„Nicuşor Dan, premierul României”. Gafă uriaşă de protocol a lui Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului de Pace. Video

Consiliul de Pace al lui Donald Trump s-a întrunit, joi, pentru prima dată, la Washington, iar Nicuşor Dan a fost singurul şef de stat din Uniunea Europeană care a onorat invitaţia şefului de la Casa Albă. În chiar discursul inaugural de deschidere a sesiunii, preşedintele american a comis o gafă de protocol, adresându-i-se preşedintelui nostru cu apelativul de „Premierul Dan al României”.

Nicuşor Dan, numit premier şi de moderatoarea discuţiei

Gafa lui Donald Trump a fost repetată de moderatoarea discuţiilor, care după discursul lui Nicuşor Dan i s-a adresat acestuia: „Mulţumim, domnule prim-ministru”. A fost pentru a doua oară în interval de mai puţin de o oră în care preşedintele României a fost confundat cu şeful guvernului, moment care l-a făcut pe Nicuşor Dan să dea din mână în semn de resemnare.

Dincolo de aceste gafe de protocol, pentru Nicuşor Dan şi pentru România, preşedintele nostru întreţinându-se amical cu fostul premier britanic Tony Blair, dar şi cu alţi lideri precum preşedintele argentinian Javier Milei, în timp ce Donald Trump a rezervat în discursul său un pasaj foarte apreciativ la adresa românilor. „Un popor minunat, poporul român, sunt nişte oameni fantastici”, a spus Trump, după care i s-a adresat direct lui Nicușor Dan: „Tu ești fantastic”.

„Și mulți dintre ei vin și lucrează în această țară, ne ajută în această țară. Sunt niște oameni foarte serioși”, a mai spus Donald Trump despre români.

Costul reconstrucției Fâşiei Gaza este estimat la 70 de miliarde de dolari

Scopul reuniunii de joi la care ţara noastră a fost reprezentată la cel mai înalt nivel este de a strânge miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei. Cu toate acestea, în ciuda optimismului afişat de cei prezenţi şi mai ales de iniţiatorul său, Donald Trump, succesul acestui Consiliu de Pace depinde de mai mult decât bani, după cum apreciază analiştii. Costul reconstrucției teritoriului devastat de doi ani de război a fost estimat la 70 de miliarde de dolari. Multe țări sunt în general dispuse să contribuie, dar există și un scepticism considerabil.

Succesul reconstrucției depinde de implementarea altor elemente cheie ale planului lui Trump pentru Gaza, în primul rând încetarea totală a focului. Atacurile şi provocările de ambele părţi au continuat din octombrie, de când Trump a început implementarea planului său de pace, iar dacă palestinienii reclamă uciderea a 600 de conaţionali de-ai lor în ultimele patru luni, ultimul soldat israelian ucis a fost înregistrat miercuri dimineaţă.

Provocările Consiliului de Pace şi problemele pe care le are de rezolvat

În ciuda situaţiei conflictuale din zonă, guvernul SUA a anunțat la mijlocul lunii ianuarie că începe a doua fază a planului lui Trump. La scurt timp după aceea, și alte câteva organisme. Toate acestea sunt destinate să joace un rol în administrația tranzitorie a Fâșiei Gaza, care s-a aflat sub conducerea Hamas timp de aproape 20 de ani. Administrația locală va fi preluată de un guvern tehnocratic palestinian (NCAG) nou înființat. „Forța Internațională de Stabilizare”, care nu a fost încă formată, va asigura securitatea, împreună cu o forță de poliție palestiniană. Între timp, trupele israeliene își vor continua retragerea, iar Hamas va trebui să depună armele.

Aceste aspecte sunt însă problematice, fiindcă cei 12 membri ai NCAG nu au fost încă lăsați să intre în Fâșia Gaza şi, în plus, aceștia nu au la dispoziţie nici resurse, nici personal. De asemenea, rămâne de văzut dacă Hamas va renunța pur și simplu la putere, așa cum s-a anunțat şi, de asemenea, nu este clar ce se va întâmpla cu miile de ofițeri de poliție și funcționari publici care au lucrat sub guvernul Hamas şi dacă pot fi aceștia de încredere pentru a fi angajați de guvernul interimar.

După discursul de la Consiliul pentru Pace, Nicuşor Dan a postat pe Facebook un rezumat al discursului său, arătând cum poate ajuta România la reconstrucţia Fâşiei Gaza: