Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina

În decursul zilei de 17 august 2025, edilul Bucureștiului, Nicușor Dan, va fi prezent la o reuniune decisivă a partenerilor Ucrainei, unde vor fi abordate subiecte majore legate de susținerea Kievului. Ședința va evidenția principalele strategii pentru următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, alături de aliații Ucrainei discută un acord de pace fără încetarea focului?

Duminică, aliații Ucrainei organizează o videoconferință a „coaliției voinței”. Scopul este să discute un posibil acord de pace fără oprirea prealabilă a conflictului. Propunerea a fost inițiată de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin. La discuții va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Înainte de vizita lui Zelenski la Washington, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz vor conduce videoconferința. Reuniunea va avea loc la ora 13:00 GMT (16:00, ora României). Vor participa principalele state europene, UE, NATO și câteva țări non-europene, precum Canada.

ADVERTISEMENT

, considerat crucial pentru Ucraina şi Europa, i-a oferit preşedintelui rus o revenire notabilă pe scena internaţională. Însă, fără să determine suspendarea ostilităţilor sau impunerea unor sancţiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Ce propune Rusia pentru estul și sudul Ucrainei și cum răspunde Zelenski?

Potrivit unui oficial citat de AFP, D de a-și consolida prezența în estul Ucrainei. În practică, Vladimir Putin ar cere retragerea forțelor ucrainene din Donbass, cedând astfel regiunile Donețk și Lugansk, și propune înghețarea frontului în sud, în zonele Herson și Zaporijjie.

ADVERTISEMENT

În septembrie 2022, la câteva luni după lansarea invaziei, Rusia a proclamat anexarea celor patru regiuni ucrainene, deși trupele sale nu le controlează complet.

ADVERTISEMENT

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a refuzat până acum orice concesie teritorială, invocând Constituția țării, va fi primit luni după-amiază de Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe.

ADVERTISEMENT

Zelenski s-a declarat „recunoscător pentru invitație”, avertizând însă că refuzul Moscovei de a opri ostilitățile ar putea „complica situația”.