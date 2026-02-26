Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe teren. Primăria Predeal a emis un titlu executoriu pe numele președintelui României. Documente

ADVERTISEMENT

Primăria orașului Predeal a declanșat procedura de executare silită pe numele președintelui Nicușor Dan, pentru neplata impozitelor și taxelor locale. Șeful statului deține aici un teren de aproape 7.500 mp.

Nicușor Dan riscă să devină primul președinte în funcție al României cu conturile bancare blocate. Primăria Predeal l-a înștiințat pe șeful statului că a inițiat procedura de executare silită pe numele său, pentru datorii la bugetul local.

Nicușor Dan apare pe o listă de 511 persoane care dețin proprietăți în Predeal și care nu și-au achitat impozitele și taxele locale. Drept urmare, la data de 28 ianuarie 2026, primăria i-a adus la cunoștință președintelui României că ”s-a inițiat procedura de executare silită prin emiterea de somații și titluri executării, în vederea recuperării creanțelor fiscale pentru contribuabili”.

Potrivit datelor consultate de FANATIK, UAT Predeal a emis pe numele lui Nicușor Dan somația numărul 31885, titlul executoriu cu numărul 31199, dosarul de executare numărul 28573 și un proces verbal pentru cheltuieli de executare cu numărul 5952. Documentele au fost emise la data de 2 decembrie 2025 și comunicate la finalul lunii ianuarie 2026. Primăria Predeal a anunțat că procedura comunicării s-a încheiat la jumătatea lunii februarie.

Nicușor Dan a plătit 170.000 de euro pentru terenul din Predeal

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, executarea silită se aplică de către organul fiscal local (direcția de taxe și impozite) pentru neplata datoriilor bugetare (impozite, taxe, amenzi) și începe prin emiterea unei somații și a unui titlu executoriu.

Dacă debitorul nu plătește în 15 zile, urmează poprirea pe venituri/conturi sau sechestrul bunurilor mobile/imobile. Procedura încetează la achitarea integrală a debitelor, inclusiv majorări și cheltuieli de executare. Toate costurile procedurii sunt suportate de debitor.

Nicușor Dan a achiziționat în 2007 , pentru care a plătit 170.000 de euro. Din aceștia, 100.000 de euro provin dintr-un credit bancar, pentru care președintele plătește rate lunare și astăzi.

”Am un teren la Predeal care valorează cam 200.000 de euro. A valorat și 500.000 de euro în perioada de boom, dar m-am lăcomit și nu am vrut să-l vând, am zis să mai aștept. Dacă vând acest teren, scap de datorii și îmi mai rămân și bani”, spunea Nicușor Dan în urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Antena 3.

Nu e prima dată când Nicușor dan uită să-și plătească impozitele

Suma pe care Nicușor Dan o datorează Direcției de Taxe și Impozite Predeal nu este cunoscută, aceasta reprezentând un secret fiscal. O estimare realizată de FANATIK pe baza HCL Predeal 262/2025 arată că președintele ar trebui să achite pentru 7.460 mp în Cioplea (Zona A) aproximativ 135 de lei, dacă terenul este încadrat ca intravilan cu destinație agricolă. În schimb, dacă acesta apare în documente ca teren încadrat la ”curți-construcții”, impozitul datorat pe anul 2025 poate ajunge la 9.400 de lei. În schimb, dacă terenul este lăsat în paragină, primăria poate majora impozitul cu până la 500%.

Calculul pentru impozitarea pe teren se face după formula: tarif de bază (lei/ha) x suprafață (ha) x coeficient corecție rang localitate.

Nu este prima dată când Nicușor Dan , dar este prima dată când se află în această ipostază de când e președinte. În ianuarie 2022, februarie 2023 și septembrie 2023, autoritățile locale au emis, de asemenea, adrese de înființare a popririlor pe numele său.

Orașul Predeal este condus de liberalul Sorin-Ioan Ciobanu, care a fost ales primar al localității brașovene în 2020 și 2024. Potrivit declarației de avere, Ciobanu deține o pensiune în Predeal, care în prezent este administrată de soție.