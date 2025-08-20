Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima înșelătorie online îl are pe președintele României în prim-plan. Video

Imaginea președintelui Nicușor Dan este folosită intens într-o înșelătorie online care circulă pe Facebook. Escrocheria se bazează pe un videoclip deepfake, în care șeful statului „explică” o așa-zisă oportunitate de investiții. Reclama promite că o investiție inițială de 1.150 de lei ar putea aduce câștiguri de până la 90.000 de lei.

Nicușor Dan, imaginea ultimei înșelătorii online

Utilizatorii care dau click pe anunț sunt redirecționați către un site clonă al unui cunoscut site de știri. Acolo, videoclipul deepfake continuă, cu Nicușor Dan prezentând presupusele beneficii ale schemei financiare. În plus, pe site apar și numele premierului Ilie Bolojan și al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, ca și cum ar recomanda această investiție.

Escrocheria promite câștiguri uriașe din sume mici, susținând că se bazează pe o inteligență artificială capabilă să identifice cele mai profitabile investiții. Site-ul clonă copiază elementele grafice ale portalului Știrile ProTV pentru a părea credibil. În realitate, totul este parte a unei care se bazează pe tehnologia deepfake și pe manipularea utilizatorilor prin promisiuni false de câștiguri rapide.

Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima înșelătorie online îl are pe președintele României în prim-plan

Sursa video: Ziare.com.

Ce este înșelătoria deepfake

Înșelătoria deepfake a devenit una dintre oamenii. Cu ajutorul inteligenței artificiale, se creează imagini, clipuri sau înregistrări audio false care par cât se poate de reale. Practic, cineva poate apărea într-un video spunând lucruri pe care nu le-a rostit niciodată, totul pentru a câștiga încrederea victimelor.

Riscul este uriaș pentru că aceste materiale circulă rapid pe rețelele sociale și par extrem de convingătoare. Mulți oameni ajung să creadă în știri false, să investească bani în „oportunități” inventate sau să își ofere datele personale unor escroci care se dau drept persoane publice, rude sau chiar colegi de serviciu.

Pentru a ne proteja, specialiștii recomandă să verificăm cu atenție sursa informației și să ne uităm pe mai multe site-uri de încredere înainte să credem un clip. De asemenea, experții le recomandă internauților să nu trimită bani și informații personale doar pe baza unui videoclip care pare real.