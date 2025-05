Nicuşor Dan a votat la Făgăraş şi a explicat de ce a ales oraşul natal. „Nu există două Românii”

Nicușor Dan a ajuns la Făgăraș, acolo unde a absolvit liceul, alături de soția sa. Le-a promis românilor că îi va uni dacă ajunge președinte, pentru că nu există două Românii diferite, ci una singură.

Nicuşor Dan a votat la Făgăraş şi a a explicat de ce a ales oraşul natal

”Sunt în școala în care am învățat. Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și nu s-au simțit mult timp reprezentanți. Acum două săptămâni românii au votat schimbare.

, nu aventură și descurajarea investițiilor în România. , nu pentru izolarea României.

Am votat pentru o societate în care să reușim să avem dialog, am votat pentru speranța că avem oamenii care să construiască România pe care o dorim. Am ales să votez la Făgăraș una ca să transmitem oamenilor că e important să știm de unde am plecat și apoi că nu trebuie să existe două românii.

Nicușor Dan a votat alături de soția sa, la școala gimnazială nr. 4 din Făgăraș

Trebuie să distribuim prosperitatea peste tot în România. Sper să iasă cât mai multă lume la vot, viitorul depinde votul lor”, a transmis Nicușor Dan, la câteva minute după ce a votat alături se soția sa.

Peste 17 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-și alege președintele. În turul doi al alegerilor prezidențiale 2025 se confruntă candidatul independent Nicușor Dan, și liderul AUR, George Simion. Au fost organizate 18.979 de secţii de votare pe teritoriul României şi 965 de secţii de votare în străinătate.

Specialiștii se așteaptă la o prezență record la vot, cu toate că datele de la ora 9:00 nu sunt cu adevărat impresionante, dacă e să comparăm cifrele din primul tur al alegerilor prezidențiale.