Nicușor Dan, criticat că a lipsit de la funeraliile lui Iliescu. Antonescu: „Nu are curaj să aprindă o lumânare”

Crin Antonescu îl critică dur pe Nicușor Dan pentru că nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era in incinta Palatului Cotroceni: „a stat ascuns în birou”.
Mădălina Cristea
08.08.2025 | 15:03
Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a lansat un nou atac dur la adresa actualului președinte al României. De această dată, reproșurile vin după absența lui Nicușor Dan de la funeraliile lui Ion Iliescu.

Nicușor Dan nu și-a făcut apariția la funeraliile lui Iliescu, în ciuda faptului că se afla la Palatul Cotroceni, în aceeași clădire cu catafalcul. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din luna mai a scris un mesaj dur pe contul personal de socializare.

„După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani.

Președintele lor (dl. Nicușor) stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii. N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, a scris Crin Antonescu, vineri, pe Facebook.

Crin Antonescu, postare dură pe Facebook. Critici la adresa lui Nicușor Dan, Traian Băsescu și Bolojan

Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu s-a imitat doar la Nicușor Dan cu criticile. Acesta a lansat un atac dur și la adresa lui Traian Băsescu, după ce fostul președinte a cerut din nou vilă de protocol de la stat.  Fostul parlamentar a adus în discuție și propriul său exemplu, afirmând că nu a cerut niciun beneficiu special, deși l-ar putea primi conform legii.

„Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent. Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (…)”, a mai scris Antonescu pe Facebook.

Nu este prima dată când Crin Antonescu îl critică public pe Nicușor Dan. După ce a ieșit din cursa pentru Cotroceni, fostul candidat a continuat să transmită mesaje dure, mai ales în mediul online. Criticile sale sunt din ce în ce mai directe și mai frecvente. Ultima postare pe Facebook a fost făcută după ce Nicușor Dan a fost filmat când dădea mâna cu Donald Trump, la summitul NATO de la Haga.

„Nu suntem o țară bananieră. Avem o propagandă bananieră care, pe banii noștri, ne insultă zilnic. Faptul că avem un președinte ca N. Dan nu înseamnă că suntem retardați toți și întrutotul. E prea mult”, a scris Antonescu pe 26 iunie pe internet.

