Nicușor Dan anunță când s-ar demara procedurile pentru aderarea Moldovei la UE. Se amplifică tensiunile cu Rusia? „Dușmanul principal este Uniunea Europeană”

Președintele Nicușor Dan a participat luni, 4 mai, la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene (CPE), în Erevan, Armenia. La eveniment a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Astfel, șeful statului a declarat că speră să se demareze cât mai repede procedurile oficiale în vederea aderării Moldovei la UE, însă așteaptă răspunsul Ungariei. Ce efecte ar apărea după

Când se vor demara procedurile pentru aderarea Moldovei la UE

Nicușor Dan și Maia Sandu au călătorit la Erevan cu același avion. Cei doi au luat parte la Grupul pentru Republica Moldova, format în 2024 la inițiativa României și Franței, cu scopul de a consolida sprijinul internațional pentru Chișinău. Astfel, Nicușor Dan a declarat că speră să se demareze cât mai repede procedurile oficiale în vederea aderării Moldovei la UE, însă așteaptă răspunsul Ungariei cu privire la Ucraina, care ar veni la sfârșitul lunii iunie.

„Am participat la discuţia pe Moldova cu mai mulţi lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câţiva ani şi discuţia a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Concluzia a fost că, aşteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei – care este cumva legată de a Moldovei – o să avem un răspuns până la sfârşitul lunii iunie„, a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, după reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Erevan.

De asemenea, el speră că va primi un răspuns în favoarea Moldovei, pentru a se demara oficial procedurile. „Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster – Valori fundamentale”, a mai afirmat șeful statului.

Ce efecte vor exista

În acest sens, FANATIK a discutat cu politologul Cătălin Avramescu. Acesta susține că în Uniunea Europeană va aduce efecte pozitive atât pentru țara vizată, cât și pentru România.

„Avem un cadru instituțional în care se poate dezvolta economia, se pot reforma niște instituții, că au și ei nevoie de reformă. Legătura între noi și ei va fi mult mai fluidă pentru că va fi în interiorul granițelor Uniunii Europene, deci o să avem uniune vamală. Ceea ce înseamnă că de acum nu va mai fi Prutul granița externă a Uniunii.

Lumea va circula liber și așa ar trebui să fie. Moldova nu se va uni cu România, politic cel puțin, dar integrarea ne-ar ajuta și pe noi, absolut. Fără discuții. Pentru ei vor fi și avantaje economice și avantaje politice pentru că totuși acest proces va consolida foarte puternic mâna partidelor pro-europene din Republica Moldova, iar Moldova are mare nevoie de asta”, ne-a spus politologul.

S-ar amplifica tensiunile cu Rusia?

În contextul aderării Moldovei la UE, analistul politic susține că acest lucru și ar crea tensiuni și mai mari. „Rusia a înțeles că dușmanul său principal de acum este Uniunea Europeană, nu mai sunt Statele Unite care sunt anesteziate acum după președinția Trump. Și ce-a rămas, de fapt, pe tapet, să spun așa, ca adversari strategici? Uniunea Europeană, atât. Nici măcar NATO, că și NATO pare debusolat acum. Deci e Uniunea Europeană, care are și o componentă de apărare colectivă. Nu este o alianță militară propriu-zisă, dar are o componentă de apărare colectivă definită, cam vagă, e adevărat. Dar există”, a menționat Avramescu.

În același timp, politologul consideră că „facem jocul regimului de la Moscova fugind de confruntarea cu Moscova”. „Din 2022 ei pe asta s-au bazat, că țările europene dau bir cu fugiții. N-ar trebui, dimpotrivă. Noi trebuie astăzi să înțelegem că agresivitatea și imperialismul de la Moscova trebuie confruntate.

Nu trebuie să fugim, trebuie să înfruntăm Rusia imperialistă și planurile ei demente. Ei pe asta se bazează, că își vor încorda mușchii și vom da bir cu fugiții. Exact asta fac atâtea guverne din Uniunea Europeană, inclusiv Guvernul României”, a mai punctat politologul Avramescu pentru FANATIK.