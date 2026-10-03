„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu, nu sunt nebun! Să vă explic de ce e președintele României de vină”

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România a suferit una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria recentă a naționalei, 0-6 cu Polonia, la Varșovia, iar rezultatul a provocat reacții puternice. În timp ce Gică Hagi și „tricolorii” au fost în centrul criticilor după prestația de coșmar din Liga Națiunilor, Ciprian Paraschiv a avut un discurs diferit. Deputatul AUR și promotorul legii care a permis berea pe stadioane îl consideră pe președintele Nicușor Dan responsabil pentru blocarea legii Noavak și susține că efectele se vor vedea asupra sportului românesc. Paraschiv a transmis și un mesaj pentru suporterii care vor merge la următorul meci al naționalei.

Ciprian Paraschiv îl apără pe Gică Hagi după 0-6 cu Polonia și îl acuză pe Nicușor Dan

Rezultatul din Polonia este unul istoric prin proporțiile sale. România nu mai pierduse la o diferență atât de mare din 1967, când Elveția se impunea cu 7-1. În acest context, și să mute discuția spre o problemă mult mai amplă, cea a strategiei pentru sportul românesc. Parlamentarul consideră că proiectul privind obligativitatea folosirii unui procent de minimum 40% sportivi români ar fi putut reprezenta una dintre componentele unui asemenea proiect.

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„România apierdut aseară cu 6-0. Suntem cu toții triști și foarte dezamăgiți. Nu știu dacă în istoria României am mai suferit o înfrângere așa de mare, poate prin anii 60, dar nu m-am obosit să mai caut în arhive. Gică Hagi nu este vinovat. Dacă sportul românesc se va duce la nivelul cel mai de jos, Nicușor Dan este vinovatul. Nu sunt nebun, vă explic imediat“, a spus Ciprian Paraschiv.

Paraschiv readuce în discuție „Legea Novak”: proiectul prevedea minimum 40% sportivi români

prevedea ca federațiile sportive naționale să stabilească o pondere a participării sportivilor români în competițiile naționale oficiale la sporturile de echipă, ponderea urmând să fie de cel puțin 40%. Pentru fotbal, regula ar fi însemnat practic cel puțin cinci jucători români pe teren. Paraschiv a fost unul dintre principalii promotori ai transformării în lege a prevederilor inspirate din ordinul emis de Eduard Novak în 2022.

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Parlamentul a adoptat proiectul, însă acesta nu a ajuns să intre în vigoare. În decembrie 2025, președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională, susținând că legea ridică probleme privind nediscriminarea, libera circulație a lucrătorilor și dreptul la muncă. CCR a admis sesizarea pe 29 aprilie 2026 și a stabilit că legea este neconstituțională.

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Ciprian Paraschiv consideră că problema sportului românesc nu poate fi redusă la rezultatul unui singur meci și face legătura între discursul lui Gică Hagi și proiectul legislativ pe care l-a susținut: „După meciul cu Bosnia, Gică Hagi a ieșit public și a strigat, ceea ce noi știam cu toții, că România are nevoie de un proiect de țară pentru români. Dragilor, acel proiect de țară sau, mă rog, una dintre cele mai importante părți din proiectul pentru țară, pentru sport, s-a aflat la 30 de zile distanță pentru a fi implementat. Mă refer la legea care prevedea minimum 40% jucători români la sporturile de echipă pe terenul de joc.

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Le mulțumesc încă o dată parmalentarilor din toate partidele care au susținut prin vot partidul meu legislativ inspirat din legea Novak. Este un proiect legislativ perfect constituțional, demonstrat și de o hotărâre a instanței supreme, Înalta Curte de Casație și Justiție, care s-a prevalat de un articol din tratatul de funcționare al Uniunii Europene ce oferea derogare exact pe această lege“.

Ciprian Paraschiv a ieșit la atac: „Ce a făcut Nicușor Dan? S-a opus și a trimis proiectul la CCR”

Paraschiv îl acuză direct pe președintele României că a blocat proiectul prin sesizarea Curții Constituționale și susține că această decizie va avea consecințe asupra viitorului sportului românesc: „Ce a făcut Nicușor Dan? S-a opus și a trimis proiectul la CCR, blocându-l în loc să-l promulge. La CCR, oamenii sunt desemnați politic. Este instituția care și-a bătut joc de votul românilor, anulând alegerile. Și-a bătut joc și de viitorul sportului românesc, la presiunea unui deputat pe care nu-l mai nominalizez și a unor cluburi care au pus mai mai presus propriul interes decât cel național“.

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În finalul mesajului său, Ciprian Paraschiv a făcut apel la suporteri să continue să susțină echipa națională, indiferent de rezultatul de la Varșovia. România urmează să joace pe teren propriu cu Suedia, iar parlamentarul le cere fanilor să transforme partida într-un moment de susținere pentru „tricolori”.

„Am un mesaj pentru miile de suporteri care veți umple luni Arena Națională la meciul cu Suedia: cântați și susțineți echipa din primul și până în ultimul minut, de parcă ar fi cel mai important meci din istoria naționalei! Cândva, România avea un rege care-i scotea în stradă de bucurie. Acum, regele are, la rândul lui, nevoie de noi toți“, a mai spus Ciprian Paraschiv, promotorul legii berii pe stadioane, .