News

Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca

Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
Raluca Alexe
17.08.2025 | 14:43
Nicusor Dan in turneu la manastirile din Romania Cum a fost intampinat presedintele la schitul lui Arsenie Boca
Președintele Nicușor Dan se află în turneu la mănăstirile din România / sursa: colaj Fanatik, captură video Antena 3

Nicușor Dan se află în turneu la mănăstirile celebre din România. Președintele a ajuns în Valea Sâmbetei, la Mănăstirea Arsenie Boca, unde a fost întâmpinat de stareț. El a urmat traseul turistic de șapte kilometri purtându-și fiul în spate. Nu și-a anunțat vizita la schitul unde a trăit Arsenie Boca, tocmai pentru a evita prezența presei.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România

Starețul mănăstirii l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan cu pâine și sare, conform obiceiului ortodox. În imaginile difuzate de Antena 3 se vede cum Nicușor Dan, deși aflat în vacanță, purta cămașă și pantaloni din stofă, iar în spate îl ducea pe fiul său într-un rucsac special de transport pentru copii mici. Președintele i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă, apoi s-a alăturat, împreună cu familia, la tradiționala ceremonie religioasă.

Vineri, președintele Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei, organizată la Constanța. El a fost împreună cu partenera sa și cei doi copii la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, unde a participat la slujba de Sfânta Maria.

ADVERTISEMENT

Întrebat de ce a lipsit de la Ziua Marinei, având în vedere că este președintele României, Nicușor Dan a spus că a preferat să fie printre oameni într-o zi atât de importantă din punct de vedere religios, fiind și un obicei pentru familia lui de a merge la Mănăstirea Sâmbăta de Sus anual în această zi.

Anterior, în cursul dimineții, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că Președintele Nicușor Dan nu va participa la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

„Coaliția de Voință” se reunește înainte de vizita lui Zelenski la Washington

Aflat în concediu, Nicușor Dan își va întrerupe vacanța pentru a participa la ședința „Coaliției de Voință” organizată de urgență înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. Liderii care susțin pacea din Ucraina se vor întâlni duminică prin videoconferință, potrivit biroului președintelui francez Emmanuele Macron.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Palatul Elysee mai precizează că întâlnirea va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a mai luat parte la o reuniune precedentă chiar în cursul acestei săptămâni, la discuțiile de dinaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska.

Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de...
Fanatik
Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina
Accident mortal în apropiere de Orșova. Încă un motociclist și-a pierdut viața
Fanatik
Accident mortal în apropiere de Orșova. Încă un motociclist și-a pierdut viața
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii...
Fanatik
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!