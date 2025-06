Nicușor Dan, amendat la două zile după depunerea jurământului de președinte al României. Care ar fi motivul

în ultimele zile de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). În aceeași situație se află și candidatul ales să conducă țara în următorii 5 ani, Nicușor Dan.

Nicușor Dan, amendat de Autoritatea Electorală Permanentă. Motivul sancțiunii primite de președintele României

Avocatul Toni Neacșu a dezvăluit, într-o postare pe pagina sa de , că actual șef de la Palatul Cotroceni a primit o amendă din partea Autorității Electorale Permanente, for care se ocupă cu organizarea și buna funcționare a alegerilor din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că Nicușor Dan a primit sancțiunea la doar două zile , pe 28 mai. Motivul amenzii nu este unul clar, dar avocatul citat spune că ”probabil este în legătură cu ultima campania electorală”.

În acest moment, spre deosebire de cazul lui Georgescu, nu se știe suma pe care ar avea-o de achitat președintele. E cert doar faptul că acesta a făcut o plângere în instanță pentru această amendă.

ADVERTISEMENT

”Nu știm nici cuantumul amenzii și nici faptele ilicite pentru care s-a aplicat, știm doar că președintele României a făcut plângere în instanță la data de 16 iunie 2025”, mai scrie Toni Neacșu.

În opinia cunoscutului avocat, instituția statului ar trebui să fie mai transparentă în astfel de situații. ”Poate nu ar fi rău că Autoritatea Electorală Permanentă să fie ceva mai transparentă cu neregulile pe care le constată”, spune el.

ADVERTISEMENT

Un susținător al lui Nicușor Dan, amendat și el de AEP

Recent, la mijlocul lunii iunie, independentul Vlad Gheorghe a fost amendat de Autoritatea Electorală Permanentă cu 15.000 de lei. Motivul: el şi-a exprimat pe Facebook susţinerea pentru Nicuşor Dan, în campania electorală, fără să eticheteze postarea cu CMF – cod de mandatar financiar.

ADVERTISEMENT

Politicianul a explicat acest lucru pe pagina sa de Facebook, precizând că va contesta amenda în instanţă şi că îi va ajuta să conteste amenzile şi pe cei care au primit sancţiuni similare.

”Am primit amendă de 15.000 de lei de la AEP. Pentru că am scris pe Facebook că îl susţin pe Nicuşor Dan. Serios. După prima dezbatere televizată din primul tur, am scris un text în care spuneam că Simion a fugit de confruntare, iar prestaţia celorlalţi candidaţi mi-a confirmat opţiunea: îl susţin pe Nicuşor Dan. AEP a văzut postarea şi… m-a amendat cu 15.000 de lei.

Motivul? Că nu am etichetat postarea cu CMF – cod de mandatar financiar. Şi asta, deşi nu am fost contracandidat şi nici nu am distribuit materiale electorale oficiale. Eram un cetăţean – politician, da – care şi-a exprimat o opinie. Ăsta a fost delictul”, afirmă fostul europarlamentar.