Nicușor Dan începe demolările. Ce se va întâmpla în Centrul Vechi “O să începem primăvara asta”

Mai multe și din Parcul Herăstrău vor fi demolate, potrivit anunțului făcut de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Lucrările ar putea începe în doar câteva luni.

De ce vrea Nicușor Dan să demoleze cafenelele din Centrul Vechi

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat într-un interviu pentru , despre problema cafenelelor, teraselor și restaurantelor din Centrul Vechi, unde a menționat că există o mulțime de astfel de localuri care au obținut autorizație, dar în mod ilegal.

Mai mult, el a explicat că în această primăvară se vor demola clădirile din Centrul Vechi, zona Lipscani, care sunt construite fără permisiune.

„Cele mai multe dintre ele au autorizație de construire, autorizația este nelegală, pentru că acolo este spațiu verde. Numai că momentul la care tu puteai să contești acele autorizații data și în 2010 era de un an.

Dacă sunt nelegale o să le demolăm. O să începem în primăvara asta cu zona Lipscani. Cele care sunt ilegale vor fi dărâmate. Acolo este o problemă și de siguranță la incendiu și la cutremur.”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

Nici terasele din Parcul Herăstrău nu vor scăpa de „buldozerele” lui Nicușor

În ceea ce privește , aproape toate localurile au autorizații ilegale și nu mai există posibilitatea de a le contesta, mai spune Nicușor Dan.

„În Herăstrău, autorizații nelegale au aproape toate, iar noi nu mai suntem în termen pentru a le contestat. Soluția pe termen mediu e să găsim o locație și dezbaterea pe care o să o avem pe Planul Urbanistic General chiar în prima jumătate a acestui an o să reflectăm la problema asta, să găsim o locație ca toți oamenii ăștia să se mute și să lase parcul în pace”, a mai declarat Nicușor Dan pentru sursa citată.

Și Clotilde Armand vrea să demoleze construcțiile ilegale din Herăstrău

În urmă cu o săptămână, primarul Sectorului 1 al Capitalei, anunța despre mai multe restaurante care s-au construit ilegal pe malul Lacului Herăstrău.

„Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fără autorizație pe malul lacului Herăstrău. La solicitarea noastră, Poliția Locală a Municipiului București, singura instituție care are competența să facă astfel de verificări în zonele protejate (Parcul Herăstrău este monument istoric), a verificat aceste terase și a confirmat tot ce am spus public. Nu doar că fostele administrații PSD-PNL le-au dat afaceriștilor de partid lacul Herăstrău, i-au și protejat de controale și au închis ochii la toate neregulile.”, a scris Clotilde Armand.

Armand a mai precizat că Poliția Locală a Capitalei ar fi sesizat neregulile către Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 și s-ar fi deschis dosare penale pentru executarea unor lucrări fără autorizație de construire într-o zonă care este protejată.