Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace

Nicușor Dan susține că Rusia trage de timp în ceea ce privește o pace pentru Ucraina. Astfel, el anunță că Statele Unite și Europa vor lua măsuri în cazul în care negocierile nu duc într-o direcție favorabilă. Mai mult, el menționează și care sunt obicetivele clare stabilite de Coaliția de Voință.

Cum vor reacționa Statele Unite și Europa în cazul în care Rusia nu vrea pace

Președintele , cel puțin pentru acest moment. Șeful statului a menționat faptul că Moscova va trage de timp, însă, cu toate acestea, el speră la un armistițiu în zilele următoare. De asemenea, acesta susține că Statele Unite și Europa vor aplica sanțiuni în cazul în care nu se va ajunge la o încetare a focului.

„E de văzut cât de serioasă va fi Rusia şi vă spun sincer că a fost o discuţie ieri, unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, şi în momentul în care va fi convinsă să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit şi e deja discutat, concret.

Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă pachetul 19 de sancţiuni al Europei este în pregătire şi pachetul american, de asemenea”, a declarat Nicuşor Dan, la Roşia Montană.

Obiectivul setat de Coaliția de Voință

Amintim că duminică, 18 august, a avut loc o , la care au participat mai mulți lideri europeni, printre care și președintele Nicușor Dan. El a precizat că obiectivul este acela de a asigura resurse pentru Ucraina în lupta împotriva rușilor, dar și pregătirea de după încheierea războiului.

„Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat şi umanitar, şi echipament militar asta ne va ajuta, adică aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele.