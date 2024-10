Nicușor Dan, pentru desființarea Poliției Locale. „Ca principiu, cred că nu e necesară”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a afirmat că, Poliția Locală „nu este necesară” și că întotdeauna a fost pentru desființarea acestei instituții, cu toate că o are în subordine. Atribuțiile poliției locale ar putea fi preluate de poliția națională, a spus edilul.

„Cred că nu e necesară”

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a afirmat că nu vede rostul Poliției Locale și că a fost întotdeauna a fost pentru desființarea acestei instituții. Poliția Locală este însă în subordinea lui, a adăugat primarul general, astfel că trebuie să lucreze cu ea.

ADVERTISEMENT

„Eu, ca principiu, cred că această Poliţie locală – şi vorbesc de unităţile-administrativ teritoriale din România – nu e necesară. Adică atribuţiile ei trebuie să fie preluate de către Poliţia naţională, pe ordine publică, de către direcţii din Primării – pe chestiune de control. Dar, atât timp cât legea spune că ea trebuie să funcţioneze, lucrăm cu ea, aşa cum e”, a declarat Nicușor Dan.

Poliția Națională, „mai profesionistă”

Primarul Capitalei a fost întrebat la dacă consideră totuși că Poliția Locală este inutilă, el spunând că atribuțiile de ordine publică ale instituției ar putea fi trecute în cele ale poliției naționale, care este „mai profesionistă”.

ADVERTISEMENT

„Ea are atribuții de ordine publică, care pot fi preluate de poliția națională, care, s-o spunem drept, este mai profesionistă pe chestiuni de ordine publică decât polițiile locale, în general, din orașele și comunele din România. Ea are atribuții pe chestiuni tehnice, cum ar fi disciplina în construcții, mediu”, a răspuns Nicușor Dan.

Primarul general, poliția locală a Capitalei și poliția locală a Sectorului 4 au fost protagoniști în recentul scandal privind , după ce primarul Sectorului 4, , a decis să înceapă lucrările de reabilitare și Nicușor Dan, alături de polițiștii locali ai Capitalei, au venit să înlăture gardurile puse de Primăria Sector 4 în zona respectivă.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Daniel Băluță a retras muncitorii iar Nicușor Dan a declarat că este dispus să acorde autorizația pentru începerea lucrărilor la planșeul Unirii dacă primarul Sectorului 4 va veni cu toate avizele necesare.