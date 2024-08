Nicușor Dan, răspuns mult așteptat după discursul lui David Popovici: „Un mare complex sportiv cu sală polivalentă, bazin de înot și terenuri de tenis”

Nicușor Dan a oferit o primă reacție vizavi de discursul lui David Popovici, după câștigarea medaliilor de aur și bronz în probele de 200 metri liber și 100 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul de doar 19 ani .

Nicușor Dan aruncă vina pe Agenția Națională pentru Sport: „Cele mai mari două baze sportive nu sunt gestionate de Primăria Capitalei”

Înainte să vorbească despre proiectul unei mari baze sportive în București, Nicușor Dan a ținut să paseze responsabilitatea către Agenția Națională pentru Sport, organul care a înlocuit Ministerul Sportului, privind lipsa investițiilor. Primarul General al Capitalei , unde David Popovici s-a pregătit pentru JO de la Paris 2024, se află în subordinea organului condus de Elisabeta Lipă.

„Vorbind despre infrastructura sportivă din București, sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, că există două mari baze sportive, cea de la Lia Manoliu și cea de la ștrandul Tineretului, în spatele stadionului de rugby de la Arcul de Triumf, apoi Sala Polivalentă din parcul Tineretului de asemenea, care nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, sunt gestionate de statul român prin Agenția Națională pentru Sport.

Apoi, dacă vrem să investim în sport în București, și dacă vrem ca Primăria Capitalei să investească, atunci trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din București.

Primăria Capitalei, față de primăriile de sector, pentru că noi suntem o instituție care plătim subvenții și mai reparăm niște șine de tramvai, și ni se duc toți banii”, a declarat Nicușor Dan, la .

„E foarte bine că avem Arena Națională, numai că stadionul a fost pus greșit”

Nicușor Dan susține că a avut la îndemână un proiect care viza ridicarea unei săli polivalente în Complexul de Natație „Lia Manoliu”. Totuși, proiectul nu a fost continuat, din cauza prezenței în apropiere a Arenei Naționale.

„În ceea ce privește Sala Polivalentă. Noi am avut pe masă un proiect care viza construirea unei săli polivalente în complexul de la Lia Manoliu, pe o bucată de teren pe care statul ne-o lăsase nouă acolo.

Nu am mers înainte cu el, pentru că deja acolo este și stadionul. E foarte bine că avem în București Arena Națională, numai că el a fost pus greșit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo, se blochează tot Sectorul 2, și nu e normal. De aceea nu am insistat cu ideea unei săli polivalente în acea locație”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, răspuns mult așteptat după discursul lui David Popovici: „Un mare complex sportiv cu sală polivalentă, bazin de înot și terenuri de tenis”

În finalul discursului, Nicușor Dan a vorbit despre o fastuoasă bază sportivă, cu o sală polivalentă, un bazin de înot și terenuri de tenis. Primarul General al Capitalei a recunoscut că Bucureștiul duce lipsă de o astfel de bază sportivă.

„Acum, noi lucrăm la Planul Urbanistic General, probabil că în această toamnă o să avem prima sa variantă, și acolo ne gândim la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă.

În acel plan pentru o mare bază sportivă cu sală polivalentă, intră și un bazin de înot și un complex de tenis pe care să putem organiza competiții de un anumit nivel, locație care de asemenea lipsește în București”, au fost cuvintele lui Nicușor Dan.