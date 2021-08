Nicușor Dan, o enigmă pentru Dacian Cioloș: „O parte din mine îl admiră, o parte nu-l înțelege”

Dacian Cioloș și-a anunțat printr-o scrisoare către membrii partidului în care, printre altele respinge speculațiile legate de „infiltrarea partidului lui Nicușor Dan”, cu scopul de a-l elimina pe actualul primar al Capitalei din conducere.

ADVERTISEMENT

Cioloș susține că dacă Nicușor Dan ar fi rămas în partid, nu s-ar mai fi vorbit de „nicușoriști”, „barniști” și „cioloșiști”, iar Dan ar fi avut un mandat mult mai puternic în calitate de primar al Bucureștilor.

În scrisoarea către membrii USR-PLUS, Cioloș prezintă și echipa de conducere pe care o propune la Congres, echipă din care fac parte Vlad Voiculescu, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu, Anca Dragu, Ioana Mihăilă, Dragoş Pîslaru, Alin Stoica, Ciprian Teleman ș.a.

„Îmi este greu să înțeleg unele decizii ale lui Nicușor Dan”

„E momentul potrivit pentru a discuta despre această ipoteză care circulă de câţiva ani şi e bine înfiptă în folclorul intern. Se spune că într-o seară întunecată, la lumina telefoanelor, am complotat cu Cristi Ghinea să infiltrăm partidul lui Nicuşor Dan şi să facem tot ce putem pentru a-l lua în stăpânire. Este imposibil să demontez o astfel de teorie conspiraţionistă indiferent de cât de multe argumente logice sau evidenţe aş pune pe masă (…) Ce pot însă spune cu maximă siguranţă e că un partid nu se poate fura. Un partid se poate înşela în unele momente, dar nu se poate fura”, afirmă Cioloș în scrisoarea către membrii USR-PLUS.

ADVERTISEMENT

Fostul premier crede că plecarea lui Nicușor Dan din partidul pe care l-a fondat a creat mai multe tabere, iar acest lucru poate fi surmontat doar printre negociere continuă între membrii partidului.

„Pentru mine, Nicuşor Dan rămâne în bună măsură o enigmă. O parte din mine îl stimează, o parte nu-l înţelege. Aş vrea să spun câteva cuvinte despre el, pentru că el face parte din istoria noastră, pe care nu e normal să o ignorăm, indiferent de situaţia în care ne găsim. La fel ca majoritatea dintre noi, eu cred că a jucat un rol important în istoria partidului şi cred că acţiunile sale la momentul potrivit în istoria României au oferit speranţă şi încredere în viitor multora dintre români. Este un fapt remarcabil pe care nu îl putem uita sau ignora.

Dincolo de acest fapt, îmi e greu să îi înţeleg multe dintre deciziile sale politice. Avem un partid cu potenţial, dar care s-a obişnuit să fie împărţit în tabere. Cred că, dacă Nicuşor Dan ar fi ales să rămână, nu am fi avut astăzi „nicuşorişti”, „barnişti” sau „cioloşişti” şi el ar fi putut fi acum primarul Capitalei cu un mandat mult mai clar şi mai puternic susţinut”, crede Cioloș.

ADVERTISEMENT

Tensiunile din PNL, o amenințare pentru USR-PLUS

Acesta a menționat și pericolele care pândesc partidul, primul dintre ele fiind dintre tabăra lui Florin Cîțu și cea a lui Ludovic Orban.

„Ruptura de la PNL nu e de bun augur. Sper să se găsească o soluţie, dar un conflict între premier şi preşedintele Camerei Deputaţilor nu e niciodată un eveniment trecător şi care poate fi ignorat. Sunt extrem de îngrijorat, dar deloc surprins, pentru că politica românească suferă de mania ideii că „învingătorul ia totul” (…) Suntem într-o coaliţie de partide care gestionează reforme neîmpărtăşite, ceea ce presupune că parte din programele noastre politice, din promisiunile noastre vor avea de suferit”, avertizează Dacian Cioloș.

Acesta crede că în cazul în care actuala coaliție va eșua, există riscul ca PSD să se întoarcă la guvernare, de data aceasta în alianță cu AUR.

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș promite un mandat scurt

În mesajul său către membrii USR-PLUS, Dacian Cioloș promite că, în cazul în care va fi ales președinte unic al partidului, va convoca un nou congres peste doi ani pentru ca în 2024 partidul să fie condus de cea mai bună garnitură posibile în scrutinele din acel an.

„Eu nu vreau mandate lungi în acest stadiu al dezvoltării partidului. La PLUS, mi-am pus mandatul pe masă din an în an, tocmai pentru că membrii erau cei care trebuiau să decidă dacă direcţia era cea aşteptată de ei. Şi acum, indiferent de prevederea statutară, eu vă cer un mandat de doi ani, nu de patru. Suntem la începutul ciclului de guvernare, iar în intern avem de împlinit fuziunea. În ambele putem face greşeli sau putem face ceea ce trebuie. Doar membrii pot – şi trebuie – să decidă peste doi ani dacă preşedintele ales acum şi echipa Biroului Naţional au îndeplinit aceste obiective”, a mai spus Cioloș.