Nicușor Dan, prima reacție după măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan: ”Românii nu ne vor mai ierta în 2028!”

După o absență ceva mai lungă din spațiul public, Nicușor Dan a fost prezent, sâmbătă, la Congresul PNL. Președintele a avut o primă reacție pe tema măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan.

Nicușor Dan, după măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan: ”Suntem obligați să reparăm toate lucrurile care au fost așezate greșit în societate”

În jurul orei 11.00, președintele României a sosit la Congresul PNL, , după ce până acum a deținut funcția de lider interimar.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan a ținut și un scurt discurs în care a abordat tangențial și situația economică a țării. Șeful statului a declarat că România are viitor într-un timp tangibil, imediat după ce va trece perioada de corecție.

”Vreau să vă transmit convingerea mea că România are un viitor nu peste 20-30 de ani, ci peste doi-trei ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta de corecție. România are un sector privat dinamic, competitiv, România are șansa să intre în OCDE și astfel să atragă mult mai multe investiții străine la sfârșitul anului viitor, deci România are viitor și într-un timp tangibil”, a spus Nicușor Dan la Congresul extraordinar al PNL, care are loc la Palatul Parlamentului.

ADVERTISEMENT

Președintele a ținut să avertizeze că el și Guvernul trebuie să depună toate eforturile pentru a îndrepta situația economică, altfel ”românii nu ne vor ierta”.

”Suntem cu toții obligați să reparăm toate lucrurile greșite pentru că altfel românii în 2028 nu ne vor mai ierta și sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile astea”, a transmis acesta.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan anunță o conferință de presă

La evenimentul PNL de sâmbătă, de presă la Palatul Cotroceni.

ADVERTISEMENT

”Luni, la ora 10:00, voi avea o conferință de presă și voi răspunde la toate întrebările”, a spus președintele înainte de a participa la Congresul extraordinar al PNL.