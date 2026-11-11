Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale

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De când a devenit preşedintele României, Nicuşor Dan nu a fost văzut de multe ori pe arenele sportive. , când a fost şi în vestiarul „stejarilor”. Preşedintele României şi-a anunţat prezenţa la meci şi în această săptămână, când naţionala României joacă împotriva Statelor Unite, sâmbătă, de la ora 18:30, pe „Arcul de Triumf”.

Preşedintele României a fost la vestiare înainte de România – Tonga!

Naţionala de rugby a României joacă în World Rugby Nations Cup, acolo unde este pe locul 4 al grupei, cu 11 puncte adunate în primele patru meciuri. „Stejarii” mai au de jucat cu SUA şi Canada, ambele confruntări fiind pe teren propriu.

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Nicuşor Dan a fost în tribune la meciul dintre România şi Tonga, iar înaintea meciului a fost în vestiarul jucătorilor lui David Gerard, pentru a le trimite un mesaj de încurajare. El a stat în tribune alături de preşedintele Federaţiei, Alin Petrache.

Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa la România – SUA!

Din informaţiile FANATIK, Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa şi la următorul meci al naţionalei României, sâmbătă, de la ora 18:30, cu naţionala Statelor Unite. Iată că preşedintele alege să meargă tot la rugby, deşi tot sâmbătă seara naţionala de fotbal va juca împotriva Poloniei în Nations League, de la ora 21:45.

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Ultima apariţie a lui Nicuşor Dan pe Arena Naţională la un meci de fotbal a fost la , în startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Un meci de tristă amintire, bosniacii reuşind să se impună cu 1-0.

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Din funcţia de Primar General al Bucureştiului, Nicuşor Dan a fost un susţinător al echipei CSM Bucureşti. El a fost deseori la meciurile din Champions League ale echipei şi a participat şi la „Gala Neagu”, meciul de retragere al valoroasei handbaliste, pe 8 iunie 2025.

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„Am jucat în echipa clasei, în liceu. Eram vârf de atac, dar eram cam pomanagiu, nu făceam faza… Așteptam să vină mingea. Am mai jucat în diverse loturi de matematică, unde jucam cu echipele liceelor. Atunci eram fundaș central pentru că nu eram chiar așa de bun ca atacant”, Nicuşor Dan