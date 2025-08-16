News

Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. „Ucraina trebuie să își decidă singură soarta”

Președintele Niucșor Dan a transmis un mesaj în urma întâlnirii din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta susține că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta
Codrina Menţel
16.08.2025 | 19:16
Nicusor Dan mesaj dupa intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin din Alaska Ucraina trebuie sa isi decida singura soarta
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. „Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta”. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik

Nicușor Dan a transmis, sâmbătă seară, un mesaj în urma întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din Alaska. Șeful statului anunță că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan susține că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta

Președintele Nicușor Dan a declarat că întâlnirea din Alaska a reprezentat un pas înainte pentru începerea negocierilor de pace. De asemenea, el subliniază faptul că Donald Trump face eforturi pentru oprirea invaziei ruse din Ucraina.

„Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă”, a scris președintele, într-o postare pe pagina sa de X.

ADVERTISEMENT

În același timp, șeful statului menționează faptul că Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta. Aici, el subliniază importanța vizitei lui Volodimir Zelensky la Washington, ce va avea loc luni.

„Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie sa își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. De aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pasii următori.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump si pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze.”, a mai declarat Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz
Digisport.ro
Emma Răducanu a decis să spună tot adevărul despre relația cu Carlos Alcaraz

Președintele anunță că poziția României rămâne neschimbată

În același timp, șeful statului anunță că poziția României rămâne neschimbată cu privire la sprijinul acordat Ucrainei și „a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială şi ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților”.

ADVERTISEMENT

„În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonarii strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, se mai arată în postarea președintelui.

Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat...
Fanatik
Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat de scutec. Femeia a fost atacată și lăsată inconștientă
Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure. Semnele...
Fanatik
Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure. Semnele apărute pe mână i-au pus în pericol sănătatea
O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier. Un elan a...
Fanatik
O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier. Un elan a sărit în fața mașinii în care se afla
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!