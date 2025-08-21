Nicușor Dan, în vacanță înaintea crizei de securitate. „După zece ani de hibernare ne-am fi dorit un președinte hiperactiv”

La trei luni de la preluarea mandatului de președinte, Nicușor Dan se află în plină vacanță. Așa cum FANATIK a scris zilele trecute, ș , și asta pentru semnarea unor decrete. Șeful statului pare să fi combinat zilele de concediu cu îndatoririle de stat, însă chiar și așa criticii vorbesc despre un început de mandat extrem de lent.

Nicușor Dan și vacanța prezidențială în mijlocul crizei de securitate

În anul 2008, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Georgiei, președintele României de la acea dată, Traian Băsescu, pornea într-un turneu fulger de două zile ce includea patru țări, printre care și Moldova, Ucraina sau Turcia. Era un conflict care izbucnea tot în luna august.

Astăzi, la trei luni de la preluarea mandatului președintele Nicușor Dan pare a se afla într-o vacanță prelungită. Evenimentele la care a participat în ultimele zile, de la Festivalul Lupilor din Republica Moldova la pelerinajul la chilia lui Arsenie Boca, par a indica o lipsă de implicare în situația de securitate a regiunii, mai exact eforturile Europei de a menține SUA alături de Ucraina. Cu atât mai ciudată a fost decizia președintelui de a lipsi de la festivitățile Zilei Marinei de la Constanța, alegând în schimb să participe la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta.

Unii analiști politici au subliniat că președintele Nicușor Dan, care după preluarea mandatului s-a implicat în negocierile pentru formarea actualului guvern și măsurile fiscale ce urmau să fie luate, rămâne un novice în ceea ce privește politica externă, acolo unde țara noastră se confruntă și cu o problemă structurală privind personalul. Apoi, vizita din Republica Moldova a fost mai degrabă o vizită de lucru și nu atât o vacanță.

„E clar că după mandatele lui Iohannis ne doream un președinte, nu activ, ci hiper-activ ca să reușim să refacem cei aproape zece ani de pauză. Totuși, vorbim de un președinte care vine din postura de primar al Capitalei. El deși a fost implicat în politica mare, a fost implicat în politica mare la nivel local. Trecerea pe un alt palier, mai ales în cea de președinte, și primind portofoliul politicii externe cred că-l face să se simtă un pic inconfortabil.

Am văzut cu toții în campania electorală că politica externă nu a fost punctul său forte. Sigur, a avut opiniile corecte, suntem cu UE, cu NATO, susținem Ucraina, avem grijă de Moldova și așa mai departe, dar nu a avut foarte multe nuanțe. Un șef de stat ar trebui să aibă mai multe nuanțe.

Totuși, dacă ne referim la această perioadă de vacanță, vizita din Republica Moldova nu a fost o vacanță. Ea face parte dintr-un protocol prin care România încearcă să o ajute pe Maia Sandu în alegerile ce urmează luna viitoare. A fost Nicușor Dan, iar acum se duce Ilie Bolojan. E practic politică de stat în care România încearcă să sprijine guvernul pro-european al Maiei Sandu”, a declarat, pentru FANATIK, analistul politic Cristian Roșu.

Politica externă a României în suferință

În ceea ce privește discuțiile de la Washington pe tema Ucrainei, temă pe care președintele Nicușor Dan a ieșit cu un mesaj în spiritul liderilor europeni, analiștii politici notează că România, la fel ca și alte state europene mai mici și nu doar, nu contează extrem de mult.

„Legat de demersurile pentru Ucraina, sigur că ne-ar plăcea nouă românilor ca Nicușor Dan să fie mai implicat în această treabă. Dar, trebuie să ne uităm că nici Polonia, nici țările baltice nu sunt foarte implicate. Și asta nu pentru că nu ne-am dori, dar pentru că atât contăm.

Politica externă a României s-a deprofesionalizat în ultimii zece ani. Tot departamentul de politică externă, noi am avut o politică clară cu UE cu NATO, dar am spus poezia asta ca o mantră fără ca să mergem mai departe, în profunzime. România nu pare că are o poziție externă concretă, sunt o grămadă de subiecte internaționale care la noi nu se discută, asta dincolo de Ucraina. Noi nu avem oameni care să vorbească pe aceste teme. Așa că președintele nu face decât să se încadreze în acest decor în care România pare că a uitat că avem minister de externe.

Lumea spera la un președinte hiper-activ după zece ani de hibernare. În momentul în care la trei luni de la preluarea postului vorbești de vacanță, cu toate nuanțele, pe oameni îi deranjează, li se pare că ne întoarcem în trecut”, a mai declarat, pentru FANATIK, analistul politic Cristian Roșu, care a subliniat că este greu pentru noul președinte să schimbe în doar câteva săptămâni fața politicii externe a României.

Un președinte fără echipă

Președintele Nicușor Dan, care a confirmat o vizită la Washington în viitorul apropiat, a participat deja la mai multe reuniuni externe importante, în special summit-ul NATO de al Haga, plus o vizită oficială în Austria. Totuși, vorbim de un președinte care a preluat conducerea țării într-un moment de criză internă – dat fiind contextul anulării alegerilor din decembrie și războiul hibrid al Rusiei.

În ce măsură președintele Nicușor Dan se află într-o , așa cum au sugerat unii analiști, rămâne de văzut, însă cert este că el încă nu are un consilier de comunicare sau un consilier politic. Practic, păstrând mai mulți dintre foștii consilieri ai președintelui interimar, Ilie Bolojan.

Chiar dacă printre aceste nume se află și Cristian Diaconescu, consilier pe securitate, nu e clar că echipa sa este suficientă pentru cerințele funcției. Asta pentru că, așa cum alți analiști notează, România trebuie să aibă gata în câteva luni Strategia de Apărare a Țării, document care să stabilească prioritățile instituționale pe următorii ani. Pe această temă, președintele nu a dat de înțeles că are o strategie proprie.

„Este un început cel puțin lent, care denotă o relaxare a urgenței și a nevoii de securitate în România. Pare că noi aici în România ne aflăm pe alt tărâm, mesaje, discuții, nu desecretizăm livrările de armament, strategia națională de apărare trebuie să fie gata în șase luni de la preluarea mandatului – au trecut trei, nu știe nimeni dacă se lucrează la una. Cam foarte încet.

Nu avem o administrație foarte transparentă, echipa nu este completă și nu ne dăm seama care este strategia, care este ideea, dar ne comportăm ca și cum am fi o țară cu ieșire la Atlantic în loc de Marea Neagră”, a declarat, pentru FANATIK, expertul în securitate Cristian Dorobanțu.

Și Iohannis s-a mișcat mai repede

În data de 22 decembrie 2014, la doar o zi de la preluarea mandatului de președinte, Klaus Iohannis își numea în funcție cinci dintre principalii consilieri, printre care și consilierul pe probleme de securitate. Alte numiri importante aveau să aibă loc imediat după vacanța de sărbători. Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că următoarele numiri în echipa sa vor avea loc după luna august.

Experții în securitate notează că, deși actualele negocieri pe tema Ucrainei nu au condus la un rezultat concret, scenariul cel mai pesimist, în care Rusia păstrează teritoriile până la Odesa, ar trebui să alarmeze România.

„Să presupunem că procesul de pace are succes și Ucraina, de bine de rău, printr-un absurd, cedează teritoriile din sudul țării și ne trezim cu Rusia aproape de România. Noi chiar așa stăm și doar ne uităm? Sigur, nu e motiv de panică, pentru că e o situație departe de a se realiza, dar nu pare că noi avem vreo urgență în acțiunile noastre.

Pare că suntem lipsiți de responsabilitate. Nici nu putem pretinde să fi fost la vreo masă în condițiile în care nu prea facem mare lucru. Aveam câteva formate, la care suntem lideri, puteam să le convocăm, dar nimic”, a mai declarat, pentru FANATIK, Cristian Dorobanțu.