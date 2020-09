Nicușor Dan, prima reacție după anunțarea rezultatelor! „Astăzi este ziua de naștere a noului București”

FANATIK îți prezintă prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțarea rezultatelor! Candidatul dreptei unite a avut parte de o zi lungă. 27 septembrie este cu siguranță o dată pe care nu o va uita niciodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Desfășurarea evenimentelor a fost una cu totul aparte. Dacă de dimineață, Gabriela Firea părea să câștige scrutinul, lucrurile s-au schimbat la prânz și înspre seară, atunci când, de obicei ies la vot cei care merg pe spectrul de dreapta.

Nicușor Dan a așteptat cu emoții deznodământul. În urmă cu 4 ani de zile, acesta a pierdut fără drept de apel în fața candidatului PSD.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce a spus Nicușor Dan după anunțarea rezultatelor!

„Astăzi este ziua de naștere a noului București. Voi fi primarul Capitalei și vă garantez că de la momentul investirii vom începe construcția noului București. Sunt convins că vom avea o majoritate PNL și USR. Vreau să mulțumesc celor care ne-au votat.

Și vreau să le mulțumesc că ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfășurat împotriva noastră. PNL și USR Plus au ascultat voința bucureștenilor care ne-au spus „scăpați-ne de PSD”. Am făcut parteneriatul și am venit cu candidați unici

ADVERTISEMENT

E greu, dar vreau să vă obișnuiți cu ideea că Primăria Capitalei este partenerul vostru. Vreau să vă asigur că partneriatul USR/Plus va continua. Vreau să-i asigur pe bcuureștenii care nu ne-au votat azi că noul București nu este un otraș care să excludă pe cineva. Îi Chemăm pe toți să fim parteneri în construcția noului București”, a zis Nicușor Dan

Nicușor Dan a fost preferat de PNL pentru fotoliul de primar. Liberalii și-au ales singuri candidatul, în ciuda faptului că alianța USR/Plus încă nu ajunsese la un numitor comun.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe vremea când era elev de liceu, Nicuşor Dan a câştigat doi ani la rând medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Matematică. Se întâmpla în 1987 şi 1988.

La puțin timp după Revoluţie, Nicușor Dan a ajuns student la cea mai bună universitate din Franţa, Ecole Normale Superieure de Paris.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A studiat acolo între anii 1992 și 1995, ani în care și-a dezvoltat pasiunea pentru acest domeniu. Mai mult de atât, Nicușor Dan și-a luat doctoratul în matematică la Universitatea Paris XIII, 1998.

Avea doar 29 de ani atunci când a reușit acest lucru și în ciuda faptului că trăia deja de șase ani în Franța, acesta a ales să revină în țară. A intrat în politică în 2008 și de atunci a devenit un nume cunoscut. Atât de cunoscut încât dreapta a mizat absolut totul pe mâna lui.