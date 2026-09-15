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David Popovici este un brand de sine stătător și printre cei mai importanți sportivi români. Președintele Nicușor Dan crede că și clubul sportiv Dinamo are un merit pentru că a reușit să îi ofere condițiile necesare lui Popovici pentru a face performanță.

Nicușor Dan vede „jumătatea plină” a paharului: David Popovici a ajuns o forță și cu ajutorul CS Dinamo: „Salariu rezonabil”

De altfel, Nicușor Dan a remarcat cum David Popovici este angajat al clubului Dinamo, are salariu decent și are și o echipă de specialiști care-l însoțește în drumul său spre marea performanță.

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„David Popovici, care este un brand în sine și care atrage atenția asupra României, este un angajat al Clubului Dinamo. Fac o paranteză, legat de ce discutam mai devreme despre România, cu bune și cu rele. Faptul că un club al statului a reușit să-i dea un salariu rezonabil, a reușit să-i asigure o echipă de antrenori, psiholog, nutriționist – nu mă pricep, dar știu că are o echipă de cinci, șase, șapte oameni în jurul lui – este un lucru pozitiv pentru România, care reușește să susțină acest tip de performanță.

Așa cum sunt societatea și economia românească astăzi, sportul de performanță n-ar subzista fără sprijin din partea unor entități ale statului. În ceea ce privește fotbalul, nu vreau să mă pronunț. Aici este o zonă în care există bani privați, există drepturi de televiziune”, a declarat Nicușor Dan.

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Nicușor Dan crede că există o problemă reală în lipsa investițiilor în sectorul juvenil și în sportul de masă

În schimb, președintele României vede o problemă în lipsa investițiilor și interesului pentru copii și juniori, practic acolo de unde se naște aria de selecție pentru orice sport din țara noastră. Președintele cere investiții mai mari care să le permită copiilor să ajungă mari sportivi.

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, de unde, de fapt, începe performanța: cu nutriție, cu psiholog, cu dezvoltare musculară. Toate lucrurile astea, pe care în ziua de azi nu mai poți să le faci după ureche.

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Cel mai important, în opinia mea, este sportul în școală. Să reușim să-i facem pe copii să practice sport. În Legea bugetului pe 2026 am sugerat și s-au propus 100 de milioane de lei pentru sportul în școală. Mai întâi n-am avut ministru, mai apoi a căzut Guvernul.

Sper ca, odată cu noul Guvern, să avem sprijin financiar din partea statului, să avem un antrenor care să lucreze cu 10-15 copii, să facă sport în afara orelor de program, pe terenurile de sport ale școlilor care stau nefolosite. Să lărgim astfel baza de selecție pentru câteva sporturi”, a completat Nicușor Dan.

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. 12 dintre acestea sunt de Aur: Jocurile Olimpice Paris 2024 (200 m liber); Campionatele Mondiale (100 m liber în 2022 și în 2025, 200 m liber în 2022 și în 2025); Campionatele Europene (100 m în 2022, 2024 și 2026, 200 m liber în 2022, 2024 și 2026) + un aur la CE în bazin scurt (25 metri) la Kazan 2021.