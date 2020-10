Nicușor Dan anunță când ar putea fi instalat la primărie. Contestațiile împotriva sa, judecate luni

În urmă cu aproape o lună, Nicușor Dan o învingea pe Gabriela Firea la alegerile locale din Capitală și devenea noul primar al Municipiului București.

Nici până azi însă, 26 octombrie 2020, candidatul independent susținut de USR-PLUS și PNL nu a reușit să-și preia mandatul câștigat, date fiind contestațiile multiple venite dinspre PSD.

Nicușor Dan este încrezător că luni, la Curtea de Apel București, se vor rezolva în favoarea sa toate cele 52 contestații dinspre social-democrați, iar la finalul săptămânii va putea să-și înceapă, oficial, activitatea la primărie.

Nicușor Dan anunță când ar putea fi instalat la Primăria Capitalei

În cursul zilei de luni, Curtea de Apel București are termen să judece cele 52 de apeluri formulate împotriva validării mandatului lui Nicușor Dan.

În acest context, edilul votat de cetățeni pe 27 septembrie a explicat, duminică seară, că există ”o oarecare confuzie pentru că multă lume are impresia” că el este deja de o lună de zile primar general al Capitalei, deși învestitura sa în funcție ar putea avea loc abia în săptămâna aceasta.

”Este o oarecare confuzie și de asta am vrut să intervin, pentru că multă lume are impresia că eu sunt primar de o lună de zile, când nu am avut niciun fel de atribuții.

Conform legii, primarul în funcție este cel care a fost ales în 2016, Gabriela Firea, și o să fie până joi, vineri, când o să fiu instalat, deci responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în București în revine până atunci”, a declarat Nicușor Dan, la emisiunea ”Dosar de politician” de la B1.

Nicușor Dan: ”Abia aștept să-mi preiau mandatul”

Nicușor Dan este conștient de faptul că Bucureștiul traversează mai multe crize în această perioadă, de la cea sanitară, până la cele clasice legate de căldură și apa caldă. Astfel, el spune că abia așteaptă să-și intre oficial în rolul de primar.

”Abia aștept să îmi preiau mandatul, pentru că există niște mari responsabilități și există niște răspunsuri pe care bucureștenii le așteaptă, cele mai puternice dintre ele la criza sanitară și la criza căldurii și a apei calde.

Se fac patru săptămâni de când au avut loc alegerile locale, de când bucureștenii m-au votat primar. Sunt mulți primari în toată țara și președinți de consilii județene, și consilii și locale, și județene care au fost instalate.

Din păcate, la București, mai așteptăm câteva zile din cauza celor 52 de contestații pe care membrii PSD le-au făcut la hotărârea Tribunalului care a validat candidatura mea”, a mai spus Nicușor Dan pentru sursa citată.