Sport

Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale

Marian Popovici
11.11.2026 | 13:03
Nicusor Dan gest rar Sia anuntat prezenta la meciul echipei nationale
EXCLUSIV FANATIK
Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale. Sursa: sportpictures.eu
Nicuşor Dan a fost prezent la meciul de rugby dintre România şi Tonga, iar acum şi-a anunţat din nou prezenţa pe stadion, sâmbătă seara, la meciul echipei naţionale.
ADVERTISEMENT

De când a devenit preşedintele României, Nicuşor Dan nu a fost văzut de multe ori pe arenele sportive. A făcut-o săptămâna trecută la meciul dintre România şi Tonga, scor 38-43, când a fost şi în vestiarul „stejarilor”. Preşedintele României şi-a anunţat prezenţa la meci şi în această săptămână, când naţionala României joacă împotriva Statelor Unite, sâmbătă, de la ora 18:30, pe „Arcul de Triumf”.

Preşedintele României a fost la vestiare înainte de România – Tonga!

Naţionala de rugby a României joacă în World Rugby Nations Cup, acolo unde este pe locul 4 al grupei, cu 11 puncte adunate în primele patru meciuri. „Stejarii” mai au de jucat cu SUA şi Canada, ambele confruntări fiind pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Nicuşor Dan a fost în tribune la meciul dintre România şi Tonga, iar înaintea meciului a fost în vestiarul jucătorilor lui David Gerard, pentru a le trimite un mesaj de încurajare. El a stat în tribune alături de preşedintele Federaţiei, Alin Petrache.

Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa la România – SUA!

Din informaţiile FANATIK, Nicuşor Dan şi-a anunţat prezenţa şi la următorul meci al naţionalei României, sâmbătă, de la ora 18:30, cu naţionala Statelor Unite. Iată că preşedintele alege să meargă tot la rugby, deşi tot sâmbătă seara naţionala de fotbal va juca împotriva Poloniei în Nations League, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

Ultima apariţie a lui Nicuşor Dan pe Arena Naţională la un meci de fotbal a fost la România – Bosnia-Herţegovina, din 21 martie 2025, în startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Un meci de tristă amintire, bosniacii reuşind să se impună cu 1-0.

ADVERTISEMENT
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este...
Digisport.ro
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina

Din funcţia de Primar General al Bucureştiului, Nicuşor Dan a fost un susţinător al echipei CSM Bucureşti. El a fost deseori la meciurile din Champions League ale echipei şi a participat şi la „Gala Neagu”, meciul de retragere al valoroasei handbaliste, pe 8 iunie 2025.

ADVERTISEMENT

„Am jucat în echipa clasei, în liceu. Eram vârf de atac, dar eram cam pomanagiu, nu făceam faza… Așteptam să vină mingea. Am mai jucat în diverse loturi de matematică, unde jucam cu echipele liceelor. Atunci eram fundaș central pentru că nu eram chiar așa de bun ca atacant”, Nicuşor Dan

  • 56 de ani are Nicuşor Dan
  • 2025 e anul în care Dan a devenit preşedintele României
Nicolae Stanciu, regele Chinei! A câștigat campionatul și a fost desemnat cel mai...
Fanatik
Nicolae Stanciu, regele Chinei! A câștigat campionatul și a fost desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului
Gafă la TV! Aryna Sabalenka, numită ”oribilă” de către un jurnalist! Galerie foto
Fanatik
Gafă la TV! Aryna Sabalenka, numită ”oribilă” de către un jurnalist! Galerie foto
Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa....
Fanatik
Daniel Pancu, gest părintesc față de Andrei Șucu după disputa cu mama sa. Momentul emoționant de la inaugurarea bazei Rapidului. Video
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Pintilii și Curelea vor primi salarii bombă la FCSB: 'Sunt foarte bune pentru...
iamsport.ro
Pintilii și Curelea vor primi salarii bombă la FCSB: 'Sunt foarte bune pentru fotbalul românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!