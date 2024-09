Nicuşor Dan, despre întâlnirea cu Ciolacu. „Nu şterge din memoria noastră că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut”

Nicuşor Dan, primarul general, a vorbit, duminică seara, despre întâlnirea solicitată recent de premierul Marcel Ciolacu pe problema sistemului de termoficare din București. Ciolacu l-a convocat și pe ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ciolacu: „Jumătate din oraș nu are apă caldă”

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a afirmat, duminică seara, că a discutat la telefon cu premierul Marcel Ciolacu după ce acesta din urmă a solicitat o întîlnire cu el și cu ministrul Energiei, , pentru a găsi soluții la problemele sistemului de termoficare din București unde, a spus Ciolacu, „jumătate din oraș nu are apă caldă”.

„În București este o situație gravă cu rețeaua de termoficare. Jumătate din oraș nu are apă caldă. Astăzi de dimineață am vorbit cu dl primar general al Capitalei, Nicușor Dan și am convenit ca împreună și cu ministrul Energiei în perioada următoare să avem întâlniri și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a declarat președintele săptămâna trecută, înaintea ședinței de Guvern.

Nicușor Dan a spus că premierul i-a transmis că ar vrea să se întâlnească cu el și că a acceptat acest lucru în calitate de primar general, din care este obligat să discute cu toată lumea. „Eu sunt un om politicos, sunt primarul Bucureştiului, sunt obligat să discut cu premierul, cu toată lumea. Sunt de bună credinţă”, a declarat Nicușor Dan la B1TV.

„Când am avut nevoie de bani, am tot cerut, am tot cerut”

Primarul a subliniat însă că această discuție „nu șterge” faptul că el a tot cerut finanțare și nu a primit bani. „Am vorbit un minut şi jumătate. La telefon. A spus că ar dori să avem o întâlnire. I-am spus că da, eu sunt un om politicos. Asta nu şterge din memoria noastră faptul că atunci când am avut nevoie de bani, am tot cerut, am tot cerut”, a spus Nicuşor Dan.

În privința necazurilor bucureștenilor care nu au apă caldă și căldură iarna, primarul general a spus că problema sistemului de termoficare este una „veche” și că Ministerul Energiei și ELCEN nu au făcut „mare lucru”, spre deosebire, spune el, de primărie.

„În ceea ce priveşte căldura, din nou e aceeaşi boală veche care e util de spus că are două componente. Noi avem doar jumătate. Cealaltă jumătate este Ministerul Energiei, ELCEN-ul, care are CET-urile. El e proprietarul şi unele sunt din anii 70. Şi ele, aşa cum e şi reţeaua. Deci noi cât de cât am mai făcut ceva pe la reţeaua asta de termoficare, dar Ministerul şi ELCEN-ul cu modernizarea lor n-au făcut mare lucru”, a spus Nicușor Dan.