Nicușor Dan anunță achitarea datoriilor cu iluminatul de Crăciun. „Plătim cu toții pentru lipsa de viziune și indolența Gabrielei Firea”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că instituția pe care o conduce a reușit abia acum să achite datoria imensă lăsată de către fosta administrație pentru iluminatul festiv din perioada decembrie 2020-ianuarie 2021.

Datoriile pentru iluminatul festiv

Nicușor Dan a anunțat vineri că Primăria Capitalei a reușit să achite două milioane de lei, reprezentând ultimele sume pe care instituția le avea de plătit în contul datoriei de 10 milioane de lei, reprezentând costul iluminatului festiv din perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021. Primarul a subliniat însă că instituția pe care o conduce plătește în continuare la alte datorii lăsate moștenire de către fosta administrație.

ADVERTISEMENT

„Am reușit în sfârșit să virăm către Compania Municipală Iluminat Public ultimele două milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei, care ne-a rămas de la iluminatul festiv angajat de Gabriela Firea pentru decembrie / ianuarie 2020-2021. Închidem astfel, la un an și jumătate, încă o datorie lăsată bucureștenilor de fostul primar general. Plătim însă în continuare pentru autobuzele Otokar, restanțele la încălzire sau datoria STB către ANAF”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Acesta a lansat un atac la adresa fostului primar, Gabriela Firea, pe care a acuzat-o că a prioritizat astfel de cheltuieli în locul investițiilor necesare Capitalei.

ADVERTISEMENT

„Și plătim mai ales, cu toții, pentru lipsa de viziune și indolența Gabrielei Firea, care – în loc de modernizarea termoficării, infrastructură de transport și dezvoltare urbană sănătoasă – ne-a dat festivaluri, beculețe și o mare doză de dispreț pentru viitorul acestui oraș”, a mai scris Nicușor Dan.

Începe lupta pentru Primăria Capitalei

Aceste ultime declarații ale primarului Nicușor Dan vin în contextul în care recent a anunțat că dorește un nou mandat în fruntea Bucureștiului. Duminica trecută, într-un interviu la Digi24, acesta a nominalizat ca principale realizări suspendarea PUZ-urilor de sector, investițiile pe care le-a făcut în acești ani, dar mai ales redresarea situației financiare a primăriei îl îndreptățesc să spere că ar putea primi votul pentru un nou mandat. „Am găsit o primărie în faliment și am scos-o. Asta înseamnă că avem credibilitate pe piață. De exemplu, ne-am împrumutat cu o dobândă mai mică decât Guvernul. În 2020, Primăria n-a reușit să se împrumute și ar trebui să vină BEI-ul ca să îi dea un împrumut de ultimă urgență”, a spus Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

, răspunzând ironic că aceasta nu ar avea asigurat nici măcar sprijinul partidului. „Este o discuţie dacă Gabriela Firea va fi susţinută de PSD. Eu nu am văzut la această doamnă decât – i-am şi spus un la un moment dat ”doamna voucher” – n-a ştiut decât să dea vouchere pe diferite categorii de cetăţeni, n-am văzut un alt tip de politică şi cred că Bucureştiul are nevoie totuşi de o direcţie structurală care să rezolve, să răspundă la marile probleme structurale pe care Bucureştiul le are”, a spus Nicușor Dan.

Actualul ministru al familiei a reacționat dur, acuzându-l pe Nicușor Dan de „lipsă de caracter”. „Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia! Vai de bucureșteni! Un primar incapabil să rezolve problemele curente, care a blocat toate șantierele publice și private, care nu are soluție miraculoasă pentru trafic. O rușine pentru Capitală! Zero profesionalism! Zero caracter!”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

ADVERTISEMENT

Zilele trecute, privind preferințele și încrederea bucureștenilor în principalele personalități politice. Astfel, Nicușor Dan se bucură de încrederea a doar 20% dintre respondenți, cu 73% susținând că au puțină și foarte puțină încredere în acesta. Cifrele Gabrielei Firea sunt însă la fel de negative, 72% dintre respondenți având o părere negativă a acesteia, în timp ce doar 23% au precizat că i-ar acorda din nou un mandat în fruntea primăriei.