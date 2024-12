Nicușor Dan, despre susținerea din partea partidelor pentru Cotroceni. „Până la alegeri vor mai fi foarte multe discuții, ne uităm la sondaje”

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, a estimat, luni seara, că România se află „într-un moment de cumpănă, cel mai dificil după Revoluție”. Primarul general a reiterat că vrea să meargă în cursa pentru Cotroceni ca independent, dar că are deschidere pentru discuții cu partidele pro-europene. Dan a vorbit și despre eșecul instituțiilor statului în cazul campaniei lui Călin Georgescu.

Nicușor Dan: „Am propus o canditură și așteptarea ca partidele pro-occidentale să mă susțină”

Nicușor Dan a vorbit, luni seara, despre reacțiile diverse ale politicienilor, după anunțul făcut de el, luni, privind candidatura sa, spunând că ele „sunt firești”. „Reacțiile sunt firești. Fiecare dintre noi a făcut ceea ce trebuie. Oameni din spațiul public m-au întrebat dacă vreau să candidez, am anunțat ieri. Partidele pro-europene sunt implicate și în negocieri și reacțiile lor sunt firești la momentul actual. Am propus o canditură și așteptarea ca partidele pro-occidentale sau o parte să mă susțină. Vom vedea. Suntem în momentul în care candidatura trebuie luată ca atare, așa cum am prezentat-o”, a declarat primarul general la .

Candidatura, „o soluție potrivită pentru România”

În privința candidaturii sale, Nicușor Dan a apreciat că este „soluția potrivită pentru România”. „Da, vreau să candidez, am explicat de ce cred că e o soluție potrivită pentru România. Nu e nimic anormal. Sunt negocieri legitime suprapuse pentru formarea guvernului, pentru prezidențiale. USR are avantajul de a avea candidatul din turul doi și de a ajuca avantajul în negocieri. E o realitate că are aceste voturi din turul întâi”, a spus el.

„Ne uităm la sondaje, e o discuție care abia începe”

Întrebat ce fel de susținere ar avea, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct, spunând că discuțiile abia acum vor începe, odată cu anunțul său privind candidatura. Edilul a mai precizat că nu a vorbit cu , ci a transmis doar un mesaj către , ca și celorlalte partide.

„Până la alegeri vor mai fi foarte multe discuții, ne uităm la sondaje, e o discuție care abia începe. Am auzit o parte din declarațiile liderilor politici. Nu cred că trebuie să livrăm oamenilor cine pe cine a sunat la ce oră. Nu am vorbit cu Elena Lasconi, mesajul a fost transmis către USR”, a spus el.

Candidatul comun, o necunoscută

În privința unui candidat comun la , Nicușor Dan a spus că această chestiune rămâne deocamdată o necunoscută și că vor „exista discuții” în continuare. În plus, nu se știe deocamdată care va fi data alegerilor

„Nu cred că are cineva răspunsul la întrebare. Partidele sunt instituții profesioniste în ceea ce privește politica, mai puțin în ce privește guvernarea. Vor exista discuții. Mai întâi trebuie tranșată data alegerilor. Sunt informații pe care nu le am. Lucrul cel mai important este ca oamenii să fie convinși cât mai mulți că anularea alegerilor a fost o decizie corectă, chiar dacă trebuie să mai așteptăm trei luni”, a declarat primarul Capitalei.

Anularea prezidențialelor, „eșec al unor instituții”

Nicușor Dan a subliniat însă că anularea alegerilor prezidențiale, în urma deciziei CCR, a fost „un eșec al unor instituții”, în contextul în care au început să apară informații despre campania pe TikTok a lui Călin Georgescu, și în care Comisia Europeană a anunțat că deschide o anchetă cu privire la ingerințele de pe această platformă în alegerile din România.

„Au început să apară informații, incomplete, era bine dacă apăreau înainte de alegeri. Mă bucură foarte mult anunțul Comisiei Europene de azi privind interferența TikTok. A fost un eșec că am ajuns să anulăm alegerile, eșec al unor instituții, AEP, servicii secrete etc. Va trebui să vedem cine a greșit. Cred că e mai important acum ca chestiunea alegerilor să fie lămurită.

Dacă se confirmă că a fost o influență a unui stat străin, cel mai probabil Rusia, acest lucru ține de serviciile de informații externe. Nu poți să vii să pui rapoartele pe masă de pe o zi pe alta. Aceasta trebuie făcută în mod profesionist”, a spus Nicușor Dan.

„Instituțiile trebuie să plătească, serviciile, domnul Greblă”

Candidatul la Cotroceni a fost întrebat și despre posibilitatea unei noi candidaturi a lui Călin Georgescu, spunând că trebuie să fie aduse explicații clare despre campania acestuia și că instituțiile statului trebuie să plătească dacă se va dovedi că Georgescu a fost lăsat să treacă pe sub radar.

„Pentru moment avem un candidat care a spus că a făcut o campanie gratuit și avem informații că au existat oameni plătiți pentru a-i face campanie. Informațiile pe care le avem acum sunt de ordinul a câteva sute de mii de euro, momentan. Specialiștii spun că trece de zece milioane de euro. Mă aștept să mai apară informații despre campanie.

Instituțiile trebuie să plătească, serviciile, domnul Greblă. Sunt foarte multe ipoteze. Am spus că a fost un eșec, cine a greșit trebuie să plătească. În joc e și reputația României. Instituțiile au greșit. E important să avem povestea completă, noi ca cetățeni obișnuiți. Imaginea de ansamblu trebuie cunoscută”, a mai declarat Nicușor Dan.