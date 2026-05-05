Nicușor Dan împotriva lui Ilie Bolojan, noua luptă de pe scena politică? „Astăzi mingea este la președinte. Va deveni jucător”

Moțiunea PSD-AUR de marți prin care Ilie Bolojan a pierdut mandatul de premier și sprijinul tacit al președintelui Nicușor Dan pentru acest demers i-ar putea transforma pe cei doi lideri politici în rivali politici în mod deschis. Practic, Ilie Bolojan, premierul nominalizat de președinte și cel cu care a câștigat alegerile, ar putea ajunge în scurt timp principalul rival al lui Nicușor Dan în condițiile în care liderul PNL pare să devină liderul indiscutabil al taberei europene, pro-reformiste.

Ilie Bolojan liderul de facto al electoratului reformist

La începutul lunii aprilie, premierul Ilie Bolojan declara că exclude o candidatură în 2030 la alegerile prezidențiale împotriva lui Nicușor Dan. „Cât timp avem un președinte al României pe care l-am susținut în acele alegeri în turul 2 și dorește să candideze, nu se pune niciun fel de problemă din partea mea la o candidatură”, spunea liderul PNL. Retrospectiv, pare a fi declarația supremă de pace către președintele Nicușor Dan, în care acesta încerca să-l asigure, atât cât este posibil la nivel declarativ, că nu îi este un rival politic.

Jurnalistul Cristian Andrei a scris marți în , citând o „mărturie” din Parlament, că, dacă un singur semnal ar fi venit de la Cotroceni, moțiunea PSD-AUR nu mai trecea. „Un singur semn și Bolojan era salvat. Dar la Cotroceni a fost liniște”, scrie acesta. Este ceea ce a susținut și liderul AUR în Parlament, care a subliniat că premierul Bolojan a fost trădat chiar de către președintele Nicușor Dan.

Politologul Stelian Tănase susține că Nicușor Dan l-a văzut de la început ca pe un rival pe Ilie Bolojan, fiind perceput drept singurul politician care i-ar putea pune probleme la alegerile din 2030. „Ei de la început au fost rivali. Nicușor Dan, care de la început a spus că vrea un al doilea mandat, a văzut în el un rival, un posibil contra-candidat. De unde și relațiile ambigue dintre ei”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

În acest moment, moțiunea PSD-AUR, al electoratului pro-european, reformist. Dincolo de erorile comise de premierul Bolojan la Palatul Victoria, acesta pare să fi rămas cu imaginea unui lider politic care a încercat să pună în practică reformele cerute de către acest electorat (nu toate au fost eșecuri, Guvernul Bolojan se poate lăuda cu reforma pensiilor magistraților, o aspirație pentru multe guverne).

„Nimeni în afară de Ilie Bolojan, cel puțin momentan, nu inspiră încredere pentru electoratul reformist în acest moment. Președintele nu este un politician carismatic, a dat dovadă că este neimplicat, nu mobilizează. Dominic Fritz e mai mult pe la Timișoara, așa că Bolojan rămâne principala figură a reformismului”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Răzvan Petri.

Nicușor Dan nu mai poate mima apropierea de Bolojan

La aproape un an de la învestirea în funcția de președinte al României, Nicușor Dan s-a transformat într-o dezamăgire pentru așa numitul electorat reformist. Sigur, o parte din acest lucru e cauzat chiar de lipsa de susținere pe care a arătat-o premierului Bolojan, dar au fost și alte aspecte importante. Unul dintre cele mai elocvente exemple a fost scandalul numirilor din justiție și a modului în care a gestionat criza provocată de documentarul Recorder, „Justiția Capturată”. Practic, deși a promis în campania electorală ca justiția reprezintă una dintre prioritățile sale, cel puțin în primul an de mandat, justiția și-a continuat fără probleme parcursul din anii anteriori.

Analiștii politici sunt de părere că dacă cel puțin până acum Nicușor Dan a reușit să ascundă rivalitatea cu Ilie Bolojan, moțiunea PSD-AUR și nominalizările pe care le va face acum vor scoate la iveală poziția reală a șefului statului.

„E posibil să ajungem într-o situație în care Nicușor Dan și Ilie Bolojan devin competitori direcți și asumați. Până în momentul de față au existat doar interpretări ale analiștilor și a ceea ce s-a văzut în relația lor, fără ca unul dintre ei să-și asume un mesaj împotriva celuilalt. Mișcările, cel puțin din partea președintelui, și mă refer aici la neimplicarea lui Nicușor Dan în ceea ce s-a întâmplat în ultimele lui, au fost echivalentul cu lipsa de susținere dată premierului.

E important ce va face acum și președintele în ceea ce privește consultările și nominalizarea următorului premier pentru că asta îi va defini și mai mult poziția. Dacă până în momentul de față a putut s-o lălăie cu neimplicarea și direcția pro-occidentală care-l obligă să nu se implice, astăzi mingea este la președinte. Prin nominalizarea pe care o va face va deveni jucător. Prin acest joc își va asuma o direcție, o poziționare care poate fi în opoziție cu Bolojan, ceea ce-i va transforma automat în competitori politici”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Acesta subliniază că ce anume va face președintele Nicușor Dan în acest moment îi va defini mandatul și parcursul politic. „Va exista un grad de asumare a lui Nicușor Dan asupra coaliției și asta îi va defini drumul pe termen scurt și poate lung”, a completat Adrian Zăbavă.

În prima sa declarație, președintele a spus că „la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental”, fără însă a critica demersul social-democraților de a-l înlocui pe premier.

PNL rămâne alături de Bolojan. Premierul evită scenariul Ludovic Orban

Scenariul mazilirii lui Ilie Bolojan de la conducerea partidului și din fruntea Guvernului a semănat foarte mult cu scenariul de acum șase ani, atunci când PNL a renunțat la Ludovic Orban. Acesta din urmă avea să devină unul dintre cei mai importanți critici ai alianței PNL-PSD, dar și ai președintelui Iohannis, însă fără sprijinul partidului Ludovic Orban a devenit un actor marginal pe scena politică.

În ciuda faptului că imediat după anunțarea rezultatelor moțiunii pentru interesul țării, liberalii par să fi decis să rămână alături de Bolojan și să renunțe la alianța cu PSD.

„Cred că avantajul pe care Ilie Bolojan îl are astăzi, în comparație cu Ludovic Orban în 2021, este o încredere publică la un nivel mult mai mare. Astăzi Ilie Bolojan este un personaj cu o imagine mai bună, mai ales în rândul electoratului pro-european reformist. Asta e cea mai importantă diferență”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politici Adrian Zăbavă.

Și analistul politic Răzvan Petri este de părere că poziția lui Bolojan ca lider pe scena politică depinde enorm de susținerea partidului. În opinia sa, fără susținerea partidului Bolojan ar fi riscat soarta lui Orban, însă alături de partid acesta are șansa să devină liderul electoratului care își dorește o Românie reformată.

„E clar că acum, când nu a primit sprijinul președintelui Dan, e mult mai probabil ca Bolojan să se poziționeze într-un rival pentru acesta. Depinde mult de cum se mobilizează taberele în PNL și dacă acesta va putea să rămână în fruntea partidului. Fără PNL nu cred că va avea forța să fie un rival real pentru Nicușor Dan în 2030, ai nevoie de infrastructură, de oameni, de organizare. Depinde foarte mult dacă va fi în afara partidului sau în PNL. Vedem că Orban nu a reușit prin partidul său să conteste coaliția PNL-PSD, deși el a rămas pe scena politica partidul său e fără viață”, a spus acesta, pentru FANATIK.