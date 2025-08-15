Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei. Este primul președinte care lipsește după zeci de ani. Mesajul șeful statului pentru marinarii români. Update

Președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Administrația Prezidențială a confirmat pentru această informație, însă motivele din cauza cărora șeful statului lipsește nu sunt cunoscute.

Update. Mesajul lui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Marinei Române

Deși nu este prezent la eveniment, președintele României a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei Române. Textul a fost citit, la festivitățile de la Comandamentul Flotei din Constanța, de Cristian Diaconescu, consilier prezidențial și coordonator al Cancelariei Președintelui.

Șeful statului a subliniat importanța acestei zile pentru unitatea națională, vorbind despre rolul marinarilor români în purtarea pavilionului tricolor pe mările și oceanele lumii. El a transmis că îi apreciază pe marinari pentru sacrificiile lor, dar și pe familiile acestora.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.

Ce le-a transmis Nicușor Dan marinarilor români

Dragi marinari,

Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români. Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați.

Doamnelor și domnilor,

În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români.

Dragi marinari, Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire! La mulți ani și bun cart înainte!”

Nicușor Dan nu va fi prezent la evenimentele organizate de Ziua Marinei

Practic, noul președinte a României a întrerupt tradiția ultimilor ani, când șefii statului au fost prezenți aproape de fiecare dată la acest eveniment. Singura excepție a fost în 2011, când Traian Băsescu nu a venit la festivități.

Ziua Marinei este marcată anual pe considerată ocrotitoarea marinarilor. Evenimentul este foarte important, fiind dedicat Forțelor Navale Române. Cele mai importante ceremonii vor avea loc la Constanța, unde sunt așteptați mii de spectatori și numeroși politicieni, printre care și premierul Ilie Bolojan.

În Constanța, sărbătoarea va aduna peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave. În program se regăsește exercițiul naval întrunit FNR 25.10, defilări pe mare dar și demonstrații aeriene.

Ziua se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor, pe faleză și în Piața Ovidiu, între orele 20:00 și 23:00. Manifestări dedicate Zilei Marinei vor avea loc și în Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august și nu este o dată aleasă întâmplător.

Ce legătură există între sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului și Ziua Marinei

În această zi, , cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Se spune că Fecioara Maria este protectoarea marinarilor, cea care le veghează drumul pe mare și le dă putere să înfrunte furtunile.

În credința creștină, Fecioara Maria este considerată figura protecției și a ajutorului. În vechile scrieri, ea este numită „Stella Maris” adică „Steaua Mării”. Acest nume simbolizează protecția, la fel cum stelele îi ajutau pe navigatori să își găsească drumul. Fecioara Maria era busola marinarilor, care îi ajuta să ajungă acasă teferi.