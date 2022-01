Nicușor Dan, orfan politic la București. Cât de vulnerabil e mandatul primarului fără protecția unui mare partid

Cele cinci zile (deocamdată) ale grevei STB, unde interesele angajaților s-au suprapus convenabil cu cele de partid, cum e cazul sindicalistului Vasile Petrariu, membru PSD recent demisionat, arată cât de expus este primarul Nicușor Dan față de atacurile venite din partea marilor partide. Analiștii politici sunt de părere că, pentru acesta din urmă, apropierea de unul din marile partide este destul de dificilă în acest moment.

Nicușor Dan, orfan politic la București

După ce, joia trecută, angajații STB au declanșat un protest spontan, în urma căruia niciun mijloc de transport nu a mai ieșit pe traseu, , liderul Sindicatului Transportatorilor din Bucureşti și unul din liderii grevei, este consilier PSD în cadrul Consiliului Capitalei. Mai mult, acesta a fost unul dintre susținătorii Gabrielei Firea la alegerile pe care aceasta le-a pierdut în fața lui Nicușor Dan.

Acesta din urmă a avut o ieșire publică duminică, 23 ianuarie, după patru zile de grevă a angajaților STB, acuzându-l de „inconştienţă şi tupeu” pe Petrariu, dar și pe șefa de partid a acestuia, senatoarea și ministrul Gabriela Firea.

„Condamn inconştienţa şi , care a îndemnat de dimineaţă la oprirea metroului bucureştean, precum şi iresponsabilitatea şefei lui de partid, Gabriela Firea, care îl girează în continuare şi-l încurajează în acţiunile lui distructive. Am discutat zilele astea cu mulţi angajaţi STB, am aflat problemele şi mă voi implica în rezolvarea lor. Asta cere timp, continuarea dialogului şi responsabilitate din partea noastră, a tuturor”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook. Liderul de sindicat Vasile Petrariu i-a răspuns luni dimineața anunțându-l că își dă demisia atât din PSD cât și din Consiliul Capitelei.

Fost consilier al președintelui Traian Băsescu, sociologul Sebastian Lăzăroiu a comentat în urmă cu câteva zile situația politică a primarului Nicușor Dan, susținând că fără sprijinul unui partid, mandatul acestuia în fruntea Capitalei s-ar putea să fie lipsit de realizări. În opinia lui Lăzăroiu, Nicușor ar trebui să caute să se apropie de unul din partidele mari, fie PNL fie USR, pentru a nu mai fi atât de vulnerabil în fața acțiunilor diverselor grupuri de interese.

„Coincidență sau nu, șeful sindicatului STB e consilier (deci membru) PSD. Ideea în sine de lider sindical membru de partid nu avantajează nici sindicatul, nici partidul. Poate mă înșel, dar avem chiar o premieră cu acest cumul de poziții. Fost sindicalist intrat în partid sau fost membru de partid devenit șef de sindicat am mai văzut, nu și sindicalist cu funcție de partid.

Politic, Nicușor Dan e într-o situație complicată. Independenții politic încăpățânați ca el sunt victime sigure ale manevrelor partidelor si grupurilor care căpușează bugetul Capitalei prin companiile subordonate. Nicușor nu e nici PNL, nici USR, iar majoritatea pe care se sprijină în consiliu nu mai e aceeași cu majoritatea din parlament. Ce vreau să zic e că greva asta stranie e doar un început și, dacă nu se hotărăște mai repede să intre într-un partid, oricare ar fi acela, chiar și PSD, mandatul lui e eșuat de pe-acum”, a comentat acesta pe Facebook.

Lipsă de alternative pentru Nicușor Dan

Faptul că primarul Capitalei nu este susținut de un partid important este reliefat nu doar de actuala grevă a angajaților STB, ci și de alte episoade cum a fost opoziția USR față de proiectul de buget, este de părere Elena Calistru. Aceasta este de părere că dinamica partidelor față de care Nicușor Dan s-ar putea apropia este una complicată, atât PNl cât și USR venind pe un trend descrescător în București.

„E clar că Nicușor Dan trebuie să-și negoieze în permanență niște majortăți și, de altfel, dacă ne uităm la care a fost dinamica la anului trecut, la poveștile cu USR a refuzat în acel moment să voteze bugetul, ne dăm seama că tot așa o va ține de acum înainte. Marele său noroc, cred eu, este că în România puterea executivă a primarului este destul de mare. La fel, trebuie să ne aducem aminte ce a încercat să facă cu subvenția la gicacalorie, și acolo a fost același gen de situație, nu a avut susținerea USR, și proiectul a murit în fașă.

Și acuma cu STB e clar că tot în zona asta se duce. Avantajul acum e că lucrurile acolo sunt destul de clare pentru oricine vrea să vadă. Sigur, există nuanțe, există îngrijorări și cerințe legitime ale oamenilor, însă e clar că în același timp e și un joc cu conotații politice evidente”, a declarat pentru FANATIK, Elena Calistru, președintele ONG-ului Funky Citizens.

În opinia acesteia o soluție pentru Nicușor Dan de a-și căuta „protecția” unui partid, după modelul Emil Boc la Cluj-Napoca, este una complicată.

„Am avut recent, acum două luni, un sondaj privind intențiile de vot pentru partide pentru București, PNL-ul era pe locul trei, deci e al treilea partid pe București, cel puțin dacă e să ne uităm la scorul de la alegerile precedente, USR-ul era pe locul doi, aproape de egalitate cu PSD. Însă ce ne arăta acest sondaj e că aveam o tendință de scădere, cel puțin pentru USR, iar PNL-ul se erodează din cauza guvernării.

Din acest punct de vedere e greu de spus dacă în acest moment îi convine lui, sau chiar partidelor care l-ar susține, să facă genul acesta de pas. Plus că, legal vorbind, datorită limitărilor din codul administrativ, nu poate să se miște politic dintr-un partid în altul cum ar putea un parlamentar. Primarii au aceste limitări.

Din punctul meu de vedere, într-un final, apartenența la un partid politic nu știu dacă este cel mai fericit lucru pentru București. Sigur, teoretic ajută să ai în spate un partid puternic. Dar, la cum sunt împărțite lucrurile acum, și cum probabil vor fi și în 2024, posibil să fie mult mai avantajos pentru el să-și negocieze majorități punctuale”, a mai precizat Elena Calistru.

Greva STB, moment de cotitură pentru Nicușor Dan

Analistul politic Adrian Zăbavă este de părere că, după precedentul conflictului avut de ministrul Cătălin Drulă cu sindicatele de la metrou, Nicușor Dan poate folosi acest moment în avantajul său, ba chiar să-l transforme într-un punct de cotitură pentru mandatul său din fruntea primăriei. Acesta este de părere că cu cât greva STB este politizată mai mult cu atât mai mult acesta poate profita în lupta cu adversarii politici.

În acest moment însă, subliniază acesta, Nicușor Dan pare mai degrabă un orfan politic fără șanse reale la alegerile din 2024.

„Cred că lui Nicușor Dan i s-ar fi întâmplat ce i se întâmplă azi, legat de greva STB, și dacă era membru într-un partid, fie el PNL sau USR. Interesul angajaților are conotații politice, evidente de la un moment în colo, dar nu cred că faptul că Nicușor Dan e în momentul de față orfan politic, e o cauză pentru ce se întâmplă.

E clar însă că forța politică a lui Nicușor Dan e minimă în momentul de față. Niciun partid nu îl revendică, și mai toate într-un fel sau altul îi fac opoziție, punctual sau general. De această dată USR este de această parte a baridei, la fel și PNL, pentru că de partea cealaltă este evident PSD. Dacă e să ne uităm în perspectiva alegerilor, faptul că Nicușor Dan este un orfan politic este clar o problemă, mai ales în contextul în care alegerile sunt așa cum sunt, și vor fi în continuare într-un singur tur. Fără o prestație extraordinară în anii ce vor urma, lui Nicușor Dan îi va fi greu să câștige din nou Primăria Capitalei”, a declarat analistul politic Adrian Zăbavă pentru FANATIK.

În opinia acestuia Nicușor Dan trebuie să caute să profite de astfel de crize politice, așa cum a devenit greva STB, crize ce se pot transforma în momente de cotitură pentru mandatul și viitorul său politic.

„Doamna Firea a anunțat revenirea în cursă, iar atâta timp cât Nicușor va candida independent, e clar că atât PNL cât și USR vor fi în situația de a-și găsi candidați pentru a-și crește scorul politic. E absolut normal. În consecință, acum competiția electorală din anul 2024 din București arată extrem de complicat și de divers. Pentru un primar în funcție, la primul mandat, situația nu e deloc roză, atât politic, cât și electoral. Însă, se pot întâmpla multe până în 2024, dovadă această grevă care a devenit un subiect național.

E greu de estimat cum iese Nicușor Dan din această poveste, și cred că nimeni nu poate spune acest lucru în acest moment. Cert este că, odată ce subiectul devine din ce în ce mai politizat, atunci cred că și el și celelalte partide sunt avantajate că opinia publică indentifică tot mai mult acest protest cu unul care să aibă legături politice cu PSD. La fel ca în cazul grevei de la metrou și lupta cu sindicatele a ministrului Drulă, și această situație poate deveni o oportunitate pentru Nicușor Dan. Din acest precedent a apărut că politicianul Drulă a ieșit în avantaj, ceea ce înseamnă că un conflict într-o astfel de situație, o grevă orchestrată de un sindicat condus de niște oameni identificați cu PSD, poate fi un subiect din care politicianul Nicușor Dan să aibă de câștigat. E posibil să fie chiar și un punct de cotitură pentru mandatul acestuia”, a declarat pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.

L-ar mai dori PNL pe Nicușor Dan?

Nicușor Dan a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei din septembrie 2020 cu susținerea PNL și USRPLUS (la acea dată). Chiar dacă niciunul dintre cele două partide nu avea un alt candidat mai bine plasat, iar o fragmentare a dreptei cu mai mulți candidați ar fi ca și garantat o victorie a Gabrielei Firea, negocierile pentru susținerea lui Nicușor Dan s-au încheiat oficial abia cu două luni înainte de data alegerilor. Cât de complicate au fost aceste negocieri o arată și faptul că PMP-ul nu a mai avut loc la această înțelegere iar candidatura lui Traian Băsescu aproape că a deraiat victoria așteptată a lui Nicușor.

Astăzi, primarul Capitalei se află însă în fața unui cu totul alt peisaj politic. Alianța PNL-USR a picat în parlament și la guvern, rămânând să funcționeze doar la nivel local. Acum, fosta adversară a lui Nicușor, Gabriela Firea, face parte chiar din guvern și și-a anunțat încă de acum intenția de a reveni la primărie. O altă schimbare, poate la fel de importantă pentru destinul lui Nicușor Dan, s-a produs în fruntea PNL. Acolo, Ludovic Orban, cel care l-a susținut și care a negociat înțelegerea din coaliție pentru susținerea acestuia, a pierdut alegerile în fața lui Florin Cîțu, părăsind în cele din urmă și partidul.

De altfel, în valul de trădări politice ce au apărut în lupta dintre Orban și Cîțu, . Florin Cîțu avea să anunțe apoi deschis faptul că PNL-ul va avea propriul candidat la alegerile locale din 2024.

„Cu tot respectul, domnule primar general, în 2024 voi susține un candidat liberal la Primăria Generală. Nu vom mai face compromisuri. Compromisurile costă. Astăzi, când merg pe stradă în București, vine lumea și mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu-știu-ce parc. PNL decontează deși nu are administrațiile. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intrați în PNL după ce ați primit susținerea partidului”, a spus Florin Cîțu în 7 iunie 2021.

„În momentul de față nimic nu transpare cum că între PNL și Nicușor Dan ar putea să existe o legătură în 2024. Dacă e să analizăm ce s-a întâmplat, am putea spune că cele mai mari șanse sunt ca Nicușor Dan să fie candidatul Forței Drepte. Dacă partidul lui Ludovic Orban va ajunge să fie pe liste în 2024, atunci, astăzi, pare că Nicușor Dan ar putea fi cel care ar putea fi susținut de acest partid. Cred că șansele ca el să ajungă în PNL sunt minime. El a fost candidatul susținut de Ludovic Orban, iar în momentul în care acesta a pierdut competiția internă, ușa lui Nicușor Dan în PNL s-a cam închis.

În plus, s-a mai întâmplat ceva la acele alegeri: a câștigat organizația PNL București un om care are potențial de a fi candidat și primar al Bucureștiului, adică Ciprian Ciucu. Mie greu să cred că acesta din urmă va renunța la potențialul lui politic pentru a-l susține în continuare pe Nicușor Dan, în contextul în care acesta nu va fi într-o situație extraordinară din punct de vedere politic, și implicit electoral. În momentul de față PNL București are un președinte care poate fi un candidat important în 2024, și de aceea nu cred că Nicușor mai poate fi candidatul lor în 2024”, a precizat pentru FANATIK, analistul politic Adrian Zăbavă.

Și în privința unei posibile apropieri de USR, pare la fel de improbabilă. După alegerile interne din acest partid filiala USR București este condusă de Vlad Voiculescu, cel care a renunțat la candidatura pentru primăria Capitalei în favoarea lui Nicușor în septembrie 2020, între cei doi existând un conflict mocnit la această oră. Mai mult, după ce a venit în fruntea USR București, filialala condusă de Voiculescu a avut o serie de comunicate publice în care l-a criticat deschis pe actualul primar, fie pentru numirile de la Direcția Sanitară, fie pentru proiectul privind subvenția pentru gigacalorie.