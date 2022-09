Nicușor Dan a virat 3,5 milioane de euro la CSM București! Primarul Capitalei, mesaj clar: “Pleacă toată lumea dacă nu se ating obiectivele!”. Exclusiv

Proiectul CSM Bucureşti continuă la cel mai înalt nivel şi în acest sezon. La fel ca în sezoanele trecute, Primăria Capitalei a aprobat bugetul de 3,5 milioane de euro pentru echipa de handbal, diferenţa de până la 4 milioane fiind obţinută din sponsorizări.

Nicușor Dan, mesaj clar pentru acest sezon: “Pleacă toată lumea dacă nu se ating obiectivele!”

Iar la un asemenea buget şi pretenţiile sunt la fel de mari. În vară, primarul Nicuşor Dan a demis conducerea clubului, motivând ratarea obiectivului. Au fost aduşi Vlad Enăchescu (manager operațional al secției de handbal) şi (team manager).

ADVERTISEMENT

Deşi fosta conducere , antrenorul Adi Vasile a primit în continuare credit. Însă, din informaţiile FANATIK, Nicuşor Dan a bătut cu pumnul în masă şi le-a cerut rezultate celor care conduc clubul:

“Pleacă toată lumea dacă nu se ating obiectivele!”, a fost mesajul transmis de Nicuşor Dan înainte de startul sezonului, iar acest mesaj a fost valabil şi pentru membrii din Consiliul de Administraţie de la CSM Bucureşti, numiţi pe filieră politică.

ADVERTISEMENT

Iar obiectivele de la CSM Bucureşti sunt clare: titlul de campioană şi calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Bugetul este unul important, lotul este valoros, însă şi presiunea rezultatelor atârnă.

Primarul General al Capitalei: “Pentru moment am alocat bugetul din 2021 şi bugetul din 2020, cu menţiunea că l-am şi plătit”

Primarul General al Capitalei a fost prezent la primul meci din Liga Campionilor din acest sezon, CSM Bucureşti reuşind să învingă Krim Ljubljana, scor 30-28. La finalul meciului, edilul a declarat că bugetul pentru acest sezon a fost deja plătit:

ADVERTISEMENT

”Am discutat, când am preluat mandatul, cu consilierii generali şi această susţinere există. Am găsit în momentul în care am venit… Erau foarte multe datorii neplătite, sportivele erau neplătite de 3 luni.

Am încercat să aducem o susţinere financiară şi, în momentul de faţă, am îmbunătăţit faţă de tot ce înseamnă piaţa handbalului feminin, imaginea pe care clubul o are. Ca dovadă, campania de transferuri avută.

ADVERTISEMENT

Există susţinerea mea şi a Consiliului General pentru acest club, pentru că este o invitaţie la sport, în special pentru tineri şi o bună imagine pentru Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Pentru moment am alocat bugetul din 2021 şi bugetul din 2020, cu menţiunea că l-am şi plătit. Bugetul echipei femin de handbal e în jur de 3,5 milioane euro”, a spus edilul la .

Start bun de sezon pentru CSM Bucureşti!

Antrenorul Adi Vasile a intrat în ultimul an de contract cu CSM Bucureşti. Echipa a început bine acest sezon, reuşind să câştige Supercupa României şi să obţină 10 puncte din 12 posibile în campionat.

În Liga Campionilor, CSM Bucureşti a început mai slab meciul împotriva lui Krim Ljubljana. Însă, în repriza secundă “tigroaicele” şi-au revenit şi au reuşit să se impună cu 30-28, obţinând două puncte importante înainte de deplasarea la Brest.