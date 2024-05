Nicușor Dan explică fotografia cu Nicolae Ciucă pe Arena Națională. Primarul general, despre sprijinul PNL

Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit, marți seara, despre fotografia recentă în care apare alături de președintele PNL, Nicolae Ciucă, la un meci de fotbal, pe Arena Națională, fotografie despre care s-a speculat foarte mult.

„N-a fost nici o conspirație, pur și simplu ne-am întâlnit la meci”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit, marți seara, despre fotografia în care apare alături de președintele PNL, Nicolae Ciucă, la un meci de fotbal pe Arena Națională. Ciucă a precizat, marți, că nu este vorba de un mesaj electoral și că a dorit să facă o fotografie alături de el.

„În primul rând, m-am întâlnit cu domnul Ciucă cu care am o relație cordială, m-am întâlnit de mai multe ori în perioada asta, n-am făcut eu poza, circulă mai multe poze pentru că au fost mai mulți fotografi, așa s-a întâmplat. Dar unde are dreptate este că n-a fost nici o conspirație, pur și simplu ne-am întâlnit la meci, am schimbat doar câteva cuvinte”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

Primarul general a explicat și de ce a stat, totuși, alături de liderul PNL. „La Arena Națională sunt loji și scaune care sunt în fața lojelor și, stadionul fiind al nostru, am avut o lojă a Primăriei în care au fost mai mulți colegi de-i mei, și știam că domnul Ciucă este într-o lojă alăturată, scaunele evident fiind în față, eu am întârziat câteva minute pentru că m-au ținut niște oameni la metrou și când am ajuns am coborât din lojă era un singur loc acolo și m-am dus și m-am așeazat pe el. Și bineînțeles, stând unul lângă celălalt, am schimbat câteva cuvinte, nici o strategie, doar chestiuni de conjunctură”, a spus Nicușor Dan.

„Sper ca mulți simpatizanți PNL să mă voteze să nu iasă Firea sau Piedone”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă contează pe sprijinul PNL la alegerile din 9 iunie, chiar un sprijin tacit, pentru că liberalii au un candidat, pe .

„PNL are un candidat însă PNL are niște simpatizanți care m-au votat în 2020, am încercat să am o relație sau, în fine, să-mi satisfac cât am știut eu mai bine dorințele cu care toți am venit în 2020 să schimbăm administrația PSD de 12 ani în București și, fiind alegeri într-un singur tur, contează foarte mult primii doi clasați și eu sunt evident candidatul mai bine plasat (…) și vreau, adică sper ca mulți simpatizanți PNL să mă voteze ca să nu iasă Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone”, a spus primarul Capitalei.

În legătură cu amenințările pe care Sebastian Burduja le face la adresa primarului general, potrivit cărora liberalii nu-l vor susține în Consiliul General, dacă va câștiga al doilea mandat, în caz că refuză o dezbatere electorală cu el, Nicușor Dan a spus: „La asta o să mai discutăm după alegeri, eu cred că fiecare dintre noi, candidați, partide, viitorii demnitari trebuie să facem ce ne spune electoratul care ne-a dat mandat să ne ducem acolo și, așa cum am avut o relație cu consilierii generali din PNL, din USR, PMP, sper să existe o majoritate de dreapta cu care să am o relație foarte bună”.