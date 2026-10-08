Sport

Nicușor Dan, decizia care bagă sportul în alertă. Nu mai vrea ca primăriile să dea bani cluburilor private de fotbal! A blocat legea finanțărilor de un milion de euro pe an

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR pentru legea care permite primăriilor să ofere 1 milion de euro pe an cluburilor private. Dan consideră că nu există justificare pentru această lege.
Flaviu Popa
08.10.2026 | 15:10
Nicusor Dan decizia care baga sportul in alerta Nu mai vrea ca primariile sa dea bani cluburilor private de fotbal A blocat legea finantarilor de un milion de euro pe an
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Nicușor Dan nu acceptă noua lege
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Președintele Nicușor Dan a contestat la CCR un amendament introdus de Camera Deputaților. Prin acest amendament primăriile și consiliile județene pot aloca anual până la 5 milioane de lei (aproximativ 1 milion de euro) către asociații sportive private în care sunt partenere.

Nicușor Dan a sesizat la CCR legea care permite primăriilor să sponsorizeze cluburi private de fotbal

Noua măsură permite transferul direct al banilor sub forma de „cotizație”. Astfel nu mai sunt organizate, la fel ca în trecut, concursuri publice și transparente de finanțare nerambursabilă. Acestea erau cerute de Legea nr. 350/2005. În consecință, Nicușor Dan a sesizat CCR și atrage atenția că mecanismul „sustrage fonduri publice” din bugete destinate competiției deschise, conform Golazo.ro.

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Mai mult, legea ar favoriza arbitrar cluburile apropiate de administrațiile locale din România. Mai mult, Nicușor Dan crede că măsura ar încălca grav normele Uniunii Europene privind concurența. Asta în condițiile în care plafonul de 1 milion de euro pe an depășește de 10 ori limita europeană a ajutoarelor „de minimis”, stabilită la 300.000 de euro pe 3 ani.

Nicușor Dan este totodată nemulțumit că legea ar permite folosirea banilor publici pentru cheltuieli generale din sportul profesionist cum ar fi prime, transferuri sau salarii, fără să existe obligativitatea ca banii să susțină infrastructura comunității pentru a încuraja sportul de masă.

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Nicușor Dan reclamă încălcarea principiului bicameralismului și încălcarea normelor Uniunii Europene

De asemenea, Nicușor Dan reclamă încălcarea principiului bicameralismului, mai ales că proiectul inițial privea strict organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2027). Mai mult, acesta fusese votat fără modificări în Senat, în timp ce portița pentru finanțarea cluburilor private a fost adăugată ulterior la Camera Deputaților, „pe ascuns”.

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În consecință, Nicușor Dan a cerut judecătorilor CCR să anuleze exclusiv amendamentul „problematic”, fără să afecteze cadrul legal pentru evenimentul olimpic. „Apreciem că această nouă soluție legislativă nu poate fi aplicată în mod previzibil fără încălcarea dreptului european”, a transmis președintele României.

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Sesizarea a fost formulată după ce Parlamentul i-a trimis legea lui Nicușor Dan pentru a fi promulgată. Sesizarea la CCR pune în așteptare această lege, care momentan nu poate fi promulgată. În funcție de decizia CCR, Parlamentul va avea trei opțiuni legale: fie va aproba pur și simplu ordonanța de urgență, fie ca respinge ordonanța, fie va aproba cu modificările pe care le consideră oportune.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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