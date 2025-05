Nicușor Dan anunță cine îi ia locul la Primăria Capitalei: „Interesant e că se va confrunta cu restricțiile bugetare impuse de PSD”

Nicușor Dan a declarat cine va veni în locul lui la Primăria Capitalei după ce el va fi investit în funcția de președinte al României și se va instala la Cotroceni.

Nicușor Dan anunță cine îi ia locul la Primăria Capitalei

Într-o intervenție la B1 Tv, . Se știe că instituția are doi vice-primari, respectiv pe Adrian Vigheciu de la PSD și pe Stelian Bujduveanu de la PNL. Președintele ales l-a menționat pe Vigheciu, care se va confrunta cu piedicile financiare pe care partidul le-ar fi pus fostului edil la .

„Bucureștenii sunt sigur că o să decidă. Imediat ce eu o să mă instalez la Cotroceni, unul dintre viceprimari va fi noul primar. Întâmplător, e de la PSD, domnul Vigheciu. Interesant e ca o să se confrunte cu restricțiile bugetare pe care guvernul PSD le-a impus pentru Primăria Capitalei”, a declarat Nicușor Dan pentru sursa citată.

Președintele ales a mai făcut o serie de declarații despre alegerile care tocmai s-au încheiat, dar și despre ce va face din funcția importantă de șef de stat. Nicușor Dan a fost impresionat de mobilizarea românilor care au ieșit la vot și l-au ajutat să ajungă în această poziție, înțelegând că o altă variantă ar fi pus România în pericol:

„Cred ca a contat enorm mobilizarea oamenilor. Au fost realmente oameni care nu au avut de a face cu politica, cântăreți, artiști, sportivi care au pus obrazul și mulți alți oameni care au activat în online și în spațiul real. A fost o campanie a oamenilor, așa cum am spus că o să fie. Doar în primul tur au fost 10.000 de oameni care au donat. În precampanie, în campanie am împrumutat bani pe care statul ni va da înapoi pentru că am depășit 3%”.

Cum a trecut Nicușor Dan peste perioada campaniei și cea a alegerilor

Întrebat dacă a avut parte de vreun moment greu în toată această perioadă, Nicușor Dan a spus că nu, însă a recunoscut când și cu ce a greșit, dar și când s-a temut cel mai tare de posibilitatea de a nu ieși președinte:

„La început m-am temut, bineinteles. În ziua de luni, când am vazut rezultatele, m-am temut. Dar sarcina mea era să lupt, asta trebuia să fac. (…) Moment greu, nu. Eu am făcut două greșeli mari. Am vorbit de program foarte târziu, trebuia cam cu o lună înainte și a doua greșeală a fost că nu am construit negativul contracandidaților decât cu câteva zile întârziere. Adică ce ați vazut la Euronews, eu trebuia sa vin de luni, a trebuit sa improvizăm. Au fost atât de multe minciuni, sunt si acum milioane de oameni are cred lucrurile astea si nu au o bază reală. Asta am discutat și cu secretarul general al Consiliului European, cum controlăm spațiul virtual, cum facem ca unele influențele să fie combătute”.

Nicușor Dan a vorbit și despre principalele lucruri pe care le are de făcut ca președinte al statului român, mai ales în contextul unei crize economice și a unei atmosfere internaționale agitate.

„Mai întâi trebuie să ne uităm pe termen scurt, mai întâi avem deficitul. Apoi, suntem într-un context geopolitic complicat, cu război la graniță, trebuie ca România să se armonizeze cu Uniunea Europeană, inclusiv cu programul de înarmare, și bineinteles formarea guvernului. Nu as vrea sa fiu un președinte care zice luati un prim ministru și descurcați-vă. Aș vrea sa fie și responsabilitatea mea. Trebuie să repetăm că o să urmeze o perioadă dificilă, cel puțin economic. România a aruncat cu bani cel puțin trei ani si acum trebuie să corectăm”, a spus președintele ales.

Va fi sau nu Ilie Bolojan premierul României?

Referitor la posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie premierul țării, Nicușor Dan a spus că a discutat deja cu acesta, însă nu s-a ajuns încă la o concluzie, urmând să aibă loc întrevederi și cu principalele partide pentru a se ajunge la o soluție convenabilă.

„M-am intalnit cu domnul Ilie Bolojan. M-am vazut aseară cu Dominic Fritz, nu l-am suant încă pe Kelemen Hunor, pentru că a fost o mobilizare impresionantă a etnicilor maghiari. Ideal este ca toate patru si minoritățile sa facă un guvern, ca sa avem un guvern stabil. Nu e cine o să fie oamenii din guvern, ci măsurile pe care guvernul le va lua in viitor și cum va combate deficitul. E o discutie in curs, fiecare dintre oameni are niste așteptări, niste conditii, toate astea trebuie armonizate”, a continuat acesta.

Nicușor Dan a vorbit, de asemenea, despre o posibilă uniune cu Republica Moldova, însă a afirmat că acest lucru se poate face doar dacă și cetățenii vecini își doresc acest lucru:

„A fost impresionant efortul pe care l-au făcut cetățenii. Sunt unionist, dar inainte de toate sunt un om realist. Asta se face doar cu o majoritate în Republica Moldova. În Rep. Moldova suntem la 37% de oameni care își doresc unirea. Când România o să arate mult mai bine, probabil si procentul asta o sa arate mult mai bine. Singura promisiune e că din poziția pe care o să o am o sa presez ca statul roman sa servească statul roman si nu grupuri de interese. O să fie un echilibru de putere care o sa fie interesant”.

Ce greșeli a făcut George Simion din cauza cărora a pierdut prezidențialele?

Președintele ales a vorbit și despre ce poate l-ar fi ajutat să câștige. Nicușor Dan este de părere că, dacă liderul AUR ar fi devenit președintele țării, lucrurile ar fi luat o întorsătură foarte neplăcută, mai ales din punct de vedere economic.

„Oamenii au vazut pe buna dreptate că un sistem care ajuta niste găști, niste rețele, nu au făcut evaluarea cine s-a luptat cu sistemul dintre cei doi candidați, si s-au dus, fără sa vadă complicitățile intre Simion si Ciolacu, de exemplu. Alternativa Simion ar fi însemnat o fundătura pentru România. Economic, pentru noi suntem la limita, bbb- perspectiva negativă. Am vazut 24 noiembrie, scădere bursă, creștere curs euro leu, am văzut 4 mai, scădere bursa, creștere curs euro leu.

În momentul in care spui ca presedintele Franței e un dictator, la el acasă….cum îți închipui că o sa vina mari companii franceze sa investească in România? Eram foarte aproape de incapacitate de plată. Ar fi blocat sprijinul pentru Moldova, pentru Ucraina. Ar fi bloca programul de reînarmare a Uniunii Europene față de agresiunea rusă si nu ar fi stat nimeni de vorba cu el. Cand spui că Bruxellesul e condus de minti bolnave…”, a declarat primarul Capitalei.

Printre altele, Nicușor Dan a spus că a învățat foarte multe în anii petrecuți la PMB, totul fiind ca „o școală” pentru el. De asemenea, a spus că, dacă poporul își va dori ca partenera lui, Mirabela Grădinaru, să se implice în viața publică, va avea o discuție cu aceasta. Edilul a mai afirmat că îi vor lipsi vizitele la tribunal, însă va participa des la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, fiind foarte interesat de zona de justiție, unde va acționa în următorii ani.