ani.

Nicușor Dan a mai vorbit despre Ion Iliescu și într-un interviu pe care l-a acordat în aprilie 2025 pentru News.ro. Era candidat pentru alegerile prezidențiale și a fost întrebat ce ar împrumuta de la foștii președinți ai României. Despre Ion Iliescu, Nicușor Dan a spus că este „un om echilibrat”. „Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care şi-a păstrat echilibrul”, a declarat în urmă patru luni fostul edil.

Ce făcea Nicușor Dan în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu

Acum, istoria recentă a politicii din România a devenit subiect care arde în spațiul public, după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu. Nicușor Dan este unul dintre politicienii care nu și-a făcut apariția nici la funeraliile fostului șef de stat și nici la înmormântare.

Deși s-a aflat în incinta Palatului Cotroceni, nu a fost văzut la sicriul lui Ion Iliescu. , în care a evitat emoția. A punctat rolul istoric al lui Iliescu în tranziția postdecembristă, dar a vorbit mai mult despre nevoia de a clarifica dosarele vechi în care a fost implicat Iliescu.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziţiei anilor ‘90. Este obligaţia noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis preşedintele.