Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Pacea nu se poate construi fără Ucraina”

Președintele Nicușor Dan a venit cu o primă reacție în urma începerii discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
Codrina Menţel
12.08.2025 | 18:10
Nicusor Dan reactie in urma discutiilor privind intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin Pacea nu se poate construi fara Ucraina
Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: hepta.ro

Nicușor Dan a creat o postare pe pagina sa de Facebook referitoare la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Cei doi vor discuta, în Alaska, despre încheierea războiului din Ucraina.

Mesajul lui Nicușor Dan, cu privire la întâlnirea Trump-Putin

Președintele Nicușor Dan a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook faptul că salută eforturile liderului de la Casa Albă de a pune capăt războiului din Ucraina, prin intermediul întâlnirii care va avea loc pe 15 august, în Alaska.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan.

În aceeași postare, Nicușor Dan amintește de declarația comună semnată de 26 de șefi de stat și de guvern europeni, care arată că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor. În același timp, el menționează că își păstrează susținerea pentru Ucraina.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska

Președintele Donald Trump a anunțat data la care va avea loc întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin. Astfel, cei doi vor discuta aspecte importante ce vizează pacea din Ucraina pe data de 15 august, în Alaska.

„Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în marele stat Alaska. Detalii suplimentare vor urma”, a postat Trump pe Truth Social vineri seara.

