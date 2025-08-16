Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. „Ucraina trebuie să își decidă singură soarta”

Nicușor Dan a transmis, sâmbătă seară, un mesaj în urma . Șeful statului anunță că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta.

Nicușor Dan susține că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta

Președintele Nicușor Dan a declarat că întâlnirea din Alaska a reprezentat un pas înainte pentru începerea negocierilor de pace. De asemenea, el subliniază faptul că Donald Trump face eforturi pentru oprirea invaziei ruse din Ucraina.

„Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”, a scris președintele, într-o postare pe pagina sa de X.

În același timp, șeful statului menționează faptul că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta. Aici, el subliniază importanța vizitei lui la Washington, ce va avea loc luni.

„Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori.

Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze.”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președintele anunță că poziția României rămâne neschimbată

În același timp, șeful statului anunță că poziția României rămâne neschimbată cu privire la sprijinul acordat Ucrainei și „a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților”.

„În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, se mai arată în postarea președintelui.