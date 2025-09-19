Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni

La mijlocul lunii iulie, președintele Nicușor Dan anunța că intenționează să reducă cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 20%. Președintele a lăsat să se înțeleagă că încearcă să fie solidar cu eforturile premierului Ilie Bolojan de a reduce deficitul bugetar prin măsuri fiscale neprietenoase. Chiar și așa, în dimineața zilei de vineri, zeci de muncitori au fost scoși la lucru pentru refacerea zidăriei gardului Palatului Cotroceni, pe latura dinspre Bulevardul Iuliu Maniu. Cât costă reparațiile și ce firmă execută lucrările.

Cât cheltuie Administrația Prezidențială pentru o jumătate de kilometru de gard la Palatul Cotroceni

Zarvă mare, vineri dimineața, în fața Palatului Cotroceni. Mai mulți muncitori lucrau de zor la renovarea gardului exterior al clădirii

Lucrările se desfășoară în zona intrării în Muzeul Cotroceni, pe latura dinspre Bulevardul Iuliu Maniu. Muncitorii dau jos zidăria veche, repară găurile din perete și aplică un nou strat de tencuială.

Potrivit datelor consultate de FANATIK, lucrările se desfășoară pe baza unui contract subsecvent în valoare de 1,9 milioane lei fără TVA (2,4 milioane lei cu TVA, adică 475.000 euro). Contractul subsecvent a fost atribuit de Administrația Prezidențială la data de 21 martie 2025, când , iar firma câștigătoare a licitației se numește SC Șantier în Lucru SRL, o societate de construcții cu sediul în Domnești, Ilfov.

1.972 de metri de gard are nevoie de reparații

În schimbul acestei sume, firma va reabilita în acest an o jumătate de kilometru din gardul Palatului Cotroceni (520 de metri liniari), pe tronsonul Muzeul Național Cotroceni – Poartă pietonală ”Leu”. Lucrările vor include și montarea unui dren pentru colectarea apei în exces, ținând cont că zona se află pe Dealul Cotroceni, iar gardul împrejmuitor are și rol de zid de sprijin pentru amenajarea spațiilor verzi și a căilor de acces auto. Termenul de execuție pentru acest tronson este de 90 de zile, potrivit caietului de sarcini consultat de FANATIK.

Complexul Palat Cotroceni are o suprafață totală de 200.612 metri pătrați (peste 20 de hectare), cu o valoare de catalog de 1,4 miliarde lei (teren plus construcții), potrivit unei evaluări ANEVAR. Gardul care înconjoară proprietatea are 1.972 metri liniari iar lucrările de renovare ale acestuia au început în 2022.

Până acum, Administrația Prezidențială a cheltuit 4,4 milioane lei (5,2 milioane lei inclusiv TVA, adică peste 1 milion de euro). Lucrările vor continua până la refacerea integrală a gardului. Întreaga lucrare va costa 5,4 milioane lei (6,54 milioane lei inclusiv TVA, adică 1,33 milioane euro), potrivit acordului cadru semnat în 2022.

Firma care execută lucrări la Palatul Cotroceni are datorii la stat

SC Șantier în Lucru SRL, firma care a câștigat toate cele patru contracte subsecvente de până acum, a fost înființată în 2017 și are 17 angajați. Societatea este deținută de Alina și Tiberiu Constantin Dumitru, care au avut parte de o creștere spectaculoasă a veniturilor în anul 2024: cifră de afaceri de 65,9 milioane lei (creștere de 235% față de 2023) și profit de 3,79 milioane lei (creștere de 388% față de 2024).

Firma are obiect principal de activitate ”lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și s-a remarcat prin destul de multe contracte cu statul (primării, școli, unități militare, sedii IPJ). În 2024, societatea înregistra datorii de 22,8 milioane lei, (din care 480.000 de lei datorii la stat) dar și creanțe de 21,8 milioane lei.

Nicușor Dan a promis că reduce cheltuielile la Cotroceni

În luna iulie, Nicușor Dan a anunțat că Administrației Prezidențiale cu 20%, la rectificarea bugetară care va avea loc în această toamnă.

„În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, administrația prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu pentru a participa la acest efort colectiv. Cred că, și am primit des această întrebare: de ce nu s-a început cu măsuri de corecție, acele măsuri de corecție a privilegiilor, înainte de măsuri care să afecteze toată lumea?

Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare, care au fost expuse ani de zile la promisiuni neonorate ale României de a reduce cheltuielile. Singurul răspuns care era credibil pentru ei, sub presiunea timpului, a fost că vor crește venituri”, a declarat Nicușor Dan, la mijlocul lunii iulie.