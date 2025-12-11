News

Nicușor Dan nu e îngrijorat degeaba. Pe ce loc e România în topul corupției pe plan mondial. Evoluția din ultimii 12 ani: cine stă mai prost ca noi

Nicușor Dan a spus, în repetate rânduri, de când a ajuns președintele României, că țara noastră trebuie să lupte cu corupția. Cum a evoluat acest fenomen în ultimii ani și pe ce loc suntem la scară globală?
Dan Suta
11.12.2025 | 13:25
Nicusor Dan nu e ingrijorat degeaba Pe ce loc e Romania in topul coruptiei pe plan mondial Evolutia din ultimii 12 ani cine sta mai prost ca noi
SPECIAL FANATIK
Pe ce loc e România în topul corupției, la nivel mondial. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a reluat tema cu care Traian Băsescu s-a făcut remarcat în mandatele sale, cea de combatere a corupției, fenomen care se pare că a dispărut din discursurile publice în ultimii ani.

Nicușor Dan, îngrijorat de fenomenul corupției. Pe ce loc e România la nivel mondial

Președintele României a convocat chiar și ședințe CSAT în care a pus pe masă subiectul, vorbind despre corupție chiar și la recepția organizată de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni, dar și în presa franceză, zilele trecute.

ADVERTISEMENT

Colac peste pupăză, un documentar apărut pe YouTube al celor de la Recorder a inflamat și societatea, oamenii ieșind în stradă miercuri seara, pe 10 decembrie, pentru a cere „Justiție, nu corupție”. Care este, însă, realitatea, pornind de la îngrijorările șefului statului? Transparency International, una din cele mai cunoscute organizații care analizează evoluția percepției oamenilor peste 170 de țări cu privire la combaterea fenomenului corupției, ne-a poziționat, ca țară, anul trecut în rând cu Muntenegru, Malta și Kuwait.

Ce spunea președintele despre fenomenul corupției: „Românii au dreptate”

„România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani. E adevărat și că toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”, spunea Nicușor Dan la recepția de 1 Decembrie.

ADVERTISEMENT
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
Digi24.ro
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

La nivel european, conform datelor Indicelui Percepției Corupției (CPI), calculat de Transparency, țara noastră este pe un rușinos loc trei, dar vestea bună este că ne întrec Bulgaria și Ungaria, țările vecine la sud și vest. Organizația la care facem referire măsoară percepția cu privire la corupție folosindu-se de niște punctaje: de la 0 (foarte corupt) la 100 (foarte curat).

ADVERTISEMENT
Decizie fără precedent, la 4 ani după ce Ion Țiriac a spus ”STOP”...
Digisport.ro
Decizie fără precedent, la 4 ani după ce Ion Țiriac a spus ”STOP” și a luat 400.000.000 €

Mai corupte decât noi sunt Benin, Coasta de Fildeș și Senegal. Care sunt cele mai curate state

În anul 2024, România ocupa, la nivel internațional, locul 36, în linie cu Muntenegru, Kuwait și Malta, un loc ceva mai bun față de 2023, când eram pe locul 32 alături de Iordania și, la fel, Muntenegru și Malta. Țările care stau mai prost decât noi la capitolul corupție, pe plan global, sunt Benin, Coasta de Fildeș, Sao Tome și Principe și Senegal (datele raportate în 2024). Mai bine ca noi, cu o poziție în față, sunt Croația și Armenia.

Țările în care corupția aproape că nu există, cu indice de peste 80 din 100 sunt: Danemarca (90/100), Finlanda (88/100), Singapore (84/100), Noua Zeelandă (83/100) și Luxemburg (81/100). La polul opus, cele mai corupte țări din lume în 2024, conform Transparency International sunt: Sudanul de Sud, Somalia, Venezuela, Siria și Yemen.

ADVERTISEMENT

Cel mai prost an pentru combaterea corupției (la nivel global): 2020

Evoluția percepției asupra corupției. Locurile ocupate în România (cele mai corupte țări) în ultimii 12 ani:

  • 2024: locul 36 (la egalitate cu Muntenegru, Malta și Kuwait);
  • 2023: locul 32 (alături de Muntenegru, Kuwait și Iordania);
  • 2022: locul 32 (împreună cu Armenia);
  • 2021: locul 32 (la fel ca Vanuatu, Sao Tome și Principe sau China);
  • 2020: locul 29 (aceeași poziție cu Tunisia, Africa de Sud, Jamaica, Ungaria, Bulgaria);
  • 2019: locul 31 (la fel ca Suriname, Africa de Sud, Ungaria);
  • 2018: locul 34 (poziție pe care se aflau și Malaezia și Cuba);
  • 2017: locul 37 (în linie cu Iordania și Grecia);
  • 2016: locul 37 (împreună cu Ungaria și Iordania);
  • 2015: locul 33 (egalitate cu Grecia);
  • 2014: locul 32 (anul în care am fost cu cele mai multe țări pe aceeași poziție: Senegal, Italia, Grecia, Eswatini, Bulgaria și Brazilia);
  • 2013: locul 32 (cu Italia și Kuwait);
  • 2012: locul 31 (aceeași poziție ca Arabia Saudită și Kuwait).
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu...
Fanatik
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din...
Fanatik
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică...
Fanatik
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir: „E cel mai tare din țară!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
iamsport.ro
Miliardarul din Ungaria, investiție majoră în România! Concurență pentru Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!