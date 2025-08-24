News

Nicuşor Dan, mesaj pentru Ucraina de Ziua Independenţei: „Admirăm curajul de care dau dovadă armata şi populaţia”. Video

Nicuşor Dan a transmis un mesaj Ucrainei, cu prilejul aniversării a 34 ani de la dobândirea independenţei faţă de Uniunea Sovietică.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 11:33
Nicusor Dan mesaj pentru Ucraina de Ziua Independentei Admiram curajul de care dau dovada armata si populatia Video
Nicuşor Dan a transmis un mesaj video cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei Foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj video Ucrainei, cu prilejul Zilei Independenţei acestei ţări faţă de Uniunea Sovietică, sărbătorită în fiecare an pe 24 august, începând cu 1991.

ADVERTISEMENT

„Vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei”

„Transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.

De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, se arată în mesajul transmis de Nicuşor Dan poporului ucrainean.

ADVERTISEMENT

„Admirăm curajul de care dau dovadă forţele armate ucrainene”

Totodată, şeful statului român a subliniat şi lăudat hotărârea ucrainenilor în apărarea ţării lor, în faţa agresiunii ruse, care durează neîncetat, în fiecare zi, de trtei ani şi jumătate.

„Admirăm curajul şi rezilienţa de care dau dovadă atât forţele armate ucrainene, cât şi populaţia civilă în apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale ţării. Hotărârea dumneavoastră serveşte ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate şi democraţie împotriva unui inamic autocratic.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

În această zi specială, le urez prietenilor noştri ucraineni puteri reînnoite şi speranţă neclintită pentru un viitor mai bun”, le-a mai transmis Nicuşor Dan ucrainenilor.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt

Ucraina şi-a obţinut indedependenţa faţă de Uniunea Sovietică pe 24 august 1991. Proclamaţia de atunci a parlamentului de la Kiev a fost susţinută de 92% din populaţie în urma unui referendum organizat la data de 1 decembrie a aceluiaşi an.

Încă de la începutul mandatului său Nicuşor Dan şi-a exprimat sprijinul necondiţionat pentru Ucraina, într-o reuniune din iunie a şefilor de state de pe flancul estic al NATO spunând că România va continua să sprijine Ucraina, pentru că este vorba despre însăţi securitatea ţării noastre. România şi Ucraina au semnat pe 3 mai 1997 un tratat cu privire la „relaţiile de bună vecinătate şi cooperare”.

ADVERTISEMENT
Costi, Emilia şi alţi doi tineri români au murit într-un accident cumplit în...
Fanatik
Costi, Emilia şi alţi doi tineri români au murit într-un accident cumplit în Germania. Familiile cer sprijin pentru repatriere
Un bărbat din Alba a fost găsit mort în fața blocului. Ce au...
Fanatik
Un bărbat din Alba a fost găsit mort în fața blocului. Ce au aflat polițiștii când au descoperit cadavrul
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot...
Fanatik
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!