Nicușor Dan, felicitat de Marcel Ciolacu pentru victorie. Ce i-a spus președintele PSD primarului general

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a spus, marți, că a primit un telefon de la premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD felicitându-l după victoria la alegerile locale din Capitală, unde a obținut al doilea mandat. Nicușor Dan a precizat că Ciolacu i-a spus că „trebuie să vorbim despre viitorul Bucureștiului”.

„Domnul Ciolacu m-a sunat, de asemenea, ca să mă felicite”

Nicușor Dan, primarul Capitalei, care a obținut un al doilea mandat la Primăria Generală, după alegerile din 9 iunie, a afirmat, marți, că a primit un telefon de la prermierul Marcel Ciolacu. Președintele l-a felicitat pentru rezultatele obținute după votul bucureștenilor și i-a transmis că trebuie să discute ambii despre „viitorul Bucureștiului”.

„Am vorbit cu domnul Ciucă ieri dimineaţă. Am avut o discuţie, m-a felicitat. Am lăsat un dialog deschis pentru o eventuală colaborare viitoare. Domnul Ciolacu m-a sunat, de asemenea, ca să mă felicite. Domnia sa mi-a spus că ar trebui să vorbim de viitorul Bucureştiului, după ce toate lucrurile acestea se vor lămuri. Mulţi politicieni mi-au trimis mesaje de felicitare. Încă nu am apucat să răspund la toate. (…) Domniile lor m-au sunat şi m-au felicitat şi mi-au spus că sunt deschişi la dialog”, a spus Nicuşor Dan la B1TV.

CGMB: „Îmi doresc foarte tare ca PNL să fie parte din majoritate”

Primarul general a vorbit și despre alcătuirea unei majorități în noul Consiliul General al Municipiului București, spunând că trebuie așteptată distribuirea mandatelor. Potrivit rezultatelor parțiale oferite, marți, de Autoritatea Electorală Permanentă, a obținut un scor de 27,29% la CGMB, PSD, 26,59%, PNL12,58%, PUSL 9,66% , AUR 8,18%, REPER,11% , SOS România 4,1%, Partidul Ecologist Român 2,6% și Partidul Alternativa Dreaptă 1,89%.

„Pare că Alianţa Dreapta Unită o să aibă 16 – 17 locuri din cele 55. REPER-ul pare că o să aibă 3 – 5 locuri. Deci, împreună o să aibă undeva la 20 de locuri. Pentru majoritate mai e nevoie de 8. Îmi doresc foarte tare ca PNL să fie parte din majoritate, ei vor avea 7 – 8 locuri. O să vedem exact numărul de locuri şi, după aceea, o să începem discuţiile. Eu am avut o colaborare bună cu PNL, USR, PMP în mandatul precedent”, a spus Nicușor Dan.

Primarul general a mai spus că nu are în vedere o candidatură la alegerile prezidențiale în acest an dar a lăsat să se înțeleagă că o astfel de candidatură nu ar fi exclusă pe viitor. „Nu voi candida la alegerile prezidenţiale în 2024. Ce se va întâmpla în viitor, o să mai vedem. Dar în 2024, nu”, a declarat Nicușor Dan.