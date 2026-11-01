Nicușor Dan, la un pas să semneze legea pentru Steaua ’86! Câți bani vor primi lunar eroii de la Sevilla

La peste 40 de ani de la performanța istorică de la Sevilla, eroii Stelei din 1986 sunt tot mai aproape să primească o indemnizație lunară din partea statului român. Proiectul legislativ a trecut deja de Parlament, iar ultimul pas important îl reprezintă promulgarea de către președintele României, Nicușor Dan.
Marele anunț a fost făcut duminică, 1 noiembrie, de către deputatul Ciprian Paraschiv. Fostul fotbalist e unul dintre inițiatorii proiectului și estimează că Nicușor Dan va semna legea cel târziu la jumătatea lunii noiembrie. Paraschiv susține că documentul se află în etapa finală a procedurii legislative, iar promulgarea ar urma să aibă loc până în jurul datei de 13-14 noiembrie.
„Așteptăm. Chiar în această dimineață (n.r. 1 noiembrie) m-am uitat pe Administrația Prezidențială. Nu era încă semnat, termenul se duce undeva în 13-14 noiembrie. Eu zic că într-o săptămână, maxim două, va fi semnată această lege și vor putea să-și primească indemnizația, care zic eu că este meritată”, a declarat Ciprian Paraschiv, potrivit digisport.ro.
„Exact cum a spus și Gabi Balint în scrisoarea din Parlament, ‘am fost o echipă la Sevilla, tratați-ne și acum ca o echipă’. La toate sporturile de echipă care au câștigat Liga Campionilor se aplică această indemnizație”, a mai spus deputatul AUR.
Pe 14 octombrie 2026, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de modificare a Legii nr. 118/2002 privind instituirea indemnizației de merit. Inițiativa a primit 253 de voturi favorabile, fără voturi împotrivă sau abțineri. Indemnizația de merit are o valoare de 6240 de lei lunar, suma fiind suportată de la bugetul de stat.
Componenții echipei Steaua din 1986, care ar urma să primească indemnizația de merit, sunt: Dumitru Stângaciu, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Constantin Pistol, Tudorel Stoica, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, Gabi Balint, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Marin Radu și Anghel Iordănescu.