News

Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace

Președintele Nicușor Dan anunță următorul pas în cazul în care Rusia nu va face pace. Ce pregătesc Statele Unite și Europa pentru acest scenariu
Codrina Menţel
20.08.2025 | 16:41
Nicusor Dan crede ca Vladimir Putin trage de timp Miscarea facuta de SUA si Europa in cazul in care nu se ajunge la o pace
Nicușor Dan crede că Rusia trage de timp. Cum vor reacționa SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace. Foto: hepta.ro

Nicușor Dan susține că Rusia trage de timp în ceea ce privește o pace pentru Ucraina. Astfel, el anunță că Statele Unite și Europa vor lua măsuri în cazul în care negocierile nu duc într-o direcție favorabilă. Mai mult, el menționează și care sunt obicetivele clare stabilite de Coaliția de Voință.

ADVERTISEMENT

Cum vor reacționa Statele Unite și Europa în cazul în care Rusia nu vrea pace

Președintele Nicușor Dan crede că Rusia nu-și dorește o pace, cel puțin pentru acest moment. Șeful statului a menționat faptul că Moscova va trage de timp, însă, cu toate acestea, el speră la un armistițiu în zilele următoare. De asemenea, acesta susține că Statele Unite și Europa vor aplica sanțiuni în cazul în care nu se va ajunge la o încetare a focului.

„E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret.

ADVERTISEMENT

Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, la Roşia Montană.

Obiectivul setat de Coaliția de Voință

Amintim că duminică, 18 august, a avut loc o videoconferință a Coaliției de Voință, la care au participat mai mulți lideri europeni, printre care și președintele Nicușor Dan. El a precizat că obiectivul este acela de a asigura resurse pentru Ucraina în lupta împotriva rușilor, dar și pregătirea de după încheierea războiului.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.

ADVERTISEMENT
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Digisport.ro
După ce și-a găsit echipă, Ianis Hagi devine tată pentru prima dată
Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima...
Fanatik
Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima înșelătorie online îl are pe președintele României în prim-plan. Video
Un bărbat a fost reținut după ce a furat de la o bază...
Fanatik
Un bărbat a fost reținut după ce a furat de la o bază sportivă din Constanța arme de tip airsoft. Valoarea prejudiciului ajunge la 10.000 de lei
Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a...
Fanatik
Incident în Sibiu: o mașină a luat foc în mers. Traficul rutier a fost îngreunat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi...
iamsport.ro
Transferul realizat de Gigi Becali ar putea fi anulat de TAS: 'Nu mi se pare normal'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!