Nicușor Dan, întrebat despre faptul că i se cere demisia ministrului mediului, Diana Buzoianu: ”Încă e campanie electorală!”

Nicușor Dan a avut, miercuri, o reacție pe tema crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Președintele nu consideră că se impune demisia ministrului mediului, Diana Buzoianu. A motivat că: ”e campanie electorală”.
Adrian Baciu
03.12.2025 | 15:07
Nicusor Dan intrebat despre faptul ca i se cere demisia ministrului mediului Diana Buzoianu Inca e campanie electorala
Nicuşor Dan, despre faptul că i se cere demisia ministrului mediului: ”Suntem încă în campanie electorală”. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Nicușor Dan a venit, miercuri, cu prima reacție după dezastrul de la barajul Paltinu, care a provocat o uriașă criză a apei potabile în două județe. Președintele a fost întrebat și despre faptul că i se cere demisia ministrului mediului. Ce răspuns a dat.

Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a ministrului mediului: ”E campanie electorală”. Președintele a găsit vinovatul în scandalului crizei apei potabile

După o perioadă de tăcere, Nicușor Dan a ieșit public cu o reacție privind criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. În opinia președintelui țării, responsabilitatea pentru situația dezastruoasă aparține Apelor Române. El spune că criza actuală este rezultatul unui lung șir de greșeli comise în timp.

Jurnaliștii l-au întrebat, miercuri, pe șeful statului și despre faptul că mai multe voci politice îi cer demisia ministrului mediului, Diana Buzoianu. Nicușor Dan a pus aceste atacuri la adresa politicianului USR pe seama faptul că încă ne aflăm în campanie electorală pentru Primăria Capitalei.

În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie” a spus șeful statului. A explicat apoi cine e, în opinia sa, vinovatul de situație. ”În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române” a adăugat șeful statului.

Peste 100.000 de oameni din două județe afectați de criza apei potabile

De aproape o săptămână, peste 100.000 de oameni din două județe ale țării stau la cozi uriaşe pentru a primit sticle din rezerva de stat. Populația din județele Prahova și Dâmbovița încă primește apa potabilă din rezerva de stat, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Din datele venite de la Guvern, criza apei din Prahova și Dâmboviţa mai durează până săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul mediului. Diana Buzoianu a explicat și cum putea fi prevenită o situație atât de gravă și cine poartă vina pentru consecințe.

Cu siguranță puteau să fie cu mult scăzute consecințele. Adică dacă lumea ar fi știut, dacă populația ar fi știut, dacă primarii ar fi știut, ar fi căutat pentru această perioadă resurse, surse alternative de apă, rezerve, suplimentare. Inclusiv operatorul știa că are această obligație, măcar parțial să folosească bazinul de apă curată. Există în acest moment mai multe autorități care ar fi putut să acționeze pentru a scădea consecințele”, a declarat Diana Buzoianu, la TVR Info.

În acest context, PSD a cerut colegilor de guvernare din USR să își asume ”catastrofa” provocată după ce a fost golit lacul de acumulare de la Paltinu, iar premierul Ilie Bolojan să îi ceară explicații ministrului Diana Buzoianu.

”PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicații și soluții ministrei Mediului, Apei și Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună ministra USR a provocat calamitatea din județele Prahova și Dâmbovița”, transmite, miercuri, PSD printr-un comunicat de presă.

