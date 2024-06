Nicușor Dan, despre o candidatură la Cotroceni. Primarul general spune care-i va fi principala preocupare

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, luni seară, că a primit un nou mandat de la bucureșteni la Primăria Generală, astfel încât nu are intenția să candideze la funcția de președinte al României.

Nicușor Dan: „Nu candidez la președinție”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, luni seara, că în perioada următoare va fi preocupat de mandatul pe care l-a primit după votul bucureștenilor la alegerile locale din 9 iunie, deci nu este interesat să candideze la președinția României.

„Nu candidez la președinție. În acest moment, tocmai am primit un mandat de patru ani și pentru perioada următoare e singura mea preocupare”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

Primarul general a fost întrebat și dacă Nicolae Ciucă, președintele PNL, va avea susținerea lui publică la alegerile prezidențiale. „Să vedem care-s toți candidații, discuția pe care o să o avem pe codul urbanismului și pe legea spațiilor verzi urbane cu fiecare dintre ei și după veți afla răspunsul”, a răspuns Nicușor Dan, precizând și că nu se întoarce în USR și subliniind că trebuie să rămână echidistant în raport cu partidele care-l vor susține în perioada noului mandat.

Ce majoritate vrea în Consiliul General

Nicușor Dan, care a obținut un scor confortabil la alegerile locale, în fața Gabrielei Firea, lui și lui , a mai spus că speră ca în Consiliul General al Municipiului București să fie o majoritate USR, PMP, Forța Dreptei și REPER, cu care să lucreze.

„Trebuie să aşteptăm rezultatele finale. (…) încă nu există acest acord politic. Dacă punem într-o parte Dreapta Unită, REPER şi PNL şi în partea cealaltă PSD-PUSL şi AUR o să fie 28-27, dar nu ştim cine o să fie 28 şi cine o să fie 27. Eu sper ca aceasta să fie majoritatea cu care să lucrez – USR, PMP, Forţa Dreptei, REPER. Sunt bucuros că REPER a făcut pragul şi a intrat în Consiliul General. Şi cu PNL, USR, PMP am lucrat deja în mandatul ăsta şi au lucrat foarte bine”, a declarat primarul general.

Negocieri la primărie

Nicușor Dan a subliniat și că în următoarea perioadă nu trebuie să existe conflicte între primarul Capitalei și Consiliul General al Municipiului București și că, în cazul în care va avea nevoie de un vot va apela și la consilierii altor partide.

„În orice caz, urmează patru ani şi câteva luni, nu e deloc timp să existe un conflict între primar şi Consiliul General. Trebuie să existe o majoritate (…) în raportul dintre primar şi majoritate trebuie să fie nişte atribuţii care să fie date viceprimarilor din acea majoritate, care sunt consilieri generali. Deci, o să fie o negociere de câteva săptămâni, care eu sper să fie cât mai serioasă şi odată ce am încheiat negocierile, să ne vedem de drum, pentru că (…) am avut o experienţă foarte bună trei ani şi am avut experienţa acestor ultime trei luni. În contextul electoral am pierdut enorm de mult timp cu dezbaterea pe buget, fără să fie nişte mize importante acolo, tocmai pentru că e o opoziţie între primar şi Consiliul General”, a spus el.