Nicușor Dan a primit acuzații dure din partea lui Sebastian Burduja, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primăria București, cu privire la reabilitarea stadionului Dinamo. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că actualul edil al Primăriei București , care nu face altceva decât să blocheze lucrările de construire a arenei.

Nicușor Dan, acuzat că ține captivă construcția arenei Dinamo: „Dacă tot nu faci nimic, măcar nu bloca stadionul!”

În plină campanie electorală, Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, este acuzat de Sebastian Burduja că blochează lucrările de construcție la Stadionul Dinamo. Arena din Ștefan cel Mare .

Totuși, „câinii” sunt în continuare într-o stare de incertitudine. Nicușor Dan contestă vehement Planul Urbanistic Zonal, iar Sebastian Burduja, candidatul la Primăria Capitalei, a venit cu o serie de acuzații la adresa actualului edil. Mai mult decât atât, Sebastian Burduja susține că Nicușor Dan a luat deja o serie de decizii care afectează direct reabilitarea stadionului Dinamo.

”DACĂ TOT NU FACI NIMIC, MĂCAR NU BLOCA STADIONUL DINAMO, NICUȘOR! Deciziile primarului fac imposibilă construcția noii arene. Blocarea construcției stadionului Dinamo nu este doar despre răul făcut suporterilor unei echipe de tradiție. Este vorba despre un rău făcut tuturor bucureștenilor, care au dreptul să facă sport și să se bucure de sportul rege. Este pur și simplu absurd ca Nicușor Dan să blocheze acest proiect, așteptat de ani de zile de foarte mulți români!

„Nu avem o Sală Polivalentă modernă, stadioanele sunt puține, bazele sportive sunt în paragină”

Dezvoltarea infrastructurii sportive și de spectacole este deficitară. Primarii din ultimii 8 ani nu au făcut nimic să rezolve problema. Nu avem o Sală Polivalentă modernă, stadioanele sunt puține, bazele sportive sunt în paragină. Ce face Primăria Generală? Ce știe mai bine: blochează. Blochează noul Stadion Dinamo!

Nu putem să facem război cu toată lumea, pe spatele bucureștenilor. Nu putem să avem în locul unei stadion modern un șantier înghețat și să fim mândri de asta. Sunt curios ce soluții s-au căutat de către Primăria Capitalei pentru a nu bloca acest proiect. În toate sectoarele din București sunt proiecte blocate, absolut necesare.

Vreau să facem mai multe pentru sportul bucureștean: preluarea bazelor sportive sub administrarea PMB pentru o mai bună coordonare și dezvoltarea unor programe integrate de educație pentru sănătate și nutriție în școli și licee; construirea unei săli polivalente moderne pentru evenimente sportive și culturale de anvergură; finanțarea sportului școlar.

Aceste lucruri eu le voi face cu sufletul, ca Primar General. Am făcut tenis de performanță până la 12 ani și am jucat fotbal în echipa Harvard Kennedy School. Sportul înseamnă sănătate, bucurie, ambiție și disciplină. Și ne va fi un aliat de nădejde în lupta totală cu consumul de droguri în rândul tinerilor, fenomen scăpat de sub control. Împreună Schimbăm Bucureștiul”, se arată în postarea publică a lui Sebastian Burduja.

Cristi Borcea a comentat atitudinea lui Nicușor Dan vizavi de reabilitarea Stadionului Dinamo: „Nu-l mai votează nici neamurile lui!”

Cristi Borcea este convins că atitudinea lui Nicușor Dan, care contestă proiectul de la Dinamo, va cântări decisiv în lupta alegerilor pentru postul de primar al Capitalei. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul finanțator din Ștefan cel Mare a comentat dezvăluirile.

„Cu chestia asta, sunt sute de mii de dinamoviști. Cu chestia asta, eu zic că pierde primăria. Cu declarația asta, dacă este oficial. Păi, nici neamurile lui care țin cu Dinamo nu-l mai votează. La mine, dacă candida Patrick sau tata și-mi spunea că se oprește stadionul Dinamo..

Adică, îl aprobă Guvernul și nici acum n-o să avem stadion? Eu zic că va pierde sute de mii. Cred că e o declarație pe bune, asumată. Eu zic că sute de mii. Toți dinamoviștii, așteptăm stadionul asta de 20 de ani, de 30 de ani, de pe vremea lui nea Vasile Ianul“, a declarat Cristi Borcea.

Nicușor Dan nu acordă aviz PUZ-ului din Sectorul 2 al Capitalei, din cauza mafiei imobiliare. „Ce mafie imobiliară? Este făcut de Ministerul Dezvoltării, la propunerea Ministerului de Interne. E Hotărâre de Guvern. Acolo nu poate să zică că e mafie imobiliară că e unitatea Ministerului de Interne.

Eu zic că a pierdut primăria aici. Cum să zici asta? Așteaptă, suntem câteva sute de mii, milioane în câteva România. Toată lumea vorbește numai de stadion și să auzi că se contestă?“, a mai spus Borcea.