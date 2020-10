Nicușor Dan, în ziua în care Capitala a înregistrat 804 infectări: „A lipsit o testare profesionistă”

Chiar dacă Bucureștiul a depășit pragul critic de 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2 la mia de locuitori și a intrat încă de la începutul acestei săptămâni în scenariul roșu de activitate, Nicușor Dan este convins că epidemia poate fi ținută sub control.

„Au dovedit o responsabilitate la începutul epidemiei în luna martie. Îi văd, circul cu transportul în comun și văd că marea majoritate poartă mască”, a spus primarul ales în interviul acordat chiar în ziua în care Capitala a înregistrat 804 infectări, cea mai mare creștere din 26 februarie, când s-a declanșat oficial epidemia.

Acesta susține, însă, că situația putea fi mult mai bună, dacă administrația Firea s-ar fi concentrat pe testarea persoanelor predispuse la infectare. „A lipsit o testare profesionistă”, acuză edilul.

„Avem o instituție, DSP București, care nu are resursele pentru lupta pe care o duce. Are voință, însă nu are resursele și a lipsit foarte mult un parteneriat între această instituție și Primăria Capitalei, care are în subordine spitale, medici de medicină școlară, funcționari în administrația spitalelor, deci are resursele cu care ar putea să ajute foarte mult.

A lipsit și o testare profesionistă, exact pe categoriile care sunt cele mai predispuse să contracteze această boală și anume personalul medical, asistenții sociali, funcționarii publici, șoferii de transport public și așa mai departe.

Pentru aceste categorii de persoane trebuia să fie făcută o testare pentru care Primăria Capitalei dispunea de resursele necesare să o facă, dar nu s-a făcut.

Acestea sunt principalele două lucruri, dar se pot adăuga multe altele: distribuția efectivă de măști pentru persoane care nu-și permit să le achiziționeze, controlul mai clar al zonelor mai aglomerate precum piețele, este un întreg set de măsuri pe care Primăria Capitalei nu l-a luat și mai ales în cele patru săptămâni în care primarul în funcție nu a mai venit practic să-și exercite funcția.

Eu sunt convins că epidemia în București poate fi ținută sub control și asta pentru că bucureștenii au dovedit o responsabilitate la începutul epidemiei în luna martie, îi văd, circul cu transportul în comun și văd că marea majoritate poartă mască.

Trebuie să avem încredere unii în alții pentru a câștiga încrederea în autorități fiind conștienți că luptăm împreună împotriva acestui dușman. Sunt convins că o să trecem cu bine peste această criză sanitară, numai că trebuie ca fiecare dintre noi să ne facem datoria”, a declarat Nicușor Dan la Digi 24.

