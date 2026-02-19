News

„Nicuşor Dan, premierul României”. Gafă uriaşă de protocol a lui Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului de Pace. Video

La prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington DC, președintele Nicușor Dan a fost numit de două ori "premierul României", o dată chiar de către Donald Trump.
Daniel Spătaru
19.02.2026 | 19:19
Nicusor Dan premierul Romaniei Gafa uriasa de protocol a lui Donald Trump la prima reuniune a Consiliului de Pace Video
SPECIAL FANATIK
Nicuşor Dan a fost numit premierul României atât de Donald Trump, cât şi de moderatoarea discuţiei Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Consiliul de Pace al lui Donald Trump s-a întrunit, joi, pentru prima dată, la Washington, iar Nicuşor Dan a fost singurul şef de stat din Uniunea Europeană care a onorat invitaţia şefului de la Casa Albă. În chiar discursul inaugural  de deschidere a sesiunii, preşedintele american a comis o gafă de protocol, adresându-i-se preşedintelui nostru cu apelativul de „Premierul Dan al României”.

Nicuşor Dan, numit premier şi de moderatoarea discuţiei

Gafa lui Donald Trump a fost repetată de moderatoarea discuţiilor, care după discursul lui Nicuşor Dan i s-a adresat acestuia: „Mulţumim, domnule prim-ministru”. A fost pentru a doua oară în interval de mai puţin de o oră în care preşedintele României a fost confundat cu şeful guvernului, moment care l-a făcut pe Nicuşor Dan să dea din mână în semn de resemnare.

ADVERTISEMENT

Dincolo de aceste gafe de protocol, desfăşurarea consiliului a mers foarte bine pentru Nicuşor Dan şi pentru România, preşedintele nostru întreţinându-se amical cu fostul premier britanic Tony Blair, dar şi cu alţi lideri precum preşedintele argentinian Javier Milei, în timp ce Donald Trump a rezervat în discursul său un pasaj foarte apreciativ la adresa românilor. „Un popor minunat, poporul român, sunt nişte oameni fantastici”, a spus Trump, după care i s-a adresat direct lui Nicușor Dan: „Tu ești fantastic”.

„Și mulți dintre ei vin și lucrează în această țară, ne ajută în această țară. Sunt niște oameni foarte serioși”, a mai spus Donald Trump despre români.

ADVERTISEMENT
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care...
Digi24.ro
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot

"Nicuşor Dan, premierul României". Gafă uriaşă de protocol a lui Donald Trump, la prima reuniune a Consiliului de Pace. Video

Costul reconstrucției Fâşiei Gaza este estimat la 70 de miliarde de dolari

Scopul reuniunii de joi la care ţara noastră a fost reprezentată la cel mai înalt nivel este de a strânge miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei. Cu toate acestea, în ciuda optimismului afişat de cei prezenţi şi mai ales de iniţiatorul său, Donald Trump, succesul acestui Consiliu de Pace depinde de mai mult decât bani, după cum apreciază analiştii. Costul reconstrucției teritoriului devastat de doi ani de război a fost estimat la 70 de miliarde de dolari. Multe țări sunt în general dispuse să contribuie, dar există și un scepticism considerabil.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii:
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"

Succesul reconstrucției depinde de implementarea altor elemente cheie ale planului lui Trump pentru Gaza, în primul rând încetarea totală a focului. Atacurile şi provocările de ambele părţi au continuat din octombrie, de când Trump a început implementarea planului său de pace, iar dacă palestinienii reclamă uciderea a 600 de conaţionali de-ai lor în ultimele patru luni, ultimul soldat israelian ucis a fost înregistrat miercuri dimineaţă.

Provocările Consiliului de Pace şi problemele pe care le are de rezolvat

În ciuda situaţiei conflictuale din zonă, guvernul SUA a anunțat la mijlocul lunii ianuarie că începe a doua fază a planului lui Trump. La scurt timp după aceea, au fost înființate Consiliul de Pace și alte câteva organisme. Toate acestea sunt destinate să joace un rol în administrația tranzitorie a Fâșiei Gaza, care s-a aflat sub conducerea Hamas timp de aproape 20 de ani. Administrația locală va fi preluată de un guvern tehnocratic palestinian (NCAG) nou înființat. „Forța Internațională de Stabilizare”, care nu a fost încă formată, va asigura securitatea, împreună cu o forță de poliție palestiniană. Între timp, trupele israeliene își vor continua retragerea, iar Hamas va trebui să depună armele.

ADVERTISEMENT

Aceste aspecte sunt însă problematice, fiindcă cei 12 membri ai NCAG nu au fost încă lăsați să intre în Fâșia Gaza şi, în plus, aceștia nu au la dispoziţie nici resurse, nici personal. De asemenea, rămâne de văzut dacă Hamas va renunța pur și simplu la putere, așa cum s-a anunțat şi, de asemenea, nu este clar ce se va întâmpla cu miile de ofițeri de poliție și funcționari publici care au lucrat sub guvernul Hamas şi dacă pot fi aceștia de încredere pentru a fi angajați de guvernul interimar.

După discursul de la Consiliul pentru Pace, Nicuşor Dan a postat pe Facebook un rezumat al discursului său, arătând cum poate ajuta România la reconstrucţia Fâşiei Gaza:

Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui după dezvăluirile din dosarele Epstein!...
Fanatik
Fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui după dezvăluirile din dosarele Epstein! BBC a oprit transmisia Jocurilor Olimpice de iarnă
Cine este Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului. O dinastie cu un...
Fanatik
Cine este Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului. O dinastie cu un trecut întunecat, la fel de detestată precum ayatollahii
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două...
Fanatik
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită într-o mașină de lux
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
'Cum să câștige Chivu titlul în Serie A cu 30 de puncte avans?!'....
iamsport.ro
'Cum să câștige Chivu titlul în Serie A cu 30 de puncte avans?!'. Nu a avut pic de milă: 'Știe o italiană de gherlă, cam cum știe Șumudică suedeză'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!