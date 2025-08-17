News

Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Când încep discuțiile despre pacea definitivă din Ucraina

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, ia parte astăzi la o întâlnire de mare importanță a aliaților Ucrainei. La ce oră încep discuțiile și care sunt temele principale de pe agendă.
Oana Bocskor
17.08.2025 | 09:13
Nicusor Dan prezent la intalnirea Coalitiei de vointa Cand incep discutiile despre pacea definitiva din Ucraina
Nicușor Dan, prezent la întâlnirea „Coaliției de voință”. Sursa foto: Colaj FANATIK

În decursul zilei de 17 august 2025, edilul Bucureștiului, Nicușor Dan, va fi prezent la o reuniune decisivă a partenerilor Ucrainei, unde vor fi abordate subiecte majore legate de susținerea Kievului. Ședința va evidenția principalele strategii pentru următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, alături de aliații Ucrainei discută un acord de pace fără încetarea focului?

Duminică, aliații Ucrainei organizează o videoconferință a „coaliției voinței”. Scopul este să discute un posibil acord de pace fără oprirea prealabilă a conflictului. Propunerea a fost inițiată de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin. La discuții va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Înainte de vizita lui Zelenski la Washington, Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz vor conduce videoconferința. Reuniunea va avea loc la ora 13:00 GMT (16:00, ora României). Vor participa principalele state europene, UE, NATO și câteva țări non-europene, precum Canada.

ADVERTISEMENT

Summitul desfăşurat recent în Alaska, considerat crucial pentru Ucraina şi Europa, i-a oferit preşedintelui rus o revenire notabilă pe scena internaţională. Însă, fără să determine suspendarea ostilităţilor sau impunerea unor sancţiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Ce propune Rusia pentru estul și sudul Ucrainei și cum răspunde Zelenski?

Potrivit unui oficial citat de AFP, Donald Trump susține o propunere a Rusiei de a-și consolida prezența în estul Ucrainei. În practică, Vladimir Putin ar cere retragerea forțelor ucrainene din Donbass, cedând astfel regiunile Donețk și Lugansk, și propune înghețarea frontului în sud, în zonele Herson și Zaporijjie.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

În septembrie 2022, la câteva luni după lansarea invaziei, Rusia a proclamat anexarea celor patru regiuni ucrainene, deși trupele sale nu le controlează complet.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ungurii ne-au huiduit imnul: nu s-au putut abține la startul meciului
Digisport.ro
VIDEO Ungurii ne-au huiduit imnul: nu s-au putut abține la startul meciului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a refuzat până acum orice concesie teritorială, invocând Constituția țării, va fi primit luni după-amiază de Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe.

ADVERTISEMENT

Zelenski s-a declarat „recunoscător pentru invitație”, avertizând însă că refuzul Moscovei de a opri ostilitățile ar putea „complica situația”.

Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să...
Fanatik
Zelenski, furios pe Putin: „Complică situaţia!” Preşedintele Ucrainei merge luni în SUA, să se vadă cu Trump
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la...
Fanatik
Țara unde tinerii plătesc pentru a fi pretinși angajați. Fenomenul a dus la creșterea numărului de șomeri
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și...
Fanatik
Rezultate loto duminică, 17 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Joker și Noroc. Peste 10 milioane de euro în joc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!