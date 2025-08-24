Nicuşor Dan, mesaj pentru Ucraina de Ziua Independenţei: „Admirăm curajul de care dau dovadă armata şi populaţia”. Video

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj video Ucrainei, cu prilejul Zilei Independenţei acestei ţări faţă de Uniunea Sovietică, sărbătorită în fiecare an pe 24 august, începând cu 1991.

„Vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei”

„Transmit cetăţenilor ucraineni cele mai calde felicitări şi urările mele sincere de pace şi securitate. În faţa agresiunii continue a Rusiei împotriva ţării dumneavoastră, aş dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.

De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucţie ale Ucrainei şi calea dumneavoastră către integrarea europeană”, se arată în poporului ucrainean.

„Admirăm curajul de care dau dovadă forţele armate ucrainene”

Totodată, şeful statului român a subliniat şi lăudat hotărârea ucrainenilor în apărarea ţării lor, în faţa agresiunii ruse, care durează neîncetat, în fiecare zi, de trtei ani şi jumătate.

„Admirăm curajul şi rezilienţa de care dau dovadă atât forţele armate ucrainene, cât şi populaţia civilă în apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale ţării. Hotărârea dumneavoastră serveşte ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate şi democraţie împotriva unui inamic autocratic.

În această zi specială, le urez prietenilor noştri ucraineni puteri reînnoite şi speranţă neclintită pentru un viitor mai bun”, le-a mai transmis Nicuşor Dan ucrainenilor.

Ucraina şi-a obţinut indedependenţa faţă de Uniunea Sovietică pe 24 august 1991. Proclamaţia de atunci a parlamentului de la Kiev a fost susţinută de 92% din populaţie în urma unui referendum organizat la data de 1 decembrie a aceluiaşi an.

Încă de la începutul mandatului său necondiţionat pentru Ucraina, într-o reuniune din iunie a şefilor de state de pe flancul estic al NATO spunând că România va continua să sprijine Ucraina, pentru că este vorba despre însăţi securitatea ţării noastre. România şi Ucraina au semnat pe 3 mai 1997 un tratat cu privire la „relaţiile de bună vecinătate şi cooperare”.