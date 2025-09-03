Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție

Nicușor Dan e bun de plată, după ce a pierdut primul litigiu de când e președinte. Șeful statului a fost amendat pentru că a refuzat fără temei să semneze un document oficial.

Nicușor Dan pierde procesul în care cerea să-i fie anulată amenda

Tribunalul București a întors decizia instanței de fond într-unul dintre procesele pe care Primăria Capitalei și Nicușor Dan le-au deschis împotriva Inspectoratului de Stat în Construcții. Potrivit hotărârii, Nicușor Dan va trebui să plătească suma de 5.000 de lei ca urmare a unei amenzi primite de la ISC, în anul 2023. Pe fond, la Judecătoria Sectorului 5,

”Admite apelul. Schimbă în parte Sentința civilă nr 5687/14.06.2024 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, modifică în parte procesul verbal de contravenţie în sensul că dispune reducerea amenzii contravenţionale aplicate la 5.000 lei.

Menţine în rest sentinţa apelată. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25.07.2025”, se arată în soluția procesului cu nr. 23288/302/2023.

Nicușor Dan s-a distanțat de Ilie Bolojan în problema pensiilor din justiție

Întâmplător sau nu, decizia judecătorilor a venit în plin scandal al , temă de care Nicușor Dan s-a distanțat ușor abia la începutul lunii august. În prezent, judecătorii din întreaga țară au anunțat că își întrerup activitatea, solicitând retragerea proiectului guvernului privind pensiile de serviciu.

Cine a fost sancționat pentru că nu și-a făcut treaba: primarul sau omul Nicușor Dan?

În iunie 2024, Judecătoria Sectorului 5 a admis cererea Primarului General al Municipiului București de anulare a procesului verbal 0021441/23.08.2023.

Un aspect important este că, potrivit motivării, judecătorii au considerat că Nicușor Dan nu poate fi absolvit de răspundere în cazul documentelor semnate sau nesemnate. Persoana fizică și primarul Nicușor Dan nu pot fi entități separate și nu pot avea răspundere distinctă. Această concluzie a fost menținută și de Tribunalul București.

”În cauză, petentul Dan Nicușor Daniel a fost sancţionat contravenţional pentru o faptă săvârşită în exercitarea atribuţiilor ce îi reveneau în legătură cu eliberarea certificatelor de urbanism, în calitatea sa de primar, atribuții stabilite de disp. Legii nr. 50/1991 iar nu pentru o faptă fără vreo legătură cu funcția sa de autoritate a administrației publice.

Aşadar, instanța va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului Primarul General al Municipiului Bucureşti ca neîntemeiată”, se arată în motivarea deciziei pe fond. Această decizie a fost menținută și la apel.

Războiul fără sfârșit cu ISC: de câte ori a fost amendat Nicușor

Nicușor Dan a stat mult prin tribunale în perioada în care a fost primar. El a întârziat și refuzat să semneze sute de certificate de urbanism, motiv pentru care a intrat în conflict declarat cu Inspectoratul de Stat în Construcții. Începând cu anul 2021, ISC și-a făcut un obicei din a-și trimite inspectorii la PMB pentru a-l amenda pe Nicușor Dan. La finalul anului 2023, fostul primar acumulase 38 de amenzi care totalizau peste 125.000 de lei. Pe cele mai multe le contestase în instanță.

În cazul de față, Nicușor Dan a fost amendat cu 7.000 de lei pentru că a depășit termenul legal de 15 zile pentru semnarea unui certificat de urbanism pentru un imobil situat în București, Bulevardul Primăverii nr. 1. Certificatul fusese întocmit de Comisia de Urbanism și semnat de Arhitectul Șef, fiind predat Primarului General în vederea emiterii. Patru luni și jumătate mai târziu, hârtiile se aflau tot în birul lui Nicușor Dan de la PMB.

Și în acest caz, la fel ca în celelalte, Primăria Municipiului București a achitat amenzile din bugetul propriu după care a solicitat în instanță recuperarea banilor și anularea proceselor verbale.

ANI și Curtea de Conturi au sesizat probleme la modul în care au fost achitate amenzile

În februarie 2021, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul General în legătură cu indicii referitoare la săvârșirea de către Nicușor Dan a unor infracțiuni de abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. La vremea respectivă, ANI susținea că amenda a fost primită de Nicușor Dan ”pe persoană fizică”, adică procesul verbal conținea adresa și CNP-ul lui Nicușor Dan. Primarul respingea teoria ANI și spunea că ”sancțiunea dispusă de Inspectoratul de Stat în Construcții a fost dispusă persoanei juridice Primarul Municipiului București, nu persoanei fizice Nicușor Dan, fapt confirmat și în instanță”.

În aprilie 2024, un raport al Curții de Conturi atrage atenția asupra faptului că 16 amenzi acordate de ISC primarului Nicușor Dan au fost suportate din bugetul municipalității. O parte din această sumă, respectiv 76.000 de lei, reprezintă ar reprezenta ”amenzi aplicate de reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții unei persoane fizice din cadrul Primăriei Generale și suportat direct pe cheltuielile Municipiului București”.

Raportul Curții de Conturi solicita PMB să identifice persoanele responsabile pentru plata acestor sume.