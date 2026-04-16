Nicușor Dan a rupt tăcerea! De ce nu a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan (56 de ani) a vorbit pentru prima dată în spațiul public despre subiectul reprezentat de neparticiparea sa la priveghiul lui Mircea Lucescu, decedat recent la vârsta de 80 de ani. Președintele României și-a atras multe critici din cauza acestei chestiuni în ultima perioadă. De asemenea, s-a mai vorbit destul de mult și despre faptul că nu a fost decretată o zi de doliu național în memoria fostului mare fotbalist și antrenor.

Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la priveghiul lui Mircea Lucescu

Acum, liderul de la Cotroceni a fost întrebat direct în legătură cu aceste chestiuni. În apărarea sa, Nicușor Dan a transmis că nu a dorit să acapareze din perspectivă politică acest eveniment extrem de trist pentru întreaga societate din România. Mai exact, a lăsat de înțeles că s-a temut să nu fie criticat în cazul unei prezențe pe Arena Națională în zilele respective că ar fi încercat să capitalizeze din punct de vedere al imaginii acest moment.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Nicușor Dan a ținut să sublinieze cu această ocazie că a rămas cu adevărat impresionat de emoția generată atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, de trecerea lui Mircea Lucescu la cele veșnice. „Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am văzut oameni de fotbal…Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă. Mai mult mă uit la comentarii, mai mult mă interesează reacțiile. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei.

Toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională au fost emoționante. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o prezență a mea. Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm”, a spus la

ADVERTISEMENT

Ce a însemnat absența lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Mircea Lucescu

Chiar dacă președintele nu a fost prezent la acest eveniment, Administrația Prezidențială a trimis totuși o coroană de flori pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Ulterior, contactat pentru a oferi un punct de vedere avizat pe seama acestei chestiuni, precum s-a prezentat în spațiul public în ultima perioadă.