Nicușor Dan a votat pentru Primăria Capitalei. „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”

Președintele Nicușor Dan s-a prezentat la secția de votare din Școala Luceafărul din București pentru a alege următorul primar al Capitalei, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta nu a dat declarații la sosire, a făcut poze cu susținătorii, iar apoi a urmat toate formalitățile.

„Am votat pentru o Românie în Occident”

a îndemnat , menținând faptul că este un proces democratic. De asemenea, a declarat că a votat pentru „o Românie în Occident”.

„Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a delcarat Nicușor Dan după ce și-a exprimat votul.

În același timp, președintele a declarat că „sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională dar nu mai mult de-atât”. Totuși, a subliniat că nu va fi afectată Coaliția în urma acestui scrutin.

„De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine”, a mai spus șeful statului. De asemenea, el a mai spus că susține votul în două tururi. Despre cele mai importante proiecte pe care Nicușor Dan ar dori să fie continuate odată cu noul primar general, el a menționat câteva dintre ele.

„Este nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură, pentru transport, termoficare. Să concentrăm decizia pentru urbanism la Primăria Capitalei. Sunt din totdeauna un susținător al votului în două tururi, trebuie să existe o majoritate în Parlament pentru aceasta”, a declarat Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru nu a votat

Partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, nu a votat. Întrebat de ce nu s-a întâmplat acest lucru, șeful statului a spus: „Rămân dator cu un răspuns”. În același timp, Nicușor Dan a subliniat că va da explicații într-o altă zi, dar a menționat că „nu există probleme în familia noastră”.