Nicușor Dan, luptă decisivă cu partidele privind numirile de la șefia SIE și SRI. „Nu e un luptător. Discută mult, dar nu ia decizii”

Săptămâna a început cu noi discuții la Cotroceni între șefii statului și liderii coaliției, unde unul dintre subiectele abordate va fi cu siguranță și nominalizarea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Analiștii politici sunt de părere că acesta va fi un moment cheie pentru mandatul reformist al președintelui Nicușor Dan și va arată gradul până la care șeful statului este gata să facă compromisuri în fața partidelor din coaliție.

Nicușor Dan, în luptă cu partidele pentru numirile de la Servicii

După mai bine de jumătate de an de la începerea mandatului, Nicușor Dan este aproape de a anunța public numele persoanelor nominalizate pentru preluarea șefiei SRI și SIE. Zilele trecute, șeful statului a respins toate propunerile vehiculate în presă, subliniind că nu au „nicio legătură cu realitatea” sau cu este este în mintea as. Asta după ce, de mai multe zile, au fost vehiculate numele unor diverși politicieni, de la Claudiu Manda și Mihai Tudose din partea PSD, sau a lui Predoiu și Abrudean, din partea PNL.

Nicușor Dan este primul președinte care nu are în spate o forță politică majoră care să-i asigure sprijinul în domeniile ce privesc Administrația Prezidențială, așa cum este și securitatea națională. Președintele face propunerile pentru conducerea Serviciilor, însă acestea trebuie să fie validate de către Parlament. Asta înseamnă automat o negociere cu partidele din coaliție, care deja și-au prezentat public pretențiile pentru aceste funcții. Liderul PSD a subliniat necesitatea ca propunerile să vină din rândul partidelor politice.

„Procedura este una cât se poate declară, președintele propune, Parlamentul votează. Nu le-aş numi negocieri. De fiecare dată au existat discuţii, astfel încât o propunere să întrunească majoritate. Lucrul ăsta trebuie să existe.

Poate să fie oameni absolut rezonabili, admirabili, dar care să nu se înscrie în profilul cerut acolo un a fi directorul civil. În primul rând, trebuie să cunoști foarte bine arhitectura statului, din punctul meu de vedere, chiar dacă eşti director civil. Trebuie să relaționezi cu cam toate partidele politice, fie că sunt la putere, fie că sunt în opoziție. Sunt câteva din caracteristicele pe care le văd eu acum. Cineva rupt total de jocul politic, din punctul meu de vedere, ar intra în scenariul Săftoiu”, a spus când președintele Băsescu l-a pus la conducerea SIE pe Claudiu Săftoiu, atunci consilierul său personal pe probleme de politică internă.

Experții din zona de securitate sunt însă de părere că această condiție impusă de cei de la PSD, ca viitori șefi ai SIE și SRI să fie oameni politici, este o temă falsă, subliniind că serviciile nu ar trebui să aibă nicio legătură cu scena politică. Aceștia sunt de părere că președintele ar trebui să aibă libertatea de a-și numi oamenii

„Această întârziere e din cauza partidelor. Asta e o porcărie făcută de partide. Partidele nu au o bază morală să reclame conducerea SRI și SIE. Nu au, dar totuși o fac. De ce nu-l lasă pe președinte să-și numească oamenii, că el va lucra cu ei? De aceea nu sunt de acord cu jocul făcut de partide pe acest subiect. Nici declarația lui Grindeanu nu mi se pare corectă, ei doar îl obstrucționează pe președinte. Serviciile din România se raportează la președinte ca și comandant, pentru ce te bagi tu ca partid în logica asta”, a declarat, pentru FANATIK, Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate.

Moment cheie pentru mandatul președintelui Nicușor Dan

Analiștii politici sunt de părere că numirea noilor șefi ai Serviciilor reprezintă un moment cheie în ceea ce privește mandatul președintelui Nicușor Dan. După o perioadă recentă în care șeful statului a avut de navigat tensiunile dintre SUA și UE pe tema Groenlandei, fără a avea o poziție categorică, șeful statului pare să fi ratat și momentul reformei din Justiție. Astfel, deși Nicușor Dan a subliniat în campania electorală că Justiția este una dintre prioritățile sale, acesta se pare că nu a dorit să profite de nemulțumirea populară care s-a creat în societate odată cu documentarul Recorder, „Justiția Capturată”.

Practic, sunt de părere analiștii politici, dacă Nicușor Dan acceptă nume controversate la conducerea Serviciilor, mandatul său de președinte reformist ar putea fi serios pus în pericol, mai ales dacă numirile la servicii vor fi negociate la pachet cu numirile de la șefia marilor parchete.

„Personal sunt dezamăgit de președinte, în special pe plan extern unde dă dovadă de foarte multă ambiguitate și lipsă de implicare. Tăcerea și lipsa de implicare amintesc mai mult de fostul președinte.

Pe plan intern, a fost o numire ok la CCR, dar în scandalul justiției a dat dovadă de întârziere în reacție, lăsând să se diminueze presiunea publică, presiune care l-ar fi ajutat ca președinte independent să opereze niște schimbări. Acum va fi mai dificil. A ratat un moment important. Urmează numirile la servicii, unde va fi testul suprem pentru președinte. Dacă nu sunt niște numiri ale unor persoane cu profil reformist, curate din punct de vedere măcar al CV-ului, lucrurile nu vor arăta bine pentru mandatul președintelui”, a declarat, pentru FANATIK, Răzvan Petri.

Un președinte care nu ia decizii

Întârzierile privind numirile la conducerea SRI și SIE nu sunt neapărat o surpriză în condițiile în care chiar pentru numirea propriilor consilieri președintelui i-au fost necesare patru, cinci luni de zile. Ce-i drept, au existat informații în vara trecută privind propunerea avocatului Gabriel Zbârcea pentru conducerea SRI, propunere respinsă de către .

De atunci subiectul nominalizărilor pentru conducerea celor două servicii pare să fi trecut pe linie moartă, odată cu alegerile pentru Primăria Capitalei și luptele continue din coaliție privind măsurile economice. Politologul Stelian Tănase este de părere că modul de acțiune al președintelui – unde acesta caută consensul cu partidele din coaliție, ceea ce duce la amânări repetate – îi afectează imaginea în rândul electoratului, în condițiile în care populația vrea să vadă un președinte care decide direcția țării.

„Nicușor cred că e încă popular, dar nu ia decizii. Așa făcea și la Capitală. Se consultă, face consilii, îi place asta – are o nostalgie a societății civile, unde se discută mult, și se face puțin – dar nu ia decizii. El trebuie să decidă. Funcția lui este ca în anumite probleme să ia decizii, nu să se consulte la infinit.

Nu să tot amâne, cum face acum și la servicii. Eu cred că este încă popular, că este un om încă normal la cap – ai noștri când au ajuns președinți s-au dilit complet. Deocamdată a rămas un om normal.

Toată lumea a avut așteptări mai mari. A început însă să dezamăgească prin aceste amânări continue, prin lipsa unor decizii. Lumea așteaptă o direcție din partea președintelui. Ori el evită asta, și cred că pentru că vrea mandatul II. Aici e problema lui și atunci nu vrea să se pună rău cu nimeni”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Stelian Tănase.

Acesta este de părere că imaginea pe care o proiectează astfel președintele este aceea a unui președinte care nu luptă, a unui președinte care nu are putere – o situație pe care președintele ar putea-o schimba și cu ajutorul unui nou partid politic.

„Nu e un luptător, deși în societatea civilă a arătat că e un luptător. Se bătea prin tribunale pentru tot felul de clădiri. Era spaima tribunalelor. Acum i-a intrat în cap un al doilea mandat și nu vrea să se pună rău cu nimeni. Nu are o forță politică în spate. Poate să își facă un partid prezidențial. E un scenariu care uneori a funcționat”, a mai declarat profesorul Stelian Tănase, pentru FANATIK.