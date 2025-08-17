Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca

Nicușor Dan se află în turneu la mănăstirile celebre din România. Președintele a ajuns în Valea Sâmbetei, la Mănăstirea Arsenie Boca, unde a fost întâmpinat de stareț. El a urmat traseul turistic de șapte kilometri purtându-și fiul în spate. Nu și-a anunțat vizita la schitul unde a trăit Arsenie Boca, tocmai pentru a evita prezența presei.

Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România

Starețul mănăstirii l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan cu pâine și sare, conform obiceiului ortodox. În imaginile difuzate de Antena 3 se vede cum Nicușor Dan, deși aflat în vacanță, purta cămașă și pantaloni din stofă, iar în spate îl ducea pe fiul său într-un rucsac special de transport pentru copii mici. Președintele i-a salutat pe enoriașii prezenți la slujbă, apoi s-a alăturat, împreună cu familia, la tradiționala ceremonie religioasă.

Vineri, președintele , organizată la Constanța. El a fost împreună cu partenera sa și cei doi copii la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, unde a participat la slujba de Sfânta Maria.

Întrebat de ce a lipsit de la Ziua Marinei, având în vedere că este președintele României, Nicușor Dan a spus că a preferat să fie printre oameni într-o zi atât de importantă din punct de vedere religios, fiind și un obicei pentru familia lui de a merge la Mănăstirea Sâmbăta de Sus anual în această zi.

Anterior, în cursul dimineții, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că Președintele Nicușor Dan nu va participa la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei.

„Coaliția de Voință” se reunește înainte de vizita lui Zelenski la Washington

Aflat în concediu, Nicușor Dan își va întrerupe vacanța pentru a participa la ședința „Coaliției de Voință” organizată de urgență înainte de . Liderii care susțin pacea din Ucraina se vor întâlni duminică prin videoconferință, potrivit biroului președintelui francez Emmanuele Macron.

Palatul Elysee mai precizează că întâlnirea va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Nicușor Dan a mai luat parte la o reuniune precedentă chiar în cursul acestei săptămâni, la discuțiile de dinaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska.