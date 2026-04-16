Sport

Nicușor Dan a rupt tăcerea! De ce nu a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce a fost criticat pentru neparticiparea la priveghiul lui Mircea Lucescu!
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.04.2026 | 21:02
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Nicușor Dan (56 de ani) a vorbit pentru prima dată în spațiul public despre subiectul reprezentat de neparticiparea sa la priveghiul lui Mircea Lucescu, decedat recent la vârsta de 80 de ani. Președintele României și-a atras multe critici din cauza acestei chestiuni în ultima perioadă. De asemenea, s-a mai vorbit destul de mult și despre faptul că nu a fost decretată o zi de doliu național în memoria fostului mare fotbalist și antrenor.

Acum, liderul de la Cotroceni a fost întrebat direct în legătură cu aceste chestiuni. În apărarea sa, Nicușor Dan a transmis că nu a dorit să acapareze din perspectivă politică acest eveniment extrem de trist pentru întreaga societate din România. Mai exact, a lăsat de înțeles că s-a temut să nu fie criticat în cazul unei prezențe pe Arena Națională în zilele respective că ar fi încercat să capitalizeze din punct de vedere al imaginii acest moment.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Nicușor Dan a ținut să sublinieze cu această ocazie că a rămas cu adevărat impresionat de emoția generată atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, de trecerea lui Mircea Lucescu la cele veșnice. „Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni de fotbal…Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mai mult mă uit la comentarii, mai mult mă interesează reacțiile. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei.

Toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională au fost emoționante. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o prezență a mea. Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm”, a spus Nicușor Dan la Europa FM. 

ADVERTISEMENT
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă...
Digi24.ro
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)

Ce a însemnat absența lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Mircea Lucescu

Chiar dacă președintele nu a fost prezent la acest eveniment, Administrația Prezidențială a trimis totuși o coroană de flori pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Ulterior, contactat pentru a oferi un punct de vedere avizat pe seama acestei chestiuni, politologul Cristian Pîrvulescu a explicat de ce consideră că absența lui Nicușor Dan de la priveghiul lui Mircea Lucescu nu a reprezentat de fapt o problemă atât de mare precum s-a prezentat în spațiul public în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la...
Digisport.ro
FOTO Scandal uriaș: o jurnalistă și un antrenor celebru, filmați pe ascuns la piscină! Ambii sunt căsătoriți
WTA Rouen 2026. Sorana Cîrstea, calificată în sferturi! Ce sumă și-a asigurat românca
Fanatik
WTA Rouen 2026. Sorana Cîrstea, calificată în sferturi! Ce sumă și-a asigurat românca
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu...
Fanatik
De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la echipa națională. Mircea Lucescu a avut un rol decisiv
Ce veste: Leo Messi, din nou rival cu Cristiano Ronaldo! Anunțul oficial a...
Fanatik
Ce veste: Leo Messi, din nou rival cu Cristiano Ronaldo! Anunțul oficial a venit deja
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui...
iamsport.ro
Alegerea lui Gică Hagi a fost contestată dur în direct: 'Cum să-l pui selecționer din obligație, din pupincurism? Este ceva sinistru!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!