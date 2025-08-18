News

Nicușor Dan își continuă drumețiile prin țară. Președintele României, vizită surpriză la Roșia Montană. Foto

Nicușor Dan a mers împreună cu familia la Roșia Montantă. Nu este pentru prima dată când Președintele României vizitează această zonă.
Claudia Şoiogea
18.08.2025 | 18:47
Nicușor Dan, surprins în vizită la Roșia Montantă. Sursa foto: Facebook/ Adoptă o casă la Roșia Montană

Nicușor Dan continuă seria vizitelor prin țară. De data asta, Președintele României s-a oprit alături de familia sa la Roșia Montană.

Nicușor Dan, vizită alături de familie la Roșia Montană

Nicușor Dan a dat startul vizitelor în România. Președintele a spus de multe ori că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat sunt cele de la noi din țară, așa că nu s-a dezis. De data asta, Nicușor Dan a făcut un popas la Roșia Montană.

Președintele României a mers la Roșia Montantă împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru și cu fiul său. Imaginile cu cei doi au fost postate pe rețelele sociale, pe pagina „Adoptă o Casă la Roșia Montană”.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, arată postarea de pe Facebook.

Din postarea respectivă reiese faptul că Nicușor Dan nu este la prima sa vizită la Roșia Montană. Președintele României a mai fost în această zonă și se pare că, de data asta, a revenit cu mare drag în același loc.

Nicușor Dan a ales să lipsească de la ceremoniile de Ziua Marinei

Ultimele zile l-au surprins pe Nicușor Dan într-o adevărată drumeție prin România. Înainte de a ajunge la Roșia Montană, Președintele României a mers la Mănăstirea Arsenie Boca, fără să își anunțe vizita.

Ajuns la Mănăstirea Arsenie Boca, Nicușor Dan a fost întâmpinat de un stareț, care i-a oferit pâine și sare, așa cum spune obiceiul ortodox. Președintele României i-a salutat pe enoriașii prezenți, după care a asistat împreună cu familia la tradiționala slujbă de Sfânta Maria.

Nicușor Dan a mers la Mănăstirea Sâmbăta de Sus alături de partenera lui și cei doi copii. Pentru familia președintelui, este o tradiție ca în fiecare an, de Sfânta Maria, să participe la slujba de aici. Tocmai de aceea, Nicușor Dan a preferat să lipsească de la Ziua Marinei.

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
